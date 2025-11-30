Новини
Свят »
Турция »
Турция осъди атаките на украински дронове срещу два петролни танкера от "сенчестия флот" на Русия

30 Ноември, 2025 14:51 1 324 48

Инцидентът стана в близост до Босфора

Турция осъди атаките на украински дронове срещу два петролни танкера от "сенчестия флот" на Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Турското правителство осъди атаките на украински дронове срещу два петролни танкера от "сенчестия флот" на Русия в Черно море в близост до Босфорав петък, съобщава Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Говорителят на Министерството на външните работи Йонджю Кечели заяви, че атаките срещу плавателните съдове "Кайрос" и "Вират" са извършени в рамките на изключителната икономическа зона на Турция и "са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона".

В публикация в социалните мрежи късно снощи Кечели добави, че Турция провежда разговори със "заинтересованите страни", за да предотврати разпространението на войната в Украйна към Черно море и да защити икономическите интереси на Турция.

Украйна заяви, че е използвала морски дронове, за да атакува двата танкера край черноморския бряг на Турция в петък вечерта. Според информациите екипажите на двата плавателни съда са в безопасност.

По данни на Службата за сигурност на Украйна танкерите са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал.

Базата данни OpenSanctions, която проследява лица и организации, замесени в заобикаляне на санкциите, описва плавателните съдове като част от т. нар. "сенчест флот" - кораби, използвани за избягване на санкциите, наложени на Русия след инвазията през 2022 г. в Украйна.

Украйна е извършвала успешни военноморски удари срещу руски кораби по време на войната, използвайки обикновено заредени с експлозиви морски дронове. Предишните мисии на Украйна обаче бяха като цяло ограничени до водите в северната част на Черно море, отбелязва АП.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На приказки

    37 4 Отговор
    Лицемерят турците, това без тях, в техни води, няма как да стане.

    Коментиран от #9

    14:52 30.11.2025

  • 2 Граф Сен Жермен

    32 4 Отговор
    Турция осъжда, но някои като САЩ, за които руският сенчест флот извозва, започнаха направо да шамарят по Украйна!

    Коментиран от #4

    14:53 30.11.2025

  • 3 Фен

    27 3 Отговор
    А ние, като истински атлантици, ги приветствахме. Само Тома Белев съжали, че танкерите са празни. Иначе още някой и друг грант можеше да му се падне.

    Коментиран от #8

    14:55 30.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Летописец

    24 6 Отговор
    Затова че Турция продава дронове на украинската хунта в момента гонят хиляди турци от Черна гора .

    Коментиран от #22

    14:56 30.11.2025

  • 6 Добре са ги ударили.Добре,добре.

    8 34 Отговор
    Много добре е станало..

    14:56 30.11.2025

  • 7 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    47 8 Отговор
    Още едно доказатерство че уррките са терористи

    14:56 30.11.2025

  • 8 Демократ

    8 29 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.

    14:57 30.11.2025

  • 9 Я пък тоя

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "На приказки":

    Това без сателитно проследяване няма как да стане.
    Сещай се кой им е дал координати.

    Коментиран от #28, #42

    14:58 30.11.2025

  • 10 Украйна са терористи

    38 4 Отговор
    И Черно море ще унищожат!

    14:59 30.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Е па ,тези дронове да не са били като буревестниците с ядрен двигател ,как са стигнали до Босфора ,и как все още не стигнаха до Франция Португалия или Испания например ,

    15:05 30.11.2025

  • 14 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    И може ли да ми преведе аФторката как да разбираме думите или цитата босфорав петък

    15:08 30.11.2025

  • 15 Величко

    7 0 Отговор
    Оффф ... , мразя рекламите защото лъжат повече от мен ! Никога не купувам нищо , което се рекламира ... !

    15:09 30.11.2025

  • 16 1234

    13 0 Отговор
    и що ревете нали ги крепите,ердогъз бързо забрави кой го спаси

    15:10 30.11.2025

  • 17 Мим

    12 0 Отговор
    Ами,малко лицимерно ми звучи,след ,като турците ги въоръжават с дронове байрактари.Излиза ,храни куче да те лае....

    15:11 30.11.2025

  • 18 Черноморското крайбрежие

    12 0 Отговор
    вече не е безопасно за плажуване. Кофти за туристите.

    15:11 30.11.2025

  • 19 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 9 Отговор
    "....взрив на полигона Ясни 28 ноември..."

    Украйна значи.....

    Нощта 30б ноември 2025, F-16 Block 70 спасихме Света от Ядрена катастрофа !!! Задача - поразяване на два товарни корабля превозващи за Венецуела Синя пъпка и оръжието на Путин - мощна ядрена балистична междуконтинентална ракета Сармат UR100N - Ръката на Смъртта !!! Лошо време, мъгла, силен насрещен вятър, бурно щормово море, стелт режим, тъмница, пилотаж почти на сляпо само по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над разбунените вълни, на прицела "граждански контейнеровози", рязък вираж, прицела фиксира обекта, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат корабите със Сарматите, БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст отровен виолетов дим от токсично ракетно гориво се стеле над морето, крен на десния борд, десетина матроси с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - не пушете покрай ядрена ракета. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #25

    15:20 30.11.2025

  • 20 Георгиев

    17 3 Отговор
    Ето затова няма да има край, докато не се пречупи ВСУ, докато Русия не си прибере черноморските територии воглаве с Одеса - бъдещата столица на Новорусия. Иска се край на ужким, за да се въоръжат и екипират милион войници за ВСУ. Тогава вече ще падат тактически ядрени бомби и малко след тях - и стратегически. Да ми мислете такива като нас, чийто държавни началници са слуги на войнолюбците, които не знаем как да се предпазим

    Коментиран от #23

    15:22 30.11.2025

  • 21 Хахахаха

    4 14 Отговор
    Удриии Зеленски. ВСУ удря рашите по целия свят!

    Коментиран от #24

    15:25 30.11.2025

  • 22 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "Летописец":

    Това къде? Само рашите биват гонени от ЕС.

    Коментиран от #40

    15:26 30.11.2025

  • 23 Хахахаха

    3 12 Отговор

    До коментар #20 от "Георгиев":

    Кога е имало край руската война, копей? Преди Украйна рашите воюваха с Грузия и Чечня. Такава е политиката на путлера! С кого е воювала Украйна и кого е нападала, преди да бъде нападната?

    Коментиран от #45

    15:28 30.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Е да

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ама къде ще отиде токсичното ракетно гориво, бе Сайдуинд? На Бг черноморие, а ? Рапорт даден, рапорт приет

    15:30 30.11.2025

  • 26 Хохо Бохо

    11 2 Отговор
    Да благодарим на салонацицтите за петролният разлиф и замърсените плажове. Свинете бандерски са си свине

    Коментиран от #29

    15:31 30.11.2025

  • 27 ЦИРК

    10 2 Отговор
    България трябва същото да осъди тези атаки ! Подобни атаки са абсолютно недопустими и против интересите на България ...

    Черно море е почти затворен воден басейн, ако има петролен разлив, цялото ни черноморие ще пострада. Туризъм и риболов ще бъдат много силно засегнати, а това са важни пера в икономиката ни. Да не говорим колко близко до нашите граници са тези инциденти. Всички хотелиери, и плажни концесионери трябва да изискват от държавата да защитава интересите им специално в подобни ситуации.

    Коментиран от #31

    15:34 30.11.2025

  • 28 Дал след като позвънял

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Този някой определено е по-вероятно с турците да прави достлук, а не с укровете.

    15:35 30.11.2025

  • 29 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хохо Бохо":

    А кой разля два танкера миналата година с мазут в Черно море, знаеш ли?

    15:36 30.11.2025

  • 30 Пенчо

    5 0 Отговор
    Какъв сенчест флот ви е патил!? Танкери, които превозват нефт, това Е! Журналята пак се павят на интересни!

    15:37 30.11.2025

  • 31 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "ЦИРК":

    Айде и тоя! Абе копеи, що не врякахте миналата година, когато рашите разцепиха два кораба с мазут в Черно море? Тогава бяхте по-ниски от тревата.

    Коментиран от #38, #44, #48

    15:37 30.11.2025

  • 32 Тракиец 🇺🇦

    1 4 Отговор
    И защо Турция ги е осъдила ? Защо

    15:38 30.11.2025

  • 33 Хахахаха

    2 6 Отговор
    Абе копеи, да ви питам отново, това ли според вас са победителите във войната? Тези които всяка вечер биват бомбени на руска територия и извън нея? Това ли са победителите?

    15:39 30.11.2025

  • 34 Не бе ние сме

    1 3 Отговор
    Потърпевши от тази война ние не нападаме Путин нас ни обстрелва убива ни, руши инфраструктурата каза зельо просяка и всички таблоидиоти го цитират. Русия агресор а ние само просим и корупция правим пари за черни дни.

    Коментиран от #35

    15:40 30.11.2025

  • 35 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Не бе ние сме":

    Е кой нападна Украйна бе ба стун? Какво се оплаквате сега, че ви отвръщат? Кой започна войната, кой нападна? Путлера не може ли да се изтегли, за да се спре войната? Не може нали? Ами значи трябва да се продължава с ударите!

    15:42 30.11.2025

  • 36 си дзън

    2 2 Отговор
    Видя се кой реално владее Черно море. Дека е руският флот да си охранява
    танкерите бе?

    15:44 30.11.2025

  • 37 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Копеи, явно заслужавате една денацификация от ердо заради Майдана който започвате сега, за да разберете какво подкрепяте.

    15:44 30.11.2025

  • 38 Чекай

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    малко, ти що викаш на хората които "врякат" копеи?Ми и аз съм против мизериятя в Черно море. Всяка година водя децата. Значи и аз ли съм копеи?

    Коментиран от #41

    15:45 30.11.2025

  • 39 Кочо простия чизмар

    3 1 Отговор
    Първо: Турция нека още помага на киевската фашистка крадлива и дроиграна наркохунта, да ги тъпче с техника.
    Второ: Ако съм на мястото на Беломустаков, ще заповядам да изравнят със земята цялата пристанищна инфраструктура, чиито и да ас кораби в заливите и по кейовете, халета и т.н. на Одеса, Николаев и Очаков. Оттам тръгват водните канонерки на британските гадини. Бой с концентрирани роеве герани от стотици бройки в едно и също време. Ракети допълинтелно по ПВО-то и по-укрепени цехове, складове.
    Заради безумната нечовешка фашистка дрогирана киевска хунта догодина плажовете ни по Черноморието ще са мазни от петрол. Рибата ще измре.

    15:46 30.11.2025

  • 40 Летописец

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Не съм чул да гонят руснаци (освен марионетки политици да гонят руски дипломати ) ❗Но пък : "След етническото напрежение: Близо 9000 турски граждани напуснаха Черна гора" 27.11.2025г. / главата на ислямската общност в Черна Рифат Фейзич смята, че Вучич е нападнал Турция през случая в Черна гора, заради дроновете, които Анкара даде на Косово.

    15:46 30.11.2025

  • 41 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Чекай":

    Ами незнам,то и аз съм против мизерията на Черно море, ама не те четох миналата година, когато рашите разцепиха два кораба с мазут в Черно море! Тогава не писа нищо.

    15:48 30.11.2025

  • 42 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Не е точно така...

    Почти всички кораби по света се следят, а тези в Черно Море на 100%. Дори и даден кораб да е изключил трансподера си (той предава и текущата локация на морският съд), то ще бъде засечен от морският радар на брега. Пристанищата в Черно море са сравнително близо едно до друго и радарите се препокриват, а корабите обикновенно плават не много далеч от бреговата линия. Цялата тази информация кой кораб къде се намира е достъпна през отворени платформи, и всеки може да види приблизително точно кой кораб къде е в момента. Повечето дронове имат и камери, със сателитна връзка (примерно старлинк или през мобилната мрежа), така че имат и визуален ориентир след като приближат.

    По скоро друг въпрос е интересен, как втората по сила страна от НАТО не е засекла тези дронове и ги е спряла по-рано. Все пак на теория турците не са знаели каква е целта на тези плавателни съдове и съвсем спокойно те са можели да атакуват някое турско пристанище. Което на пръв поглед води ди изводи, че или Турция няма добра система за наблюдение на морето, или дроновете са били с приятелско обозначение (НАТО), или се правят на ощипани сега (слабо вероятно, нямаше да приемат корабите в своите териториални води, щяха да ги оставят да чакат някъде на далеч). Като цяло този инцидент хвърля много негативи върху Турция, явно тя не може да опази и гарантира сигурност на морски съдове намиращи се в нейни води.

    Коментиран от #47

    15:48 30.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Баба Яга

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Врякяхме бе царвул. Но това го направи природната стихия, а не малоумните фашизирани гадове, подчинени на англосаксите. ти имаш ли сиво в каунката за да прецениш едното и другото. Все едно за наводнението в Св. Влас Путин ли ти е виновен, а?!

    15:49 30.11.2025

  • 45 По времето на

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    кой украински цар се интересуваш ?

    15:49 30.11.2025

  • 46 Атлас

    1 0 Отговор
    След Покровск, да взимат и Одеса, че да нямат и излаз на море

    15:50 30.11.2025

  • 47 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ЦИРК":

    Ами просто е, тези дронове са неоткриваеми. И да, могат да ударят Турция. Но Турция е съюзник. За това не е хубаво да имаш Украйна за враг, а за съюзник! ОК?

    15:50 30.11.2025

  • 48 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Не съм виновен, че вие имате лоша памет, и не помните кой, какво, кога и къде е писал някога ! Пийте стимуланти !

    15:51 30.11.2025

