29 Ноември, 2025 05:05, обновена 29 Ноември, 2025 05:14

В маневрите участват и британски войски

"Северна брадва": 3 000 войници провеждат учение във Финландия на 70 километра от руската граница - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Многонационални сухопътни учения с участието на приблизително 3000 войници, включително британски войски, започват във Финландия в събота в район, разположен на 70 километра от руската граница.

Според финландските сухопътни сили, учението, наречено "Northern Axe 25" /„Северна брадва 25“/, ще се проведе от 29 ноември до 5 декември. Ще участват приблизително 3000 войници, включително наборници, резервисти и около 70 британски войници. Броят на участващите в ученията подразделения не беше обявен.

Маневрите ще се проведат на полигона Вуосанка в община Кухмо, разположен на 70 километра от руската граница.

Това е четвъртото учение, което започва във Финландия тази седмица. В понеделник в Балтийско море и край южното крайбрежие на Финландия започнаха ученията на НАТО „Frezing Winds 25“. Участваха приблизително 5000 военнослужещи и 20 съюзнически кораба. В маневрите се включиха кораби и персонал от военноморските сили на Белгия, Дания, Естония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Холандия, Полша и Съединените щати, както и Постоянната група за противоминно противодействие на НАТО 1 (SNMCMG1).

В сряда в Роваярви, най-големият тренировъчен полигон в Западна Европа, в Лапландия, започнаха маневрите „Lapland Steel 25“. Финландските войски, заедно с британските и шведските сили, практикуват операции в ранните зимни условия. Ученията „Lively Sentry 25“ започнаха в четвъртък. В тях участват приблизително 6 500 войници и 900 единици техника, включително бронирани машини, хеликоптери, изтребители и дронове. Част от учението се провежда в района на Кименлааксо, който граничи с Русия.

За 2025 г. са планирани 115 маневри.


Финландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    7 0 Отговор
    След корупционния скандал тези учения изглеждат като фарс. Наистина ли Йермак отива във Финландия, за да защитава Украйна?

    05:17 29.11.2025

  • 2 Ами

    2 0 Отговор
    най-много да ядат дървото !

    05:20 29.11.2025

  • 3 ВСУ ВЕЛИКИ

    0 2 Отговор
    КРАи С ПРо СИА

    05:21 29.11.2025

  • 4 За някой сватба, за други - бардва

    0 1 Отговор
    Зимните учения са нещо необходимо за да се поддържа функционалността на армията. Сигурно и преди е имало подобни маневри, но никой не ги е афиширал. Сега времената са други, трябва народите да се успокоят, че има достойни храбреци, които да го защитят. Дали някой иска да ги напада е друг въпрос.

    05:24 29.11.2025

  • 5 Аоо

    2 0 Отговор
    Тия от ЕС непрекъснато дрънкат оръжие и повтарят мантрата, че Русия ги заплашва.

    05:33 29.11.2025

  • 6 Фен

    0 0 Отговор
    Еха! 3000!!? Путин направо ще ахне!

    05:57 29.11.2025

