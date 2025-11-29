Орбан доволен от визитата в Москва: Енергийните доставки за Унгария остават надеждни

Унгарският премиер Виктор Орбан определи резултатите от срещата си с руския президент Владимир Путин на 28 ноември в Кремъл като успешни.

„Успешни разговори в Москва: енергийните доставки на Унгария остават надеждни“, написа премиерът във Facebook.

Заминавайки за Москва на 28 ноември, Орбан отбеляза, че смята за основна цел на посещението си осигуряването на гаранции за непрекъснати руски енергийни доставки за Унгария. „Петролът и газът се доставят до Унгария по тръбопроводи от Русия и тези доставки са ключови за нашата енергийна сигурност“, обясни премиерът.

Унгарският външен министър Петер Сиярто, който го придружаваше по време на пътуването, обобщи разговорите в Кремъл и отбеляза, че заявената цел е постигната. Той каза, че Путин е уверил Орбан, че „Русия ще изпълни договорните си задължения както за доставки на природен газ, така и на петрол“. „Договорените количества ще бъдат доставени на Унгария навреме“, каза министърът.

Унгария продължава да получава по-голямата част от петрола си от Русия по тръбопровода „Дружба“, а газа си – по тръбопровода „Турски поток“. Преди пътуването си до Москва Сиярто отбеляза, че през 2025 г. Унгария ще получи 8,5 милиона тона петрол и над 7 милиарда кубически метра природен газ от Русия.

От руската страна в срещата с унгарския премиер участваха министърът на външните работи Сергей Лавров, вицепремиерът Александър Новак и съветникът на президента Юрий Ушаков.