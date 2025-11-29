"Северна брадва": 3 000 войници провеждат учение във Финландия на 70 километра от руската граница

Многонационални сухопътни учения с участието на приблизително 3000 войници, включително британски войски, започват във Финландия в събота в район, разположен на 70 километра от руската граница.
Според финландските сухопътни сили, учението, наречено "Northern Axe 25" /„Северна брадва 25“/, ще се проведе от 29 ноември до 5 декември. Ще участват приблизително 3000 войници, включително наборници, резервисти и около 70 британски войници. Броят на участващите в ученията подразделения не беше обявен.
Маневрите ще се проведат на полигона Вуосанка в община Кухмо, разположен на 70 километра от руската граница.
Това е четвъртото учение, което започва във Финландия тази седмица. В понеделник в Балтийско море и край южното крайбрежие на Финландия започнаха ученията на НАТО „Frezing Winds 25“. Участваха приблизително 5000 военнослужещи и 20 съюзнически кораба. В маневрите се включиха кораби и персонал от военноморските сили на Белгия, Дания, Естония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Холандия, Полша и Съединените щати, както и Постоянната група за противоминно противодействие на НАТО 1 (SNMCMG1).
В сряда в Роваярви, най-големият тренировъчен полигон в Западна Европа, в Лапландия, започнаха маневрите „Lapland Steel 25“. Финландските войски, заедно с британските и шведските сили, практикуват операции в ранните зимни условия. Ученията „Lively Sentry 25“ започнаха в четвъртък. В тях участват приблизително 6 500 войници и 900 единици техника, включително бронирани машини, хеликоптери, изтребители и дронове. Част от учението се провежда в района на Кименлааксо, който граничи с Русия.
За 2025 г. са планирани 115 маневри.
