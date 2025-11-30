Турция осъди атаките на украински дронове срещу два петролни танкера от "сенчестия флот" на Русия

Турското правителство осъди атаките на украински дронове срещу два петролни танкера от "сенчестия флот" на Русия в Черно море в близост до Босфорав петък, съобщава Асошиейтед прес, цитиран от БТА.
Говорителят на Министерството на външните работи Йонджю Кечели заяви, че атаките срещу плавателните съдове "Кайрос" и "Вират" са извършени в рамките на изключителната икономическа зона на Турция и "са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона".
В публикация в социалните мрежи късно снощи Кечели добави, че Турция провежда разговори със "заинтересованите страни", за да предотврати разпространението на войната в Украйна към Черно море и да защити икономическите интереси на Турция.
Украйна заяви, че е използвала морски дронове, за да атакува двата танкера край черноморския бряг на Турция в петък вечерта. Според информациите екипажите на двата плавателни съда са в безопасност.
По данни на Службата за сигурност на Украйна танкерите са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал.
Базата данни OpenSanctions, която проследява лица и организации, замесени в заобикаляне на санкциите, описва плавателните съдове като част от т. нар. "сенчест флот" - кораби, използвани за избягване на санкциите, наложени на Русия след инвазията през 2022 г. в Украйна.
Украйна е извършвала успешни военноморски удари срещу руски кораби по време на войната, използвайки обикновено заредени с експлозиви морски дронове. Предишните мисии на Украйна обаче бяха като цяло ограничени до водите в северната част на Черно море, отбелязва АП.
1 На приказки
Коментиран от #9
14:52 30.11.2025
2 Граф Сен Жермен
Коментиран от #4
14:53 30.11.2025
3 Фен
Коментиран от #8
14:55 30.11.2025
5 Летописец
Коментиран от #22
14:56 30.11.2025
6 Добре са ги ударили.Добре,добре.
14:56 30.11.2025
7 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
14:56 30.11.2025
8 Демократ
До коментар #3 от "Фен":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.
14:57 30.11.2025
9 Я пък тоя
До коментар #1 от "На приказки":Това без сателитно проследяване няма как да стане.
Сещай се кой им е дал координати.
Коментиран от #28, #42
14:58 30.11.2025
10 Украйна са терористи
14:59 30.11.2025
13 Kaлпазанин
15:05 30.11.2025
14 Kaлпазанин
15:08 30.11.2025
15 Величко
15:09 30.11.2025
16 1234
15:10 30.11.2025
17 Мим
15:11 30.11.2025
18 Черноморското крайбрежие
15:11 30.11.2025
19 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Украйна значи.....
Нощта 30б ноември 2025, F-16 Block 70 спасихме Света от Ядрена катастрофа !!! Задача - поразяване на два товарни корабля превозващи за Венецуела Синя пъпка и оръжието на Путин - мощна ядрена балистична междуконтинентална ракета Сармат UR100N - Ръката на Смъртта !!! Лошо време, мъгла, силен насрещен вятър, бурно щормово море, стелт режим, тъмница, пилотаж почти на сляпо само по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над разбунените вълни, на прицела "граждански контейнеровози", рязък вираж, прицела фиксира обекта, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат корабите със Сарматите, БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст отровен виолетов дим от токсично ракетно гориво се стеле над морето, крен на десния борд, десетина матроси с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - не пушете покрай ядрена ракета. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
Коментиран от #25
15:20 30.11.2025
20 Георгиев
Коментиран от #23
15:22 30.11.2025
21 Хахахаха
Коментиран от #24
15:25 30.11.2025
22 Хахахаха
До коментар #5 от "Летописец":Това къде? Само рашите биват гонени от ЕС.
Коментиран от #40
15:26 30.11.2025
23 Хахахаха
До коментар #20 от "Георгиев":Кога е имало край руската война, копей? Преди Украйна рашите воюваха с Грузия и Чечня. Такава е политиката на путлера! С кого е воювала Украйна и кого е нападала, преди да бъде нападната?
Коментиран от #45
15:28 30.11.2025
25 Е да
До коментар #19 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":ама къде ще отиде токсичното ракетно гориво, бе Сайдуинд? На Бг черноморие, а ? Рапорт даден, рапорт приет
15:30 30.11.2025
26 Хохо Бохо
Коментиран от #29
15:31 30.11.2025
27 ЦИРК
Черно море е почти затворен воден басейн, ако има петролен разлив, цялото ни черноморие ще пострада. Туризъм и риболов ще бъдат много силно засегнати, а това са важни пера в икономиката ни. Да не говорим колко близко до нашите граници са тези инциденти. Всички хотелиери, и плажни концесионери трябва да изискват от държавата да защитава интересите им специално в подобни ситуации.
Коментиран от #31
15:34 30.11.2025
28 Дал след като позвънял
До коментар #9 от "Я пък тоя":Този някой определено е по-вероятно с турците да прави достлук, а не с укровете.
15:35 30.11.2025
29 Хахахаха
До коментар #26 от "Хохо Бохо":А кой разля два танкера миналата година с мазут в Черно море, знаеш ли?
15:36 30.11.2025
30 Пенчо
15:37 30.11.2025
31 Хахахаха
До коментар #27 от "ЦИРК":Айде и тоя! Абе копеи, що не врякахте миналата година, когато рашите разцепиха два кораба с мазут в Черно море? Тогава бяхте по-ниски от тревата.
Коментиран от #38, #44, #48
15:37 30.11.2025
32 Тракиец 🇺🇦
15:38 30.11.2025
33 Хахахаха
15:39 30.11.2025
34 Не бе ние сме
Коментиран от #35
15:40 30.11.2025
35 Хахахаха
До коментар #34 от "Не бе ние сме":Е кой нападна Украйна бе ба стун? Какво се оплаквате сега, че ви отвръщат? Кой започна войната, кой нападна? Путлера не може ли да се изтегли, за да се спре войната? Не може нали? Ами значи трябва да се продължава с ударите!
15:42 30.11.2025
36 си дзън
танкерите бе?
15:44 30.11.2025
37 Хахахаха
15:44 30.11.2025
38 Чекай
До коментар #31 от "Хахахаха":малко, ти що викаш на хората които "врякат" копеи?Ми и аз съм против мизериятя в Черно море. Всяка година водя децата. Значи и аз ли съм копеи?
Коментиран от #41
15:45 30.11.2025
39 Кочо простия чизмар
Второ: Ако съм на мястото на Беломустаков, ще заповядам да изравнят със земята цялата пристанищна инфраструктура, чиито и да ас кораби в заливите и по кейовете, халета и т.н. на Одеса, Николаев и Очаков. Оттам тръгват водните канонерки на британските гадини. Бой с концентрирани роеве герани от стотици бройки в едно и също време. Ракети допълинтелно по ПВО-то и по-укрепени цехове, складове.
Заради безумната нечовешка фашистка дрогирана киевска хунта догодина плажовете ни по Черноморието ще са мазни от петрол. Рибата ще измре.
15:46 30.11.2025
40 Летописец
До коментар #22 от "Хахахаха":Не съм чул да гонят руснаци (освен марионетки политици да гонят руски дипломати ) ❗Но пък : "След етническото напрежение: Близо 9000 турски граждани напуснаха Черна гора" 27.11.2025г. / главата на ислямската общност в Черна Рифат Фейзич смята, че Вучич е нападнал Турция през случая в Черна гора, заради дроновете, които Анкара даде на Косово.
15:46 30.11.2025
41 Хахахаха
До коментар #38 от "Чекай":Ами незнам,то и аз съм против мизерията на Черно море, ама не те четох миналата година, когато рашите разцепиха два кораба с мазут в Черно море! Тогава не писа нищо.
15:48 30.11.2025
42 ЦИРК
До коментар #9 от "Я пък тоя":Не е точно така...
Почти всички кораби по света се следят, а тези в Черно Море на 100%. Дори и даден кораб да е изключил трансподера си (той предава и текущата локация на морският съд), то ще бъде засечен от морският радар на брега. Пристанищата в Черно море са сравнително близо едно до друго и радарите се препокриват, а корабите обикновенно плават не много далеч от бреговата линия. Цялата тази информация кой кораб къде се намира е достъпна през отворени платформи, и всеки може да види приблизително точно кой кораб къде е в момента. Повечето дронове имат и камери, със сателитна връзка (примерно старлинк или през мобилната мрежа), така че имат и визуален ориентир след като приближат.
По скоро друг въпрос е интересен, как втората по сила страна от НАТО не е засекла тези дронове и ги е спряла по-рано. Все пак на теория турците не са знаели каква е целта на тези плавателни съдове и съвсем спокойно те са можели да атакуват някое турско пристанище. Което на пръв поглед води ди изводи, че или Турция няма добра система за наблюдение на морето, или дроновете са били с приятелско обозначение (НАТО), или се правят на ощипани сега (слабо вероятно, нямаше да приемат корабите в своите териториални води, щяха да ги оставят да чакат някъде на далеч). Като цяло този инцидент хвърля много негативи върху Турция, явно тя не може да опази и гарантира сигурност на морски съдове намиращи се в нейни води.
Коментиран от #47
15:48 30.11.2025
44 Баба Яга
До коментар #31 от "Хахахаха":Врякяхме бе царвул. Но това го направи природната стихия, а не малоумните фашизирани гадове, подчинени на англосаксите. ти имаш ли сиво в каунката за да прецениш едното и другото. Все едно за наводнението в Св. Влас Путин ли ти е виновен, а?!
15:49 30.11.2025
45 По времето на
До коментар #23 от "Хахахаха":кой украински цар се интересуваш ?
15:49 30.11.2025
46 Атлас
15:50 30.11.2025
47 Хахахаха
До коментар #42 от "ЦИРК":Ами просто е, тези дронове са неоткриваеми. И да, могат да ударят Турция. Но Турция е съюзник. За това не е хубаво да имаш Украйна за враг, а за съюзник! ОК?
15:50 30.11.2025
48 ЦИРК
До коментар #31 от "Хахахаха":Не съм виновен, че вие имате лоша памет, и не помните кой, какво, кога и къде е писал някога ! Пийте стимуланти !
15:51 30.11.2025