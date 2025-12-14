Поне 643 са жертвите на циклона в Шри Ланка

Най-малко 643 души са загинали в Шри Ланка през последните седмици поради последиците от циклона Дитва, който удари островната държава в края на ноември, съобщи центърът за управление на бедствията на страната.

„Броят на жертвите поради неблагоприятните метеорологични условия, наблюдавани в страната през последните няколко дни, достигна 643“, заяви центърът.

Според наличните данни, други 184 души все още са в неизвестност.

Мощният тропически циклон Дитва причини широко разпространени наводнения и разрушения в цяла Шри Ланка. Всички 25 района на острова бяха поразени, като общо 1 364 481 души бяха засегнати.