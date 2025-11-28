Новини
Жертвите при пожара в Хонконг достигнаха 128

Сотни остават в неизвестност, разследването на причините продължава седмици

Жертвите при пожара в Хонконг достигнаха 128 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 128 души загинаха при пожар в жилищен комплекс в Хонконг, като няколкостотин остават в неизвестност, съобщи днес секретарят по сигурността на специалния административен район Крис Тан, цитиран от Франс прес, предава БТА.

От загиналите 89 все още не са идентифицирани. Предишните данни от вчера сочеха 94 жертви и 79 ранени, което го прави най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия.

Крис Тан обяви, че разследването за установяване на причините за трагедията продължава и може да отнеме три до четири седмици.

Ръководителят на пожарната служба в Хонконг Анди Йон посочи, че предупредителната система в небостъргачите не е функционирала. По думите му екип от специалисти е бил изпратен на място след множество сигнали за неизправността на системата.


