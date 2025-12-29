Новини
ЕС не успява да съживи нощните влакове

29 Декември, 2025 21:15 627 11

  • ес-
  • нощни влакове-
  • липса на средства-
  • европа

Търсенето нараства стремглаво

ЕС не успява да съживи нощните влакове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите на ЕС не успяха да съживят индустрията за нощен железопътен пътнически транспорт в общността поради липса на средства, заяви представител на австрийската железопътна компания Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Дълги срокове за доставка на нов подвижен състав, високи разходи за персонал и увеличаване на нощните операции: всичко това са сериозни проблеми“, каза представител на компанията пред европейското издание Politico.

Други участници на пазара също съобщиха, че маршрутът е нерентабилен, въпреки голямото търсене от страна на пътниците. Крис Енгелсман, съосновател на белгийско-холандския стартъп European Sleeper, отбеляза, че в индустрията липсват инвестиции. Според него „тези, които биха могли да действат, не искат, а тези, които го правят, нямат пари“. Той обаче добави, че „търсенето нараства стремглаво“.

Според изданието повечето нощни услуги са нерентабилни. Тяхната експлоатация изисква допълнителен влаков персонал, както и скъп подвижен състав. Освен това, такива влакове могат да правят само едно пътуване на нощ, което не е много печелившо.

Освен това, бюрократичната бюрокрация възпрепятства създаването на удобно разписание. Когато European Sleeper пусна влака Брюксел-Милано, той преговаряше с всяка страна поотделно, което забави процеса. Маршрутът Париж-Виена, който беше флагман на BB, престана да съществува, когато френската страна спря да получава държавни субсидии. Също така, услугата между Базел и Малмьо (Швеция) няма да бъде пусната поради отказа на швейцарското правителство да финансира проекта. Според представител на BB, нощните влакове в ЕС са „нишов продукт, който ще остане такъв".


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Тиа па тренове кога умреа?

    21:18 29.12.2025

  • 2 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    абе има и някви афганистански/сирийски нинджи по влаковете ... Бате Виена - Париж ... то си трябва обурудване

    21:21 29.12.2025

  • 3 Защото

    6 0 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    21:21 29.12.2025

  • 4 Освен това

    2 1 Отговор
    "Освен това, бюрократичната бюрокрация".. ах, това ли е ?!

    21:23 29.12.2025

  • 5 Euro tunnel към зоната на здрача

    4 1 Отговор
    Mи тoй ECСCPът yмpял мa!

    21:25 29.12.2025

  • 6 Мда

    7 1 Отговор
    За украйна има 90 милиарда, които ще се превърнат в Бугати, палати и пр. А за транспорт - нЕма кинти.

    Коментиран от #9

    21:35 29.12.2025

  • 7 Факт

    2 1 Отговор
    Отиваш с дневния и се връщаш с нощния влак в Първа класа!

    Коментиран от #10

    21:36 29.12.2025

  • 8 Липсата на средства

    4 1 Отговор
    Тепърва започва

    21:44 29.12.2025

  • 9 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мда":

    Бугати си е някъв вид транспорт😎

    21:56 29.12.2025

  • 10 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Четири - Пет часа с влака в едната посока, после работа и през нощта обратно. Спестявате се сто-двеста лева!

    Коментиран от #11

    21:58 29.12.2025

  • 11 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Направо се премести под наем

    22:02 29.12.2025

