Папа Лъв XIV ще посети Истанбул и Изник, не позволиха на Али Агджа да го приветства ВИДЕО

След като вчера пристигна в турската столица Анкара в рамките на първото си задгранично посещение след избирането му за глава на Римокатолическата църква, папа Лъв XIV днес ще продължи визитата си с посещение на градовете Истанбул и Изник.

Според програмата за посещението на Лъв XIV в Турция днес той ще се срещне с християнското духовенство в турския мегаполис Истанбул в катедралата „Свети Дух“, след което ще посети Францискански дом за социално слаби.

По-късно през деня папа Лъв XIV ще отпътува към град Изник (някогашната Никея), където заедно с вселенския патриарх Вартоломей ще се включат в отбелязването на 1700-годишнината от ключовия за християнството Никейски събор.

Извършителят на атентата срещу папа Йоан Павел Втори през 1981 г., турчинът Мехмет Али Агджа е трябвало да напусне турския град Изник, където днес се очаква да пристигне на посещение папа Лъв Четиринадесети, предаде Франс прес, като се позова на публикации в турски издания.



Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути, както той самият сподели пред местни медии. Но Агджа е бил ескортиран от местната полиция извън града преди пристигането на папата.



През май 1981 г. турчинът стреля по папа Йоан Павел Втори на площад „Свети Петър“ във Ватикана и рани тежко понтифика. Агджа беше осъден на доживотен затвор в Италия, но в крайна сметка беше решено да излежи остатъка от присъдата си в Турция. Там след 29 години зад решетките той беше освободен през януари 2010 г.



През 1983 г. в затвора Мехмет Али Агджа беше посетен от папа Йоан Павел Втори, който му прости за покушението. Турчинът се покая за извършеното деяние, но така и не внесе яснота относно мотивите си.



Вчера пред турски медии той заяви, че е искал да посрещне с „Добре дошъл“ папа Лъв Четиринадесети в Изник.



Турция не е враждебна към християните, заявява Вселенският патриарх Вартоломей Първи в интервю за френската новинарска агенция Франс прес.



Страната с голямото си мюсюлманско мнозинство, която приема тези дни папа Лъв Четиринадесети, не представлява враждебна среда за християните, подчертава предстоятелят на Константинополската патриаршия. „Би било опростено да виждаме навсякъде противници и да си представяме, че посещението на папата означава да заемаме страна в една враждебна среда“, допълва патриархът.



Вчера папата се срещна с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, обвиняван от критиците му, че иска да ислямизира страната. По повод на тази среща Ердоган заяви, че „поощрява уважението към всички вероизповедания“. Папата на свой ред нарече Турция „кръстопът на чувствителности, чието уеднаквяване би било обедняване“. „Едно общество е живо само ако е плуралистично“, изтъкна той по време на срещата.



Турция, която е с население от 86 милиона души, днес има едва около 100 000 християни – последица най-вече от геноцида над арменците в Османската империя (който Анкара отрича), както и от размяната на население и погромите, които през миналия век са накарали много православни гърци да напуснат страната.



Според Вартоломей Първи обаче „да живееш в страна с мюсюлманско мнозинство е благословия, която не се долавя на пръв поглед, но която засилва основната характеристика на Вселенската патриаршия, а именно тази да води открит и честен диалог с всички народи, навсякъде, без разлика на раса или религия“.



В епоха, в която „светът е обезпокоен и разделен от конфликти и противопоставяния“, посещението на Лъв Четиринадесети „е особено важно и значимо“, смята Константинополският патриарх. „Това напомня на нашите вярващи, че сме по-силни и по-убедителни, когато сме единни в своето свидетелство и отговор на предизвикателствата пред света“, допълва той.



Отбелязвайки разрива с Московската патриаршия след признанието през 2018 г. от страна на Вселенската патриаршия на независимата украинска църква, Вартоломей Първи подчертава, че „вратата на диалога винаги остава отворена“.



Патриархът, който през 2022 г. заяви, че е станал „цел за Москва“, остава твърд по въпроса за Украйна, призовавайки мощната Московска патриаршия, доминираща в православния свят, да се разграничи от Кремъл. „Духовните лидери в Русия не могат да следват сляпо нечовешките интереси и варварската политика на своите политически лидери“, заявява той. „Те не могат нито безразсъдно да оправдават, нито да благославят кръвопролитието в Украйна“, настоява патриархът