Новини
Свят »
САЩ »
The Telegraph: Екипът на Тръмп недоволствал, че Ермак не знае английски
  Тема: Украйна

The Telegraph: Екипът на Тръмп недоволствал, че Ермак не знае английски

29 Ноември, 2025 05:15, обновена 29 Ноември, 2025 05:24 623 11

  • андрий ермак-
  • зеленски-
  • тръмп-
  • белият дом

Президентски служители посъветвали Зеленски да го уволни след скандалната среща в Белия дом

The Telegraph: Екипът на Тръмп недоволствал, че Ермак не знае английски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според британското издание The Telegraph, служители на администрацията на Тръмп са били недоволни от бившия началник на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак, защото не владеел английски език.

„Служители на администрацията на Тръмп са посъветвали Зеленски да го уволни след скандалната среща в Белия дом, отчасти защото се е нуждаел от преводач на английски“, се казва в публикацията.

Още новини от Украйна

Изданието също така съобщава, че оставката на Ермак ще направи политическата позиция на Зеленски още по-несигурна, тъй като целият обществен негативизъм ще бъде насочен лично към президента на Украйна, а не към неговия помощник.

„От своя страна, Зеленски ще изпусне своя политически амортисьор, който пое голяма част от презрението, изсипано върху администрацията му“, добавя статията.

В петък Зеленски обяви, че началникът на кабинета му, Андрей Ермак, е подал оставка. Преди това Националното бюро за борба с корупцията обяви, че в дома на Ермак са извършени претърсвания, отбелязвайки, че следствените действия се извършват в рамките на разследване.

Както по-късно съобщи Укринформ, бюрото в крайна сметка е решило да не повдига обвинения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Полиглот

    4 1 Отговор
    Ермак може и да не знае английски, но поназнайва езика на парите. Лоялността е по-важна от компетентността.

    05:29 29.11.2025

  • 5 Факт

    2 0 Отговор
    Йермак е мошеник, който не знае английски !

    05:29 29.11.2025

  • 6 Гориил

    6 1 Отговор
    Не разбираш ли, че е обречен? Още от момента, в който Бандера се държеше грубо с Тръмп.Нека ви напомня, че отношенията с Русия бяха развалени от грубостта и наглостта на Бандера.Тези глупави хора си мислеха, че САЩ са на тяхна страна. Нека ви напомня, че САЩ са на печелившата страна.

    05:30 29.11.2025

  • 7 Мурка

    4 1 Отговор
    че тои и ГОРБАЧОВ не знаеше

    05:30 29.11.2025

  • 8 БАНКАИСНКИ ЛИНГВИС КВИИК

    3 0 Отговор
    БАНКАИСНКОТО Ху ВИОАДИ У ИТИ НЕ ЗНАЕ ИНГИЗЛИКИ и РАИА НА СФИ НИА ТА

    05:31 29.11.2025

  • 9 гОВЕД О

    2 0 Отговор
    ти да видисх БА НКАИНСКОТО гУ ВИА ДО КАК СПИИКВА ИНГИЗЛИКи А РАИА НА С Фи НИАТА.... мУАХХАХАХАХАХХАХАХАХХА... ЗА К Р и ВА ИИиии

    05:33 29.11.2025

  • 10 Историк

    1 1 Отговор
    Липсата на всякакъв морален компас и експертни критерии са характерни за диктаторските режими, защото за тях е важно да се изпълнят техните задачи без да се съобразяват с нищо друго. Арогонтността на Тръмп е неописуема и тя е характерна и за всички около него. Уиткоф е определен от съпартийците си за предател и руски агент ,но дебелоочието му е както на Тръмп. Такива безнравствени хора не може да решават световната съдба, това може единствено да доведе до пълен колапс на цивилизования свят. Цивилизацията може да бъде защитена единствено от цивилизовани хора, а не от арогантни и безскрупулни с власт и пари.

    05:49 29.11.2025

  • 11 Лошо , лошо

    1 0 Отговор
    И Никифор явно не е говорил добре български . И Балдуин и той -)

    06:00 29.11.2025