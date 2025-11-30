Хондурас избира президент: Тръмп призова за победа на десницата срещу "комунистите" и разгневи левицата ВИДЕО

Избирателите в Хондурас ще се произнесат днес дали левицата да продължи да управлява страната или на власт отново да дойде десницата, чийто кандидат за президент беше подкрепен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Трима от петимата кандидати в надпреварата са с много близки позиции в допитванията, което прави несигурен изходът от гласуването, както и приемането на резултатите в случай на много малки разлики между съперниците.

Управляващата лява Партия на свободата и преструктурирането ("Либре") вече обяви, че няма да признае временните резултати на избирателния съвет, а само тези след пълното отчитане на протоколите.

Около 6,5 милиона хондурасци ще изберат приемник на президентката Сиомара Кастро, а също 128 депутати и стотици кметове за следващите четири години.

Шестдесет годишната адвокатка Рикси Монкада, кандидат на "Либре", се изправя срещу двама десни съперници: 72-годишния популярен телевизионния водещ Салвадор Насрала от Либералната партия, който се кандидатира за трети път, и предприемача Насри Асфура, на 67 г., от Националната партия, получил неочаквана подкрепа от Доналд Тръмп.

Тръмп не се ограничи с това да нарече Асфура "единствения истински приятел на свободата", той заяви, че "не може да работи" с Рикси Монкада "и комунистите" и че "няма доверие" на Салвадор Насрала.

"Тито (Асфура) и аз можем да работим заедно, за да се борим с "наркокомунистите" и да предоставим на хората в Хондурас помощта, от която се нуждаят", написа Тръмп.

Асфура, строителен предприемач и бивш кмет на столицата Тегусигалпа, се състезава под знамето на бившата партия на президента Хуан Орландо Ернандес (2014-2022 г.), който излежава присъда от 45 години затвор в САЩ за трафик на наркотици.

Кандидатката на управляващата левица на президентските избори в Хондурас Рикси Монкада осъди днес "вмешателството" на американския президент Доналд Тръмп в изборния процес в страната ѝ, предаде Франс прес.

"Няма никакво съмнение, че, три дни преди изборите, има две конкретни действия, които представляват абсолютна намеса", заяви Монкада след като Тръмп я обяви за "близка до комунизма" и заяви, че "не може да работи с нея.

"Наричат ​​ме комунистка, за да скрият истината: страхуват се от демократизацията на икономиката, ужасяват се от закона за данъчната справедливост и искат парите да останат привилегия за десетте най-богати семейства, а не право на народа", заяви 60-годишната Монкада в мрежата "Екс".

