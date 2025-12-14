Новини
Поне 643 са жертвите на циклона в Шри Ланка

14 Декември, 2025 07:30, обновена 14 Декември, 2025 07:33 437 0

184 души все още са в неизвестност

Поне 643 са жертвите на циклона в Шри Ланка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 643 души са загинали в Шри Ланка през последните седмици поради последиците от циклона Дитва, който удари островната държава в края на ноември, съобщи центърът за управление на бедствията на страната.

„Броят на жертвите поради неблагоприятните метеорологични условия, наблюдавани в страната през последните няколко дни, достигна 643“, заяви центърът.

Според наличните данни, други 184 души все още са в неизвестност.

Мощният тропически циклон Дитва причини широко разпространени наводнения и разрушения в цяла Шри Ланка. Всички 25 района на острова бяха поразени, като общо 1 364 481 души бяха засегнати.


Шри Ланка
