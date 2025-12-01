Новини
Обявиха бедствено положение в Шри Ланка след опустошителните наводнения

1 Декември, 2025 07:15 654 1

  • шри ланка-
  • наводнения-
  • бедствено положение

Над 330 загинали и хиляди разрушени домове след удара на циклона Дитуа

Обявиха бедствено положение в Шри Ланка след опустошителните наводнения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в Шри Ланка въведоха извънредно положение след мащабни наводнения и кални свлачища, които отнеха живота на повече от 330 души, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Над 200 души все още се водят в неизвестност, а повече от 20 000 жилища са напълно разрушени. Близо една трета от населението е останало без електричество и водоснабдяване.

Президентът Анура Кумара Дисанаяке определи случилото се като най-тежкото природно бедствие в историята на страната. Според него щетите са толкова сериозни, че предварителните оценки за възстановяването са шокиращи.

В редица райони са издадени заповеди за незабавна евакуация заради бързо покачващите се води на река Келани. Правителството отправи официален призив за международна помощ, като апелира и към гражданите на Шри Ланка в чужбина да подкрепят финансово пострадалите райони.

Циклонът Дитуа удари източното крайбрежие на острова в края на ноември. Най-сериозното наводнение в страната през този век досега беше през юни 2003 г., когато загинаха 254 души, а стотици хиляди бяха принудени да напуснат домовете си.

Настоящото бедствие съвпада с тежки наводнения в други части на Югоизточна Азия. Милиони хора са засегнати в държави като Индонезия, Малайзия и Тайланд, които също преживяват едни от най-тежките си наводнения от години.


Шри Ланка
  • 1 Джо

    0 0 Отговор
    Горките хора. Дали пък няма да се справят с последствията по бързо от нас?

    07:36 01.12.2025