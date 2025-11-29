Новини
Над 1800 чуждестранни туристи са спасени след наводнение в Тайланд

29 Ноември, 2025 15:05 408 2

Транспортните мрежи в страната са почти напълно възстановени

Над 1800 чуждестранни туристи са спасени след наводнение в Тайланд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 1800 чуждестранни туристи са били спасени и са получили помощ в райони, засегнати от тежки наводнения в Южен Тайланд, съобщи Bangkok Post.

Според министъра на туризма и спорта Атхакон Сирилатхаякон няма нови съобщения за туристи, блокирани в наводнени райони в южната част на страната, а транспортните мрежи са почти напълно възстановени.

Броят на загиналите от наводненията в южните провинции на Тайланд достигна 162. Провинция Сонгкла и най-големият ѝ град Хат Яй, с население от приблизително 160 000 души, бяха най-силно засегнати. Южните провинции на Тайланд, граничещи с Малайзия, не са популярна туристическа дестинация за руснаците.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 крадлив герберуунгел

    0 0 Отговор
    пак трябва да зимуваме на малдивите и дубай

    15:12 29.11.2025