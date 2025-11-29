Новини
Значителни щети в Гърция от поройните дъждове

29 Ноември, 2025 17:51 613 1

Над 5 милиметра дъжд във Фалиро, Алимос и Кифисия

Значителни щети в Гърция от поройните дъждове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Поройни дъждове, градушки и гръмотевични бури, предизвикани от бурята "Адел", обхванаха Атина и още няколко района в Гърция снощи и в ранните часове на днешния ден, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Националната обсерватория съобщи за 52 милиметра дъжд във Фалиро и 50 милиметра в Алимос и Кифисия до 9 часа сутринта.

Малко преди полунощ вчера централната област Атика беше засегната от силна буря, придружена от силни ветрове и градушка в някои райони. Според пожарната служба, оперативният център е получил около 30 обаждания през този период заради паднали дървета, предимно в северните предградия като Кифисия, Ликовриси и Метаморфоси, отбелязва АНА-МПА.

Освен това, според пожарната служба, от ранните часове на вчерашния ден до днес оперативният център е получил общо 127 обаждания в Атика – 27 за изпомпване на вода и 49 за отстраняване на дървета.

Вчера следобед градушка удари остров Лесбос, като предизвика задръстване на канализацията и наводняване на улиците и магазините в Митилини. Служители на гражданската защита призоваха жителите да избягват пътувания. В Месолонги четирима войници бяха хоспитализирани след удар от мълния, като трима след това бяха изписани, а един беше преместен в Патра за изследвания.

Единадесет общини затвориха училищата, след като в Епир, Корфу и Финикунда бяха регистрирани свлачища, паднали дървета и прекъсвания на електрозахранването.

Бурята причини наводнения и на остров Тасос, показват кадри, разпространени от гръцките медии, на които се виждат залети от вода улици.

За днес гръцката Национална метеорологична служба прогнозира силни дъждове и гръмотевични бури за островите в източната част на Егейско море в първата половина на деня и на Додеканезите – до късно следобед.


  • 1 Бай Данчо

    Какви са тези нови мерни единици? Мери се литър на квадрат!

    18:27 29.11.2025

