Турция осъди атаките на украински дронове срещу два петролни танкера от "сенчестия флот" на Русия

Турското правителство осъди атаките на украински дронове срещу два петролни танкера от "сенчестия флот" на Русия в Черно море в близост до Босфорав петък, съобщава Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Говорителят на Министерството на външните работи Йонджю Кечели заяви, че атаките срещу плавателните съдове "Кайрос" и "Вират" са извършени в рамките на изключителната икономическа зона на Турция и "са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона".

В публикация в социалните мрежи късно снощи Кечели добави, че Турция провежда разговори със "заинтересованите страни", за да предотврати разпространението на войната в Украйна към Черно море и да защити икономическите интереси на Турция.

Украйна заяви, че е използвала морски дронове, за да атакува двата танкера край черноморския бряг на Турция в петък вечерта. Според информациите екипажите на двата плавателни съда са в безопасност.

По данни на Службата за сигурност на Украйна танкерите са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал.

Базата данни OpenSanctions, която проследява лица и организации, замесени в заобикаляне на санкциите, описва плавателните съдове като част от т. нар. "сенчест флот" - кораби, използвани за избягване на санкциите, наложени на Русия след инвазията през 2022 г. в Украйна.

Украйна е извършвала успешни военноморски удари срещу руски кораби по време на войната, използвайки обикновено заредени с експлозиви морски дронове. Предишните мисии на Украйна обаче бяха като цяло ограничени до водите в северната част на Черно море, отбелязва АП.