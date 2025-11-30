Новини
Жертвите на наводненията в Шри Ланка станаха 334

Жертвите на наводненията в Шри Ланка станаха 334

30 Ноември, 2025 19:31, обновена 30 Ноември, 2025 19:39

Хеликоптер се разби по време на спасителна операция, пилотът загина

Жертвите на наводненията в Шри Ланка станаха 334 - 1
Снимка: YouTube
Най-малко 334 души са загинали в Шри Ланка през последните няколко дни в резултат на циклона Дитва, който удари островната държава, съобщи Центърът за управление на бедствията.

„Броят на жертвите поради неблагоприятните метеорологични условия, с които страната се сблъска през последните няколко дни, се е увеличил до 334“, заяви центърът. Предишният брой на жертвите беше 159.

Близо 854 000 жители на островната държава са били засегнати от циклона Дитва. Около 124 000 души са евакуирани в 919 временни центъра.

Хеликоптер на ВВС на Шри Ланка се разби по време на спасителна операция, при която пилотът загина, се казва в изявление на ВВС на Шри Ланка.

Самолетната катастрофа е станала, докато хеликоптерът, който е доставял помощи и е евакуирал хора от наводнените райони, е бил на рутинна мисия. Пилотът е откаран в болница с наранявания, където по-късно е починал. Четирима други души на борда са ранени.


