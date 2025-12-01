Новини
Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер в югоизточна Полша

1 Декември, 2025 06:21, обновена 1 Декември, 2025 06:24 666 11

Инцидентът е станал близо до Жешов

Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер в югоизточна Полша - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер близо до Жешов, югоизточна Полша, съобщи говорителят на местната пожарна Марчин Бетлея, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

„Хеликоптер Robinson R44 се разби близо до град Малава“, каза Бетлея пред ПАП.

„Двама души загинаха“, добави служителят.

Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак обяви в социалната платформа „Екс“, че властите разследват мястото, за да установят причините и пълните обстоятелства около инцидента.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Още новини от Украйна

    10 0 Отговор
    Лично Путин го е свалил. Веднага 54645 пакет санкции.

    06:28 01.12.2025

  • 3 хихи

    7 0 Отговор
    Майор Петров съвсем случайно беше награден с оред Червена звезда

    Коментиран от #4

    06:31 01.12.2025

  • 4 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    орден

    06:32 01.12.2025

  • 5 дядото

    6 0 Отговор
    какво ще разследвате.ясно е че путин ще изкарате виновен.

    06:41 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    5 1 Отговор
    Говорейки за катастрофи с хеликоптери на НАТО, това ще бъде осмото подобно бедствие през 2025 г.Тъжно число и потискаща статистика.

    06:55 01.12.2025

  • 8 Али

    4 0 Отговор
    кво стана с ракетата бе, някой знае ли??

    07:05 01.12.2025

  • 9 НИЕ

    7 0 Отговор
    Путине, Велик си!!!

    07:07 01.12.2025

  • 10 Гориил

    5 0 Отговор
    Основният индикатор за катастрофите на НАТО несъмнено беше катастрофата на два бойни самолета в океана близо до самолетоносача. През май 2025 г. два американски изтребителя F/A-18F Super Hornet се разбиха в Червено море близо до самолетоносача USS Harry S. Truman. И двата инцидента се дължат на лоши кацания: в първия случай изтребителят се е претърколил от палубата, а във втория - се е разбил след спиране на двигателя. Това е по-вероятно шизофрения, отколкото ниска квалификация.

    07:09 01.12.2025

  • 11 Ветеран от протеста

    5 0 Отговор
    Дали са фира в Украйна и сега ги изписват официално за пред публиката .

    07:18 01.12.2025

