Над 1800 чуждестранни туристи са спасени след наводнение в Тайланд

Над 1800 чуждестранни туристи са били спасени и са получили помощ в райони, засегнати от тежки наводнения в Южен Тайланд, съобщи Bangkok Post.

Според министъра на туризма и спорта Атхакон Сирилатхаякон няма нови съобщения за туристи, блокирани в наводнени райони в южната част на страната, а транспортните мрежи са почти напълно възстановени.

Броят на загиналите от наводненията в южните провинции на Тайланд достигна 162. Провинция Сонгкла и най-големият ѝ град Хат Яй, с население от приблизително 160 000 души, бяха най-силно засегнати. Южните провинции на Тайланд, граничещи с Малайзия, не са популярна туристическа дестинация за руснаците.