The British Army Review: Ролята на Обединеното кралство и ЕС в световната политика намалява

26 Ноември, 2025 06:21, обновена 26 Ноември, 2025 06:27

  • стармър-
  • мерц-
  • макрон-
  • ес-
  • путин-
  • тръмп

Тръмп реши да преговаря с Путин без тях, пише професорът по военна история Александър Хил в официалното списание на британската армия

The British Army Review: Ролята на Обединеното кралство и ЕС в световната политика намалява - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да преговаря с руския лидер Владимир Путин, без да включва европейски съюзници, което показва намалена роля на Обединеното кралство и ЕС в световната политика.

Това заяви професорът по военна история Александър Хил в The British Army Review, официалното списание на британската армия.

„Решението на Тръмп да преговаря с Путин без участието на Европа затвърди мнението, че Великобритания и нейните европейски съюзници имат само много ограничено влияние и значение“, отбелязва статията.

Авторът посочва, че победата на Тръмп на изборите през 2024 г. е оказала „значително влияние“ върху възприятието за ролята на европейските страни в контекста на конфликта в Украйна.

Според Хил, въпреки усилията на британския премиер Киър Стармър да запази Лондон в центъра на коалицията, подкрепяща Киев, на Запад е широко разпространено схващането, че по-малки сили като Великобритания, Франция и Германия не са в състояние сами да предоставят значителна помощ.


Великобритания


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    28 0 Отговор
    Само си чешат езиците а Путин прави каквото си иска

    06:29 26.11.2025

  • 2 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    29 0 Отговор
    Путин отдавна ви каза - БАЛА НА ВАМПИРИТЕ СВЪРШИ.

    06:34 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 побърканяк

    23 0 Отговор
    европуделите скимтят в менюто докато тримата големи се договарят на масата.

    06:38 26.11.2025

  • 5 Някой

    25 0 Отговор
    С такива политици, така се получава. Но това е добре за света. От Европа и Великобритания са идвали най-големите проблеми в света. Дай Боже така да продължава

    Коментиран от #8

    06:52 26.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ама

    15 0 Отговор
    Те какво очакват, не може да повтаряш като папагал нереалистичните си желания за победа на Украйна, а през това време фронта се разпада и Русия напредва. Реалността показва тяхната неадекватност и всички в международената политика се отдръпват от тях, дори и Тръмп. Това е като да заобиколиш луд на улицата, който си повтаря едно и също.

    07:30 26.11.2025

  • 8 Мхмм

    0 14 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Как пък да не. Великобритания и Западна Европа са люлката на модерната човешка цивилизация, колкото и да не ти харесва. Най-големите научни открития са концентрирани там. А колкото до войните, ако проучиш въпроса, ще видиш че Азия ни бие по общ брой кръвопролития.

    Коментиран от #11

    07:47 26.11.2025

  • 9 Напомням

    0 15 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    07:49 26.11.2025

  • 10 Истината

    14 0 Отговор
    Kоалицията на желаещите с всички възможни средства и методи
    Се борят войната да продължи до последната укра.

    07:51 26.11.2025

  • 11 БГР

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мхмм":

    Люлката на европейската цивилизация са Гърция и Римската Империя.
    Великобритания, Франция и Германия освен мизерия на Азия, Африка и Европа (най-вече източна) не са дали нищо друго.

    07:56 26.11.2025

  • 12 име

    6 0 Отговор
    Това са много добри новини, дано да си останете на глупавая мъглив остров в изолация и повече да не тормозите хората по света. Ако САЩ са първенци по брой военни кампании и изсипани тонове демокрация от бомбандировачите, на второ място са ocтpoвнитe poдocмecитeли, които са подложили най-много страни по света на своята демократична агресия - 186 държави от 196 членки на ОНД. Само 10 държави не са били принуждавани да се защитават от островната военна агресия!

    08:13 26.11.2025

  • 13 полк. Зарков

    5 0 Отговор
    Ааа, това е снимката с белия прах, хаха. Вижте бабоевеца как е стиснал в юмруче материала. Много добър избор на снимка за статията.

    08:21 26.11.2025

  • 14 Коко

    4 0 Отговор
    Тримата смъркачи, хванати в крачка!
    И тези искат да се противопоставят на Тръмп, и да се бият с Путин.
    Няма такива карикатури!

    08:29 26.11.2025

  • 15 мдам

    2 0 Отговор
    гледам някви мътрни погледи на снимката

    09:11 26.11.2025

