Президентът на Унгария с послание към военните в Косово

Унгарският президент Томаш Шуйок посети днес военнослужещите от унгарския контингент в Косово, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.
По време на срещата си с военните в Прищина държавният глава подчерта значението на тяхната служба, като заяви, че страната има нужда от „смели войници, отдадени на родината си и верни на дълга си до край“.
Шуйок отбеляза още, че подобна всеотдайност е особено ценна във време, когато „жертвоготовността, постоянството и лоялността не винаги се приемат като най-висши добродетели“.
Президентът изтъкна, че мисията на унгарските войници е ключова за сигурността в региона. „Вие сте тук, за да опазвате мира и по този начин защитавате човешкия живот“, заяви той. По думите му стабилността и спокойствието в Косово зависят в голяма степен от тяхната готовност, решителност и саможертва.
