Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да преговаря с руския лидер Владимир Путин, без да включва европейски съюзници, което показва намалена роля на Обединеното кралство и ЕС в световната политика.

Това заяви професорът по военна история Александър Хил в The British Army Review, официалното списание на британската армия.

„Решението на Тръмп да преговаря с Путин без участието на Европа затвърди мнението, че Великобритания и нейните европейски съюзници имат само много ограничено влияние и значение“, отбелязва статията.

Авторът посочва, че победата на Тръмп на изборите през 2024 г. е оказала „значително влияние“ върху възприятието за ролята на европейските страни в контекста на конфликта в Украйна.

Според Хил, въпреки усилията на британския премиер Киър Стармър да запази Лондон в центъра на коалицията, подкрепяща Киев, на Запад е широко разпространено схващането, че по-малки сили като Великобритания, Франция и Германия не са в състояние сами да предоставят значителна помощ.