Красивите градчета на Елзас вземат мерки срещу свръхтуризма

24 Декември, 2025 20:09

В тази живописна обстановка автобусите пристигат един след друг, стоварвайки потоци от туристи

Красивите градчета на Елзас вземат мерки срещу свръхтуризма - 1
Снимка: Shutterstock
БТА БТА

Риквир, в Източна Франция, има 1050 жители и... 450 000 посетители по време на коледния базар. Изправено пред този наплив от туристи, търсещи празнична атмосфера, елзаското градче с цветните си фасади взема мерки, за да остане гостоприемно, като същевременно се грижи за своите жители, пише Франс прес в свой репортаж, предаде БТА.

Още от сутринта трафикът около средновековната историческа част, сгушена сред лозята, се задръства.

В тази живописна обстановка автобусите пристигат един след друг, стоварвайки потоци от туристи, нетърпеливи да се насладят на чаша греяно вино, да хапнат брецели или да се снимат пред къщите с дървена конструкция.

"Има все повече хора", отбелязва Марк, 70-годишен жител. "Тези, които се прехранват от туризъм, са доста щастливи, но за останалите не е толкова лесно", добавя той. Притокът на туристи понякога създава у жителите "чувството, че вече не са у дома", признава кметът на града Даниел Клак. "Но е и добре", допълва той, приветствайки "икономическите печалби", донесени от посетителите.

Предизвикателството е "всички да живеят заедно", както туристите, така и жителите, през тези шест седмици интензивна туристическа дейност.

Затова кметството е възприело иновативен подход. Улица в центъра на града е преименувана на "Улица на тишината", за да може жителите да "си поемат малко въздух". "Жители, моля, бъдете тихи", "Запазете спокойствие и яжте брецели", гласят малки табели, поставени в тази алея, където нивото на шум е далеч от оживлението на главната улица. Мярката е резултат от обществено обсъждане, целящо да идентифицира проблемите, причинени от коледния базар, и да се опита да ги реши.

Заради трудностите с трафика и паркирането са осигурени шатъли, а за подобряване на чистотата се раздават безплатно джобни пепелници. "Опитваме се да правим подобрения", обяснява кметът.

"Да угодиш на всички"

Риквир вече не се стреми активно да привлича посетители, които така или иначе се стичат там от цяла Франция, както и от Италия, Испания, Германия и Швейцария.

"Вече не рекламираме, защото пиковите периоди винаги са трудни за управление и не винаги са добре приети от местните жители", обяснява Лориан Грос, директор на местния туристически офис.

Тя се опитва да насочи туристите към "малко по-закътани коледни базари" в околността и ги насърчава да посещават през седмицата, а не през уикендите, когато е възможно. В някои села коледният базар е отворен само през уикендите, за да се ограничи притокът.

"Твърдо решена съм да няма коледен базар извън петък, събота и неделя, за да могат жителите да живеят нормално през седмицата", обяснява Мартине Шварц, кмет на Кайзерсберг Виньобъл.

Мерките за сигурност, необходими предвид постоянната терористична заплаха, "са много рестриктивни: трудно е да се придвижваш, да паркираш, да се прибереш вкъщи". Кайзерсберг и Риквир са сред най-популярните елзаски градчета сред туристите. Миналата година близо 4 милиона души посетиха коледните базари в департамента О-Рен.

Това е третото посещение за Дани и Кати Гийо, френска двойка от Алпите (Югоизточна Франция), на 50 и 54 години, привлечени от "магията и красотата на градчетата". "Има толкова много хора", отбелязва Дани, според когото все още има място за подобрение по отношение на паркирането. "Има сериозна липса на места"!

Лиза Керуел, на 37 години, от Аржантан в Нормандия (Западна Франция), е тук за четири дни и планира да "посети всички малки коледни селца около Колмар и Страсбург". "Не очаквахме толкова много хора", признава 30-годишната жена, която се адаптира, като тръгва "доста рано" и си прави "почивки от време на време, защото е доста натоварено".

Но не съжалява, че е дошла: коледни украси, светлини... "празник за очите".


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смешници

    11 0 Отговор
    вземат мерки срещу свръхтуризма

    а не
    вземат мерки срещу свръхимиграцията от кафяви пришълци
    като престъпността се увеличава докато ги накарат в бъдеще да приема шарията

    20:12 24.12.2025

  • 2 Бесен - Язовец

    8 0 Отговор
    Франция е алжирска колония

    20:17 24.12.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Елзас е немска открадната от французите територия. Немските традиции са запазени. Туристите, които идват , са от Германия. Да си посетят земите. Това не причината за Втората световна, щото отрязаха Елзас и Лотарингия от майка Дойчланд.

    20:18 24.12.2025

  • 4 значи

    3 0 Отговор
    Всички наопаки , тия - на обратно . Парите идват при тях ,,на крака,, , те и недоволни , на всичкото отгоре . Всъщност - тоя Риквир не е нищо особено , просто едно градче , досущ в немски стил с дървените си конструкции по къщите .

    20:21 24.12.2025

  • 5 Спецназ

    5 0 Отговор
    Елзас е ГЕРМАНСКА Общност.

    ФАКТ.

    Хитлер си я връща след ПОБЕДАТА над Франция, която му става Колония.

    Връща си я защото е откъсната от Германия след Първата Световна, в която Германия капитулура, но не е покорена от чужди войски, ДАЖЕ и Елзас- дадена е като подарък на Франция тогава и

    КОЕТО Е ИДИОТИЗЪМ!

    ОЩЕ ВЕДНЪЖ 1945- та.

    Победена и Окупирана Държава ВЗЕМА Област след края на Войната!

    КАжи, Баце- не за ли мр.сни ГНИДИ французите, А??

    ПОБЕДЕНИ, Окупиранио, С.ирки са правили на нацистите на Шандз- Елизе и после ПАК вземат Област с немци!

    ПФУ! ЛИ.ачи на ПУ.тки!

    Коментиран от #7

    20:22 24.12.2025

  • 6 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    Как са с негрите и арабите по тия краища? Имат ли достатъчно български и румънски цигани?

    20:23 24.12.2025

  • 7 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Спецназ":

    Немските генерали казали" Ако знаехме, че ще откъснат от нас толкова територия, никога нямаше да капитулираме. Войната е била позиционна в окопите и англичаните никога нямаше да победят.

    20:26 24.12.2025

  • 8 демократ

    2 0 Отговор
    Кой би отишъл във Франция за да гледа ши бани гейрмански градове

    20:34 24.12.2025

  • 9 Да отдеш

    0 0 Отговор
    В Елзас и да ядеш бретцел... е най-малкото проява на лош вкус. А като добавим и по време на коледен базар е направо обидно. Който иска бретцели да мръдне 20км на изток и да яде на корем с бира. Както е лафа.. като си в Рим прави като римляните.

    20:57 24.12.2025

  • 10 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Тук някой се вайка как дойчОввцете загубили тези провинции. Тез гаа дини унищожиха европа 2 пъти и нищо не им се случи. Ние загубихме сумати територии заради тях. Гнуу сариии. Никкъв туризъм там. Да си седят там и да ги обичат плътски новопристигналите аффроазиатци. Напълзяли са в кампервани и камиони и дори автобуси - преработени да спят вътре и 1 евро да не харчат, докат ни се пречкат! И се мислят за виШа рассаа. Нищо жест ввата му

    20:57 24.12.2025

