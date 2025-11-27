Новини
Тръмп защити Стив Уиткоф въпреки скандала с подслушания разговор

Тръмп защити Стив Уиткоф въпреки скандала с подслушания разговор

27 Ноември, 2025 13:44 1 310 30

Стив Уиткоф отново ще бъде изпратен в Москва за среща с Владимир Путин

Тръмп защити Стив Уиткоф въпреки скандала с подслушания разговор - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че специалният пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф е използвал обичайни преговорни техники, след като стана ясно, че е давал указания на руски официален представител в телефонен разговор, който е бил подслушан. Това съобщи „Ню Йорк таймс“, предава БТА.

Тръмп защити Уиткоф за начина, по който води преговорите в рамките на най-новата американска инициатива за прекратяване на войната в Украйна, и обяви, че отново ще го изпрати в Русия за среща с президента Владимир Путин, отбелязва изданието.

Коментарът на американския президент дойде след публикация на „Блумбърг“, която разпространи, според твърденията си, стенограма от телефонен разговор от 14 октомври между Уиткоф и Юрий Ушаков - висш съветник по външната политика на руския държавен глава. В разговора Уиткоф изглежда дава съвети как Кремъл би могъл да спечели подкрепата на Тръмп за условията, предпочитани от Москва за прекратяване на конфликта.

Пред журналисти на борда на „Еър Форс 1“ Тръмп обясни, че Уиткоф е водил разговори както с руски, така и с украински представители, и определи въпросния диалог като част от нормалния преговорен процес.

„Не съм чувал за това, но е нещо напълно нормално. Това е работата на един преговарящ“, заяви той.

Президентът допълни, че дипломатическите усилия на САЩ бележат „добър напредък“, но допусна, че постигането на споразумение е по-трудно от очакваното. Според него личните му отношения с Путин биха могли да улеснят пътя към мир, макар че процесът между Русия и Украйна остава „изключително сложен“.

Белият дом уточни, че мирният план е изготвен от Джаред Кушнер - зет на Тръмп, и от самия Уиткоф, които са провели няколко срещи с руски официални представители преди подробностите да станат публични.

Въпреки че Републиканската партия продължава в голямото си мнозинство да подкрепя Тръмп, вътрешнопартийната критика се засилва на фона на последните му политически неуспехи, включително резултатите от изборите този месец и решението на Конгреса да подкрепи публикуването на досиетата на Министерството на правосъдието за Джефри Епстийн, отбелязва Ройтерс.

Агенцията цитира и острата позиция на републиканския конгресмен Дон Бейкън, който написа в „Екс“: „За всички, които се противопоставят на руската инвазия и искат Украйна да победи като суверенна и демократична държава, е очевидно, че Уиткоф напълно застава на страната на руснаците. Не може да му се има доверие да води тези преговори. Би ли действал по-зле един платен руски агент? Той трябва да бъде уволнен.“


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Руски колхозник

    25 3 Отговор
    Уиткоф ходи при Путин, да получава директно наставления,няма нужда от "подслушване "

    13:47 27.11.2025

  • 2 Някъде прочетох

    13 10 Отговор
    Че Уиткоф е с Руски произход, най-вероятно Руски евреин.Вярно ли е това?

    Коментиран от #7, #8

    13:48 27.11.2025

  • 3 Пич

    17 5 Отговор
    Превод - Тръмп им казва да си гледат работата !!!

    Коментиран от #6, #10, #18

    13:49 27.11.2025

  • 4 Американците

    16 3 Отговор
    желаят да затварят тази страница в Украйна, без оглед на пожеланията и аспирациите на своите съюзници тук в ЕС. САЩ нямат стратегически интереси в Украйна на другия край на света. Това е факт.

    Коментиран от #16

    13:50 27.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    16 15 Отговор
    Какъв скандал?
    Скандал има само в празните глави на евроатлантиците!

    Ако този разговор води до мир - добре дошъл е! А точно това се говори, как да се постигне такъв.
    Престъпни са разговорите на Евро-фашистите, които открито призовават за война и още убийства!!

    13:51 27.11.2025

  • 6 Ъъъъъъъъ

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ъъъъъъъъъ

    Коментиран от #13, #15

    13:52 27.11.2025

  • 7 Трол

    9 12 Отговор

    До коментар #2 от "Някъде прочетох":

    Истинското му име е Стефан Витков и е българин.

    Коментиран от #17

    13:52 27.11.2025

  • 8 Не е руски евреин..

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "Някъде прочетох":

    Украински евреин е, за това ги мрази толкова.

    13:52 27.11.2025

  • 9 Гост

    17 1 Отговор
    Тръмп да не се ослучва, ами да разкрие веднага, кой е подслушвал разговорите, че утре може да е късно. Това са все пак сериозни разговори с друга велика държава, как така са стигнали до някакво си издателство?

    13:53 27.11.2025

  • 10 Повтаряй след мен

    7 16 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо Киев за.два дня и всьо...
    Повтаряш го 100 пъти.
    Утре пак-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо...

    13:54 27.11.2025

  • 11 Краснов

    10 13 Отговор
    И Оранжевия, и руския евреин Витков са от едно котило-руски хора, на руска служба.

    13:55 27.11.2025

  • 12 ЕстетЪ

    8 2 Отговор
    Не знам,кой,кого е подслушвал, ама ми излиза една реклама на 6ельо с едни готини калпазанки...браво!

    13:55 27.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 си дзън

    3 13 Отговор
    Защитава го - значи признава кой пише мирните споразумения на американците.

    13:56 27.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 така,така

    6 16 Отговор

    До коментар #4 от "Американците":

    Блатото наречено Русия винаги е било колония на САЩ.Обсче сега трябва да го делят(блатото) с китайците.
    така,така

    Коментиран от #25

    13:57 27.11.2025

  • 17 Това го

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Писаха факти, след което изтриха и подмениха инфото в статията

    13:57 27.11.2025

  • 18 Ачо

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Говори се че си наркоман и геи.

    13:58 27.11.2025

  • 19 Вариантите са два или три

    7 13 Отговор
    1.Уиткоф е безполезен лузър
    2. Играе двойна игра (лъже и Тръмп и Путлер)
    3.Изпълнява подли указания на Тръмп

    Коментиран от #24

    13:59 27.11.2025

  • 20 Ъъъъъъъъ

    0 2 Отговор
    Ъъъъъъъъъ

    13:59 27.11.2025

  • 21 Филантроп

    12 0 Отговор
    Дарявам половин ляб и два кренвирша на подтиснат и изгладнял жендруляк списвач.

    14:00 27.11.2025

  • 22 Три хубави неща ще ти се случат.

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    1.ЩЕе бъдеш налган
    2.Ще бъдеш опъван
    3.Виж точка 1

    14:03 27.11.2025

  • 23 така, така

    13 1 Отговор
    не би било лошо америкаците да преразгледат финансите на своите сенатори. Вярно е, че някои чисто корупционни практики са законни в САЩ, когато са облечени във формата на лобизъм. Обаче, какъв да е тоя лобизъм и колко да е лобизъм, ако се плаща с финаси, които се обявяват като помощи.
    0срайната, така е затънала в пране на пари и присвояване на средства, че ако някой реши да разчисти, ще литнат не един или двама сенатори (демократи и републиканци), доста евробюрократи и президенти на "цивилизовани" държави.
    Има време за всичко, все ще лъснат мръсните игри.

    14:04 27.11.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Вариантите са два или три":

    Вариант 4.Дело а ла Уотъргейт❗
    Малък си не знаеш за "Уотъргейт"❗

    Коментиран от #26

    14:06 27.11.2025

  • 25 така, така

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "така,така":

    Използването на чуждо име, не ти помага. Толкова си зле, че дори не можеш да имитираш оригинала.
    Напъни се и формулирай изреченията по-внятно, ако искаш подобна тактика да ти носи успех.

    Всичко друго е жалък опит, при това напълно безсмислен.

    Коментиран от #27, #29

    14:08 27.11.2025

  • 26 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ъъъъъъъъъ

    14:08 27.11.2025

  • 27 Ъъъъъъъъ

    1 8 Отговор

    До коментар #25 от "така, така":

    Ъъъъъъъъъ

    14:09 27.11.2025

  • 28 Българин

    6 3 Отговор
    А скандал няма! Тръмп открито демонстрира, че работи за руските интереси и е готов на всякакви компромиси, за да получи благоразположението на Путин. Това му дава още по-голяма подкрепа, както в САЩ, така и по света!

    14:12 27.11.2025

  • 29 От редакцията

    0 13 Отговор

    До коментар #25 от "така, така":

    Двете копейки имате право да се оплачете на арменският поп.

    Коментиран от #30

    14:12 27.11.2025

  • 30 Мария Ат.

    12 0 Отговор

    До коментар #29 от "От редакцията":

    Повтаряй бавно и силно:
    404 е в състава на РФ.
    404 е в състава на РФ.
    Всеки ден и нощ го повтаряй!

    14:15 27.11.2025