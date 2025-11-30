Новини
Шестима убити и осем тежко ранени при въоръжено нападение срещу бар в Мексико

30 Ноември, 2025 05:02, обновена 30 Ноември, 2025 05:07 553 0

Група от поне осем души открили огън с автомати R-15

Шестима убити и осем тежко ранени при въоръжено нападение срещу бар в Мексико - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко шестима души са убити, а осем са тежко ранени при въоръжено нападение срещу бар в град Тула, щат Идалго, Мексико, съобщи мексиканския вестник El Universal, позовавайки се на държавната прокуратура.

Неизвестни нападатели са нападнали бар La Resaka на 29 ноември около 1:30 ч. местно време. Група от най-малко седем души са нахлули в заведението и са открили огън с автомати R-15.

Правоохранителните органи са започнали разследване и провеждат оперативни операции за идентифициране и задържане на нападателите.

Както отбелязва El Universal, Тула, разположена в югозападния щат Идалго, напоследък се е превърнала в гореща точка за местни престъпни групировки, борещи се за контрол над района и правото да извършват незаконен бизнес там, включително кражба на петрол и петролни продукти, трафик на наркотици, изнудване и рекет.


