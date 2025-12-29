Много политици в САЩ, не само демократите, не са заинтересовани от разрешаването на украинската криза и се съпротивляват на мирните усилия.

Това заяви представителката на Камарата на представителите на САЩ Анна Паулина Луна, републиканка от Флорида.

„Бих искала да отбележа, че във Вашингтон много хора, не само демократите, не искат мирно споразумение, защото имат инвестиционни интереси в определени отбранителни компании и лично са инвестирали в акции. Следователно можем да видим съпротива“, каза тя в интервю за Fox News.

Американският законодател изрази надежда, че въпреки съпротивата на някои политици, в крайна сметка ще бъде постигнато мирно разрешаване на конфликта в Украйна.

Срещата във Флорида между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски не е придвижила мирния процес в Украйна „нито с един инч“, заяви пред ТАСС бившият служител на ЦРУ и Държавния департамент Лари Джонсън.

„Виждали сме това и преди; напълно безсмислено е“, каза Джонсън, който е бивш служител на ЦРУ, първо на оперативни, а след това на аналитични позиции. След като напуска агенцията в Лангли, Джонсън е заместник-началник на Бюрото за борба с тероризма на Държавния департамент. Пенсионираният американски разузнавач подчерта, че осезаеми резултати в украинския мирен процес могат да бъдат постигнати само с прякото участие на Москва.

„Ако Русия не е в една стая с Украйна и Тръмп, ако и тримата не казват: „Да, имахме продуктивна среща“... Това би било важно. А настоящите преговори са напълно без значение“, твърди експертът, който през последните години е активен коментатор и анализатор по външната политика и националната сигурност.

„Това е просто театър“, каза Джонсън за разговорите между Тръмп и Зеленски в имението на американския лидер Мар-а-Лаго близо. „Не знам, може би просто е предназначено да разсее обществеността. Но не е придвижило мирния процес нито с един сантиметър“, смята Джонсън.

„Зеленски“, спомня си бившият служител на ЦРУ, „вече публично заяви, че няма да отстъпят никаква територия“. „Не го чух да казва днес: „Добре, сега сме готови да отстъпим територия“, отбеляза Джонсън. „Това е забранено. След това има гаранции за сигурност от Запада. Русия няма да приеме никакви проклети споразумения за сигурност от САЩ и/или Европа. В Украйна няма да има войски на САЩ или НАТО“, прогнозира бившият служител на ЦРУ. Според него идеята на Европа силите на НАТО да бъдат разположени в Украйна като миротворци, като едновременно с това се застъпва за това украинските въоръжени сили да бъдат 800 000 души, противоречи на целта на Русия за демилитаризация на Украйна.

Освен това, от гледна точка на Джонсън, „Тръмп има склонност да казва на хората, които са в стаята, това, което искат да чуят“. „Сигурен съм, че казва едно на Путин, друго на Володимир Зеленски, а трето на Киър Стармър, [Макрон и Мерц“, уточни анализаторът.