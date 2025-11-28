Смъртна присъда грози стрелеца по военните край Белия дом. САЩ обмислят депортация на съпругата и петте му деца ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече репортерка "глупава", след като журналистката му зададе въпрос за нападателя на двамата войници от Националната гвардия близо до Белия дом.

„Задавате въпроси, защото сте глупава“, каза Тръмп на репортерката след пряка линия с военни бази за Деня на благодарността.

Тя попита защо президентът на САЩ казва, че роденият в Афганистан заподозрян е могъл да бъде допуснат в страната през 2021 г. без адекватна проверка, въпреки че Министерството на вътрешната сигурност настоява, че е било така.

„Защото са ги допуснали. Глупава ли сте? Глупава ли сте? Те дойдоха със самолет с хиляди други хора, които не би трябвало да са тук“, разгневи Тръмп.

Тръмп беше помолен да потвърди дали извършителят на стрелбата е сътрудничил преди това с американското разузнаване в Афганистан в продължение на години.

„Той е загубил разсъдъка си. И това се случва твърде често на тези хора“, каза президентът на САЩ.

Президентът на САЩ е във Флорида до неделя, съобщи преди това Белият дом.

На 26 ноември роденият в Афганистан мъж откри огън с револвер по дежурни войници от Националната гвардия на няколкостотин метра от Белия дом. Двама души бяха ранени, а 20-годишната служителка на Националната гвардия Сара Бекстром по-късно почина. Лекарите се борят за живота на 24-годишния ѝ колега.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече инцидента "акт на тероризъм". Инцидентът ще бъде разследван като нападение срещу служители на федералните правоохранителни органи и по обвинения в тероризъм.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди по-рано заяви, че при фатален изход за някого от пострадалите, което вече е факт, случаят ще бъде прекласифициран като углавно престъпление, което ще позволи да се поиска смъртно наказание за заподозрения.

Тръмп обяви, че администрацията му обмисля депортиране на членовете на семейството на мъжа, открил огън по патрула на Националната гвардия.

"Ние разглеждаме това в момента. Разглеждаме цялата ситуация около семейството. Това е трагична ситуация“, каза Тръмп.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви, че заподозреният е пристигнал в страната от Афганистан през 2021 г. като част от програма за посрещане на афганистанци в САЩ след изтеглянето на американските войски от тази страна. Стрелецът има съпруга и пет деца.