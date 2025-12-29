Новини
Щатски сенатор: Много политици в САЩ не искат мир в Украйна, имат акции в отбранителни компании

29 Декември, 2025 04:11, обновена 29 Декември, 2025 06:08 1 987 14

Безсмисленият театър във Флорида не придвижи нито с инч мирния процес в Украйна, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в коментар за срещата между Тръмп и Зеленски

Щатски сенатор: Много политици в САЩ не искат мир в Украйна, имат акции в отбранителни компании - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Много политици в САЩ, не само демократите, не са заинтересовани от разрешаването на украинската криза и се съпротивляват на мирните усилия.

Това заяви представителката на Камарата на представителите на САЩ Анна Паулина Луна, републиканка от Флорида.

„Бих искала да отбележа, че във Вашингтон много хора, не само демократите, не искат мирно споразумение, защото имат инвестиционни интереси в определени отбранителни компании и лично са инвестирали в акции. Следователно можем да видим съпротива“, каза тя в интервю за Fox News.

Американският законодател изрази надежда, че въпреки съпротивата на някои политици, в крайна сметка ще бъде постигнато мирно разрешаване на конфликта в Украйна.

Срещата във Флорида между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски не е придвижила мирния процес в Украйна „нито с един инч“, заяви пред ТАСС бившият служител на ЦРУ и Държавния департамент Лари Джонсън.

„Виждали сме това и преди; напълно безсмислено е“, каза Джонсън, който е бивш служител на ЦРУ, първо на оперативни, а след това на аналитични позиции. След като напуска агенцията в Лангли, Джонсън е заместник-началник на Бюрото за борба с тероризма на Държавния департамент. Пенсионираният американски разузнавач подчерта, че осезаеми резултати в украинския мирен процес могат да бъдат постигнати само с прякото участие на Москва.

„Ако Русия не е в една стая с Украйна и Тръмп, ако и тримата не казват: „Да, имахме продуктивна среща“... Това би било важно. А настоящите преговори са напълно без значение“, твърди експертът, който през последните години е активен коментатор и анализатор по външната политика и националната сигурност.

„Това е просто театър“, каза Джонсън за разговорите между Тръмп и Зеленски в имението на американския лидер Мар-а-Лаго близо. „Не знам, може би просто е предназначено да разсее обществеността. Но не е придвижило мирния процес нито с един сантиметър“, смята Джонсън.

„Зеленски“, спомня си бившият служител на ЦРУ, „вече публично заяви, че няма да отстъпят никаква територия“. „Не го чух да казва днес: „Добре, сега сме готови да отстъпим територия“, отбеляза Джонсън. „Това е забранено. След това има гаранции за сигурност от Запада. Русия няма да приеме никакви проклети споразумения за сигурност от САЩ и/или Европа. В Украйна няма да има войски на САЩ или НАТО“, прогнозира бившият служител на ЦРУ. Според него идеята на Европа силите на НАТО да бъдат разположени в Украйна като миротворци, като едновременно с това се застъпва за това украинските въоръжени сили да бъдат 800 000 души, противоречи на целта на Русия за демилитаризация на Украйна.

Освен това, от гледна точка на Джонсън, „Тръмп има склонност да казва на хората, които са в стаята, това, което искат да чуят“. „Сигурен съм, че казва едно на Путин, друго на Володимир Зеленски, а трето на Киър Стармър, [Макрон и Мерц“, уточни анализаторът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъъъъ не!

    7 0 Отговор
    Този на снимката не е Лари Джонсън!

    Коментиран от #6

    04:27 29.12.2025

  • 2 нннн

    23 29 Отговор
    Напълно прав е!
    Висшите държавни служители в Америка и Европа започват да мислят правилно, едва когато се пенсионират.

    Коментиран от #3

    04:34 29.12.2025

  • 3 Прав е!

    36 31 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    Раша ще яде още много бой от Украйна...

    04:54 29.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    23 27 Отговор
    Никой не посрещна Зеленски на летището.Само украинската посланичка.И беше приет в столовата на прислугата в имението на Тръмп.Голям резил.

    04:54 29.12.2025

  • 5 Хаджи Генчо

    18 4 Отговор
    Съгласен съм. Комика разиграва шоу, нищо повече.

    05:12 29.12.2025

  • 6 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ не!":

    Съгласен.

    05:20 29.12.2025

  • 7 От което следва,

    11 0 Отговор
    че на срещата целта не е била да придвижи мирния процес за Украйна.

    05:21 29.12.2025

  • 8 Целите

    10 0 Отговор
    на американското правителство на този етап са не толкова да намерят разрешение на конфликта, а да следят той да не се разрастне извън зоната на Украйна, както и да минимизират риска за своята национална сигурност. Така, че за американците тези чести отчети на крака при тях са полезни.

    05:23 29.12.2025

  • 9 Естествено,

    6 2 Отговор
    това беше ПР цирк на рижавото.
    А зеления беше рибката на кукичката.
    Миротворец за един ден, ама друг път.
    Хартиен тигър и сламен човек.
    Дрънкало.

    05:49 29.12.2025

  • 10 Ти да видиш!!!

    1 2 Отговор
    Я!!! Американска копейка.

    05:59 29.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Най важното е груз 200 да не спира да върви към блатата нон стоп с пълни вагони и камази, другото са подробности!

    06:04 29.12.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 4 Отговор
    Бункерния страхливец с ботокса и рижия клоун ще изгният в затвора, от мен да го запомните‼️

    06:05 29.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Дори и краснов вече разбра, че без да унищожи блатния алкохолизиран хаганат и не предаде ботокса в Хага няма да вземе Нобел!

    06:06 29.12.2025

  • 14 Големи циркаджии в този сайт,

    1 0 Отговор
    смениха снимката и ни навряха пак същата претоплена манджа от преди малко…

    06:22 29.12.2025