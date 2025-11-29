Над 320 души загинаха в резултат на проливните дъждове в югоизточна Азия (СНИМКИ)

Броят на жертвите от опустошителните наводнения в Югоизточна Азия достигна най-малко 326, съобщава аг. Reuters. Властите продължават спасителните операции, възстановяват електрозахранването и комуникациите и оценяват щетите, тъй като водите започват да се отдръпват.

Бедствието засегна големи райони на Индонезия, Малайзия и Тайланд, които бяха засегнати от проливни дъждове, предизвикани от циклон. Едновременно с това в Малакския проток се образува рядка тропическа буря. В Шри Ланка властите съобщиха за още 46 смъртни случая.

В Суматра, Индонезия, ситуацията остава тежка: 174 души са потвърдени за смъртта, 79 са в неизвестност, а хиляди семейства са загубили домовете си. В област Паданг Париаман нивата на водата достигнаха един метър и спасителите не успяха да достигнат до някои жители. Хората се оплакват от недостиг на храна; някои са били принудени да се преместят на горните етажи на домовете си, за да избягат от бързо покачващите се води. В град Батанг Тору жителите погребаха седем неидентифицирани тела, намерени в развалините и отнесени в импровизиран масов гроб. Властите продължават да разчистват пътищата, да възстановяват комуникациите и да транспортират хуманитарна помощ.

В Тайланд наводненията са убили 145 души, а над 3,5 милиона са засегнати. В град Хат Яй водите постепенно се отдръпват, но много райони остават наводнени и без ток. Жителите се връщат по разрушените си домове и броят щетите - някои са загубили всичките си вещи.

В Малайзия двама души са загинали в резултат на последствията от тропическата буря Сенджар. Въпреки отслабването на бурята, метеоролозите предупреждават за риска от по-нататъшни дъждове, ветрове и опасни вълни. Около 30 000 души остават в евакуационни центрове. Малайзийското министерство на външните работи обяви евакуацията на 1459 малайзийски граждани от повече от 25 тайландски хотела в района на бедствието, като още приблизително 300 чакат помощ.

Това бедствие се превърна в едно от най-тежките в региона през последните години и властите смятат, че усилията за възстановяване ще отнемат много време.

По-рано беше съобщено, че 37 души са загинали, петима са в неизвестност и 78 са ранени в централен Виетнам поради продължителни проливни дъждове и масивни наводнения. Проливните дъждове доведоха до широко разпространени наводнения в Западна и Югозападна Турция.