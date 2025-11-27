Новини
Папа Лъв XIV от Турция: Бъдещето на човечеството е пред опасност

Папа Лъв XIV от Турция: Бъдещето на човечеството е пред опасност

27 Ноември, 2025 19:20

27 Ноември, 2025 19:20 804 13

  • лъв xiv-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • папата-
  • папа лъв xiv

Тази земя е неразривно свързана с християнството, каза папата от Турция

Папа Лъв XIV от Турция: Бъдещето на човечеството е пред опасност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Толерантността, взаимното уважение между религиите и мостовете, които свързват Изтока и Запада в Турция, бяха сред акцентите в речите на папа Лъв XIV и турския президент Реджеп Тайип Ердоган по време на съвместното изявление при първото посещение в чужбина на Светия отец, след като беше избран за папа, предаде БТА.

"Тази земя е неразривно свързана с възникването на християнството", каза папа Лъв XIV в Анкара. Той определи Турция като страна на толерантността, която свързва Изтока и Запада и е мост между двете цивилизации.

"Християните искат да допринесат за положителното развитие на вашата страна. И християните, които живеят във вашата страна, са турци и са част от тази идентичност", заяви папата.

Като знак за връзката между Турция и Ватикана папа Лъв XIV посочи папа Йоан XXIII (Анжело Ронкали - бел. ред.), който е бил на мисия и в Истанбул. В контекста на глобалните предизвикателства Светият отец говори за мира, справедливостта, опазването на човешкото достойнство и изкуствения интелект.

"Да работим заедно. Да работим заедно, така че да променим посоката към възход и да предотвратим злините, които могат да бъдат причинени на човечеството", призова папата.

Както папата, така и Ердоган посочиха семейството като един от най-важните приоритети. Главата на Римокатолическата църква определи като измамно консуматорското общество. "Трябва да отговорим на това с отдаване на значение на любовта и близостта", изтъкна папата.

Светият отец призова Турция да бъде в основата на траен и справедлив мир по света.

"Бъдещето на човечеството е пред опасност. Това разрушително действие, вместо да ни накара да се изправим пред проблемите с енергийните източници, борбата с бедността, достъпа до здравеопазване и образование, ни отклонява от тези теми", заяви папата.

От името на Ватикана той изрази готовност за сътрудничество с всички общности и призова за приятелство. Ердоган от своя страна заяви, че това посещение е важно от всяка гледна точка. Той изрази надежда, че то ще допринесе за сътрудничеството във всяка една област.

"Вярвам, че посланията, отправени оттук, ще оттекнат в целия християнски свят и ще увеличат надеждата за мир", заяви Ердоган. Той подчерта, че посещението се осъществява в критичен момент, когато напрежението по света ескалира.

"Споделихме общите си очаквания за световен мир и стабилност", заяви турският президент след срещата с папата. Ердоган каза, че двамата са обсъдили теми като причините за нелегалната миграцията, справедливостта, липсата на хуманност, климатичните промени.

"Страната ни не избира лесния, а трудния път, чрез което се стреми към мир, справедливост и стабилност. Ние сме от държавите, които изпращат най-голяма хуманитарната помощ въз основа на брутния вътрешен продукт на глава от населението", заяви Ердоган.

Като пример за толерантността в Турция той посочи подслоняването на 3,6 млн. сирийски бежанци и реставрирането на близо 100 църкви, манастири и обредни домове през последните години.

Турският президент коментира и ролята на страната си в търсенето на изход от регионалните конфликти.

"През последните дни следим отблизо усилията за слагане на край на войната между Русия и Украйна и се опитваме да дадем своя принос за мира...От дипломатическа гледна точка призивите за мир и диалог на скъпия ни гост са от изключителна важност. Искаме мир и спокойствие за всички. Искаме да постигнем това", каза Ердоган.

Той подчерта, че постигането на траен мир в региона минава през решаването на Палестинския въпрос и че Израел месеци наред продължава да бомбардира църкви и болници.

"Сред тях е и единствената католическа църква в Газа "Светото семейство", каза турският президент. Той заяви, че Турция е признателна на папата за позицията му за случващото се с палестинците.

"Най-големият ни човешки дълг към палестинците е справедливостта. Изпълнението на този дълг минава през възстановяването на териториите от 1967 г. и признаването на две отделни държави", каза Ердоган.

Той заяви, че е необходимо прекратяване на огъня и допускане на хуманитарна помощ в достатъчни количества. Наред с това турският президент заяви, че трябва да бъдат положени усилия за опазването на културното наследство в Йерусалим и спирането на посегателство над него.

Ердоган изрази и признателност, затова че международната общност не е изоставила Сирия, подчертавайки и ролята на Ватикана за това. Той определи като знак за диалог и разбирателство с мюсюлманите решението на папа Лъв XIV да посети джамията "Султан Ахмет" като част от програмата си.

"Без значение от коя религия сме, ние сме част от голямото човешко семейство. Светът, в който живеем, освен че е тест за нас, е и нещо, което трябва да завещаем на следващите поколения", подчерта Ердоган. След срещата в президентската библиотеката бяха изпълнени музикални произведения на религиозна тематика, които са част от християнската и мюсюлманската традиция.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 5 Отговор
    Лейтенант Дэн говори като примирен ветеран инвалид.

    19:22 27.11.2025

  • 2 интересно

    12 0 Отговор
    Защо все Турция избира........У нас остави Папата, даже и мухите ни отбягват

    19:23 27.11.2025

  • 3 Отец Дионисий

    7 1 Отговор
    Чудя се ,турците дали ще "обидят" папата на роден терен и без това им е под ръка ?

    19:24 27.11.2025

  • 4 пешо

    7 0 Отговор
    кажи го на урсулата и шайката около нея

    19:31 27.11.2025

  • 5 Колумб

    4 0 Отговор
    Айдеее и Ти откри Америка!

    19:32 27.11.2025

  • 6 ЖАЛБА ЗА ОТМИНАЛАТА АНГЛОСАКСОНСКА СЛАВА

    2 1 Отговор
    Китай и далечния изток мислят, че в момента човечеството се развива най-добре.

    19:34 27.11.2025

  • 7 123456

    3 3 Отговор
    Последният път когато папата бе там след година две им спретнаха преврат.
    Сега какво ли ще стане?

    Коментиран от #9

    19:35 27.11.2025

  • 8 Баце

    2 0 Отговор
    Ма дорде Зеленио имаше под ръка 1 млн. бандери и целокупнио запад, след употреба на салфетки си верваше, че ще сринат Русия със санкций и война, човечеството не беше застрашено, даже напротив.

    19:36 27.11.2025

  • 9 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "123456":

    Отива да види една забележителност, която е била скрита от хилядолетие. Предния Папа му завещал да отиде, защото той не е успял

    19:41 27.11.2025

  • 10 Дон Балон

    0 0 Отговор
    Католицизма и исляма са двете религии взели най-много жертви в историята на човечеството. Света е в опасност.

    Коментиран от #12

    19:42 27.11.2025

  • 11 Ами

    0 0 Отговор
    Сега разбирам, че не само миските се борят за световен мир :)

    19:44 27.11.2025

  • 12 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Балон":

    Спомни си Сталин колко милиона православни е пратил при Бога . След като на един от твоите не му мигва окото и те трепе, какво да ни прави врага,с перце ли да ни гали

    19:53 27.11.2025

  • 13 Кюнгюн

    1 0 Отговор
    Слава богу че турците са имперски чеда и не са комлексари като българите и гърците...точно за това печелят всяка година от туризма и военните си технологии милиарди долари....!

    19:58 27.11.2025

