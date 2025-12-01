Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер в югоизточна Полша

Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер близо до Жешов, югоизточна Полша, съобщи говорителят на местната пожарна Марчин Бетлея, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.
„Хеликоптер Robinson R44 се разби близо до град Малава“, каза Бетлея пред ПАП.
„Двама души загинаха“, добави служителят.
Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак обяви в социалната платформа „Екс“, че властите разследват мястото, за да установят причините и пълните обстоятелства около инцидента.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Още новини от Украйна
06:28 01.12.2025
3 хихи
Коментиран от #4
06:31 01.12.2025
4 хихи
До коментар #3 от "хихи":орден
06:32 01.12.2025
5 дядото
06:41 01.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гориил
06:55 01.12.2025
8 Али
07:05 01.12.2025
9 НИЕ
07:07 01.12.2025
10 Гориил
07:09 01.12.2025
11 Ветеран от протеста
07:18 01.12.2025