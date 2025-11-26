The British Army Review: Ролята на Обединеното кралство и ЕС в световната политика намалява

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да преговаря с руския лидер Владимир Путин, без да включва европейски съюзници, което показва намалена роля на Обединеното кралство и ЕС в световната политика.
Това заяви професорът по военна история Александър Хил в The British Army Review, официалното списание на британската армия.
„Решението на Тръмп да преговаря с Путин без участието на Европа затвърди мнението, че Великобритания и нейните европейски съюзници имат само много ограничено влияние и значение“, отбелязва статията.
Авторът посочва, че победата на Тръмп на изборите през 2024 г. е оказала „значително влияние“ върху възприятието за ролята на европейските страни в контекста на конфликта в Украйна.
Според Хил, въпреки усилията на британския премиер Киър Стармър да запази Лондон в центъра на коалицията, подкрепяща Киев, на Запад е широко разпространено схващането, че по-малки сили като Великобритания, Франция и Германия не са в състояние сами да предоставят значителна помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хи хи хи
06:29 26.11.2025
2 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
06:34 26.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 побърканяк
06:38 26.11.2025
5 Някой
Коментиран от #8
06:52 26.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ама
07:30 26.11.2025
8 Мхмм
До коментар #5 от "Някой":Как пък да не. Великобритания и Западна Европа са люлката на модерната човешка цивилизация, колкото и да не ти харесва. Най-големите научни открития са концентрирани там. А колкото до войните, ако проучиш въпроса, ще видиш че Азия ни бие по общ брой кръвопролития.
Коментиран от #11
07:47 26.11.2025
9 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
07:49 26.11.2025
10 Истината
Се борят войната да продължи до последната укра.
07:51 26.11.2025
11 БГР
До коментар #8 от "Мхмм":Люлката на европейската цивилизация са Гърция и Римската Империя.
Великобритания, Франция и Германия освен мизерия на Азия, Африка и Европа (най-вече източна) не са дали нищо друго.
07:56 26.11.2025
12 име
08:13 26.11.2025
13 полк. Зарков
08:21 26.11.2025
14 Коко
И тези искат да се противопоставят на Тръмп, и да се бият с Путин.
Няма такива карикатури!
08:29 26.11.2025
15 мдам
09:11 26.11.2025