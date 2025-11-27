Тръмп защити Стив Уиткоф въпреки скандала с подслушания разговор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че специалният пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф е използвал обичайни преговорни техники, след като стана ясно, че е давал указания на руски официален представител в телефонен разговор, който е бил подслушан. Това съобщи „Ню Йорк таймс“, предава БТА.

Тръмп защити Уиткоф за начина, по който води преговорите в рамките на най-новата американска инициатива за прекратяване на войната в Украйна, и обяви, че отново ще го изпрати в Русия за среща с президента Владимир Путин, отбелязва изданието.

Коментарът на американския президент дойде след публикация на „Блумбърг“, която разпространи, според твърденията си, стенограма от телефонен разговор от 14 октомври между Уиткоф и Юрий Ушаков - висш съветник по външната политика на руския държавен глава. В разговора Уиткоф изглежда дава съвети как Кремъл би могъл да спечели подкрепата на Тръмп за условията, предпочитани от Москва за прекратяване на конфликта.

Пред журналисти на борда на „Еър Форс 1“ Тръмп обясни, че Уиткоф е водил разговори както с руски, така и с украински представители, и определи въпросния диалог като част от нормалния преговорен процес.

„Не съм чувал за това, но е нещо напълно нормално. Това е работата на един преговарящ“, заяви той.

Президентът допълни, че дипломатическите усилия на САЩ бележат „добър напредък“, но допусна, че постигането на споразумение е по-трудно от очакваното. Според него личните му отношения с Путин биха могли да улеснят пътя към мир, макар че процесът между Русия и Украйна остава „изключително сложен“.

Белият дом уточни, че мирният план е изготвен от Джаред Кушнер - зет на Тръмп, и от самия Уиткоф, които са провели няколко срещи с руски официални представители преди подробностите да станат публични.

Въпреки че Републиканската партия продължава в голямото си мнозинство да подкрепя Тръмп, вътрешнопартийната критика се засилва на фона на последните му политически неуспехи, включително резултатите от изборите този месец и решението на Конгреса да подкрепи публикуването на досиетата на Министерството на правосъдието за Джефри Епстийн, отбелязва Ройтерс.

Агенцията цитира и острата позиция на републиканския конгресмен Дон Бейкън, който написа в „Екс“: „За всички, които се противопоставят на руската инвазия и искат Украйна да победи като суверенна и демократична държава, е очевидно, че Уиткоф напълно застава на страната на руснаците. Не може да му се има доверие да води тези преговори. Би ли действал по-зле един платен руски агент? Той трябва да бъде уволнен.“