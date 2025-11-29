Според британското издание The Telegraph, служители на администрацията на Тръмп са били недоволни от бившия началник на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак, защото не владеел английски език.

„Служители на администрацията на Тръмп са посъветвали Зеленски да го уволни след скандалната среща в Белия дом, отчасти защото се е нуждаел от преводач на английски“, се казва в публикацията.

Още новини от Украйна

Изданието също така съобщава, че оставката на Ермак ще направи политическата позиция на Зеленски още по-несигурна, тъй като целият обществен негативизъм ще бъде насочен лично към президента на Украйна, а не към неговия помощник.

„От своя страна, Зеленски ще изпусне своя политически амортисьор, който пое голяма част от презрението, изсипано върху администрацията му“, добавя статията.

В петък Зеленски обяви, че началникът на кабинета му, Андрей Ермак, е подал оставка. Преди това Националното бюро за борба с корупцията обяви, че в дома на Ермак са извършени претърсвания, отбелязвайки, че следствените действия се извършват в рамките на разследване.

Както по-късно съобщи Укринформ, бюрото в крайна сметка е решило да не повдига обвинения.