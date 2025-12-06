Новини
Жертвите на наводненията в Индонезия вече са най-малко 883 ВИДЕО

6 Декември, 2025 11:27, обновена 6 Декември, 2025 10:38 525 1

Около 520 души се водят изчезнали

Жертвите на наводненията в Индонезия вече са най-малко 883 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Индонезийската служба за борба с бедствията днес съобщи, че борят на жертвите на наводненията и свлачищата на остров Суматра е достигнал 883, а около 520 души се водят изчезнали, предаде ДПА.

Службата посочи, че тези данни отразяват ситуацията в три провинции - Ачех, Северна Суматра и Западна Суматра, които са засегнати от продължаващите от дни интензивни валежи.

Ранените при свлачищата са най-малко 4200, като 3500 от тях са жители на села, разположени върху стръмни терени.

Най-голям е броят на жертвите в провинция Ачех – 345, а 174 са в неизвестност.

Властите в Северна Суматра потвърдиха смъртта на 312 души, а 133 се водят изчезнали. Западна Суматра съобщи за 226 загинали и 213 изчезнали.

Служба за борба с бедствията предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като спасителните екипи все още не са достигнали някои изолирани райони. Работата на спасителите е затруднена заради разрушени мостове и блокирани пътища. В някои селища дни наред няма електричество, чиста вода и достъп до телекомуникационни услуги.

Екологични организации свързват мащаба на разрушенията с бързото обезлесяване и застрояването на хълмовете в някои части на Суматра. Индонезия често бива засегната от наводнения и свлачища по време на мусонния сезон. Според експерти обаче климатичните промени допринасят за по-екстремни метеорологични явления в целия регион.


Индонезия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    1 0 Отговор
    ДАЛИ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Е ПРИЧИНАТА ИЛИ ИЗСИЧАНЕ НА ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ГОРА? 🍀🌿🍀

    11:03 06.12.2025