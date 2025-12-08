Новини
Президентът на Унгария с послание към военните в Косово

Президентът на Унгария с послание към военните в Косово

8 Декември, 2025 16:08 1 095 3

Томаш Шуйок: Храбростта, вярността и саможертвата остават основа на мира

Президентът на Унгария с послание към военните в Косово - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският президент Томаш Шуйок посети днес военнослужещите от унгарския контингент в Косово, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

По време на срещата си с военните в Прищина държавният глава подчерта значението на тяхната служба, като заяви, че страната има нужда от „смели войници, отдадени на родината си и верни на дълга си до край“.

Шуйок отбеляза още, че подобна всеотдайност е особено ценна във време, когато „жертвоготовността, постоянството и лоялността не винаги се приемат като най-висши добродетели“.

Президентът изтъкна, че мисията на унгарските войници е ключова за сигурността в региона. „Вие сте тук, за да опазвате мира и по този начин защитавате човешкия живот“, заяви той. По думите му стабилността и спокойствието в Косово зависят в голяма степен от тяхната готовност, решителност и саможертва.


Косово
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Объркан маджарин

    4 5 Отговор
    За унгареца и Косово ли е родина?

    16:13 08.12.2025

  • 2 И кво ?.

    13 1 Отговор
    Това за какво е статия ? Да видим , че и Унгария участва в създаването на изкуствена мюсюлманска държава " Косово" на границата на православна Сърбия ли ?

    Коментиран от #3

    16:20 08.12.2025

  • 3 порнатслафен

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?.":

    ли си

    16:21 08.12.2025