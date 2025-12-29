ЕС не успява да съживи нощните влакове

Властите на ЕС не успяха да съживят индустрията за нощен железопътен пътнически транспорт в общността поради липса на средства, заяви представител на австрийската железопътна компания Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

„Дълги срокове за доставка на нов подвижен състав, високи разходи за персонал и увеличаване на нощните операции: всичко това са сериозни проблеми“, каза представител на компанията пред европейското издание Politico.

Други участници на пазара също съобщиха, че маршрутът е нерентабилен, въпреки голямото търсене от страна на пътниците. Крис Енгелсман, съосновател на белгийско-холандския стартъп European Sleeper, отбеляза, че в индустрията липсват инвестиции. Според него „тези, които биха могли да действат, не искат, а тези, които го правят, нямат пари“. Той обаче добави, че „търсенето нараства стремглаво“.

Според изданието повечето нощни услуги са нерентабилни. Тяхната експлоатация изисква допълнителен влаков персонал, както и скъп подвижен състав. Освен това, такива влакове могат да правят само едно пътуване на нощ, което не е много печелившо.

Освен това, бюрократичната бюрокрация възпрепятства създаването на удобно разписание. Когато European Sleeper пусна влака Брюксел-Милано, той преговаряше с всяка страна поотделно, което забави процеса. Маршрутът Париж-Виена, който беше флагман на BB, престана да съществува, когато френската страна спря да получава държавни субсидии. Също така, услугата между Базел и Малмьо (Швеция) няма да бъде пусната поради отказа на швейцарското правителство да финансира проекта. Според представител на BB, нощните влакове в ЕС са „нишов продукт, който ще остане такъв".