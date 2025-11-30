Турският външен министър на посещение в Иран

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще посети Иран днес, съобщи турското външно министерство, цитирано от изданието "Тюркийе тудей".

Планира се Фидан да се срещне с иранския външен министър Абас Арагчи и други високопоставени официални представители по време на визитата, уточнява БТА.

Според министерството Фидан ще обсъди начини за подобряване на институционалната структура на двустранните отношения в рамките на Съвета за сътрудничество на високо равнище, създаден през 2014 г.

По време на преговорите се очаква турският външен министър да подчертае важността на засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и борбата с тероризма.

Дискусиите ще засегнат и въпроси, свързани с транспорта и свързаността, усилията за ускоряване на строителството и инфраструктурата на граничните търговски центрове, както и необходимостта от засилване на съвместните усилия за постигане на целта за двустранна търговия в размер на 30 милиарда долара.