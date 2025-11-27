Тръмп защити Стив Уиткоф въпреки скандала с подслушания разговор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че специалният пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф е използвал обичайни преговорни техники, след като стана ясно, че е давал указания на руски официален представител в телефонен разговор, който е бил подслушан. Това съобщи „Ню Йорк таймс“, предава БТА.
Тръмп защити Уиткоф за начина, по който води преговорите в рамките на най-новата американска инициатива за прекратяване на войната в Украйна, и обяви, че отново ще го изпрати в Русия за среща с президента Владимир Путин, отбелязва изданието.
Коментарът на американския президент дойде след публикация на „Блумбърг“, която разпространи, според твърденията си, стенограма от телефонен разговор от 14 октомври между Уиткоф и Юрий Ушаков - висш съветник по външната политика на руския държавен глава. В разговора Уиткоф изглежда дава съвети как Кремъл би могъл да спечели подкрепата на Тръмп за условията, предпочитани от Москва за прекратяване на конфликта.
Пред журналисти на борда на „Еър Форс 1“ Тръмп обясни, че Уиткоф е водил разговори както с руски, така и с украински представители, и определи въпросния диалог като част от нормалния преговорен процес.
„Не съм чувал за това, но е нещо напълно нормално. Това е работата на един преговарящ“, заяви той.
Президентът допълни, че дипломатическите усилия на САЩ бележат „добър напредък“, но допусна, че постигането на споразумение е по-трудно от очакваното. Според него личните му отношения с Путин биха могли да улеснят пътя към мир, макар че процесът между Русия и Украйна остава „изключително сложен“.
Белият дом уточни, че мирният план е изготвен от Джаред Кушнер - зет на Тръмп, и от самия Уиткоф, които са провели няколко срещи с руски официални представители преди подробностите да станат публични.
Въпреки че Републиканската партия продължава в голямото си мнозинство да подкрепя Тръмп, вътрешнопартийната критика се засилва на фона на последните му политически неуспехи, включително резултатите от изборите този месец и решението на Конгреса да подкрепи публикуването на досиетата на Министерството на правосъдието за Джефри Епстийн, отбелязва Ройтерс.
Агенцията цитира и острата позиция на републиканския конгресмен Дон Бейкън, който написа в „Екс“: „За всички, които се противопоставят на руската инвазия и искат Украйна да победи като суверенна и демократична държава, е очевидно, че Уиткоф напълно застава на страната на руснаците. Не може да му се има доверие да води тези преговори. Би ли действал по-зле един платен руски агент? Той трябва да бъде уволнен.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски колхозник
13:47 27.11.2025
2 Някъде прочетох
Коментиран от #7, #8
13:48 27.11.2025
3 Пич
Коментиран от #6, #10, #18
13:49 27.11.2025
4 Американците
Коментиран от #16
13:50 27.11.2025
5 ДрайвингПлежър
Скандал има само в празните глави на евроатлантиците!
Ако този разговор води до мир - добре дошъл е! А точно това се говори, как да се постигне такъв.
Престъпни са разговорите на Евро-фашистите, които открито призовават за война и още убийства!!
13:51 27.11.2025
6 Ъъъъъъъъ
До коментар #3 от "Пич":Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #13, #15
13:52 27.11.2025
7 Трол
До коментар #2 от "Някъде прочетох":Истинското му име е Стефан Витков и е българин.
Коментиран от #17
13:52 27.11.2025
8 Не е руски евреин..
До коментар #2 от "Някъде прочетох":Украински евреин е, за това ги мрази толкова.
13:52 27.11.2025
9 Гост
13:53 27.11.2025
10 Повтаряй след мен
До коментар #3 от "Пич":Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо Киев за.два дня и всьо...
Повтаряш го 100 пъти.
Утре пак-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо...
13:54 27.11.2025
11 Краснов
13:55 27.11.2025
12 ЕстетЪ
13:55 27.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 си дзън
13:56 27.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 така,така
До коментар #4 от "Американците":Блатото наречено Русия винаги е било колония на САЩ.Обсче сега трябва да го делят(блатото) с китайците.
така,така
Коментиран от #25
13:57 27.11.2025
17 Това го
До коментар #7 от "Трол":Писаха факти, след което изтриха и подмениха инфото в статията
13:57 27.11.2025
18 Ачо
До коментар #3 от "Пич":Говори се че си наркоман и геи.
13:58 27.11.2025
19 Вариантите са два или три
2. Играе двойна игра (лъже и Тръмп и Путлер)
3.Изпълнява подли указания на Тръмп
Коментиран от #24
13:59 27.11.2025
20 Ъъъъъъъъ
13:59 27.11.2025
21 Филантроп
14:00 27.11.2025
22 Три хубави неща ще ти се случат.
До коментар #15 от "Пич":1.ЩЕе бъдеш налган
2.Ще бъдеш опъван
3.Виж точка 1
14:03 27.11.2025
23 така, така
0срайната, така е затънала в пране на пари и присвояване на средства, че ако някой реши да разчисти, ще литнат не един или двама сенатори (демократи и републиканци), доста евробюрократи и президенти на "цивилизовани" държави.
Има време за всичко, все ще лъснат мръсните игри.
14:04 27.11.2025
24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #19 от "Вариантите са два или три":Вариант 4.Дело а ла Уотъргейт❗
Малък си не знаеш за "Уотъргейт"❗
Коментиран от #26
14:06 27.11.2025
25 така, така
До коментар #16 от "така,така":Използването на чуждо име, не ти помага. Толкова си зле, че дори не можеш да имитираш оригинала.
Напъни се и формулирай изреченията по-внятно, ако искаш подобна тактика да ти носи успех.
Всичко друго е жалък опит, при това напълно безсмислен.
Коментиран от #27, #29
14:08 27.11.2025
26 Ъъъъъъъъ
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ъъъъъъъъъ
14:08 27.11.2025
27 Ъъъъъъъъ
До коментар #25 от "така, така":Ъъъъъъъъъ
14:09 27.11.2025
28 Българин
14:12 27.11.2025
29 От редакцията
До коментар #25 от "така, така":Двете копейки имате право да се оплачете на арменският поп.
Коментиран от #30
14:12 27.11.2025
30 Мария Ат.
До коментар #29 от "От редакцията":Повтаряй бавно и силно:
404 е в състава на РФ.
404 е в състава на РФ.
Всеки ден и нощ го повтаряй!
14:15 27.11.2025