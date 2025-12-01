Проблем с язовир остави 100 000 души без питейна вода в Румъния

Около 100 000 души в южния румънски окръг Прахова останаха без питейна вода заради проблем с язовир Палтину, който е основният източник на питейна вода за голяма част от окръга, съобщиха местните медии, цитирани от БТА.

Премиерът Илие Боложан одобри снощи решение на Националния комитет за извънредни ситуации за започване на процес на дистрибуция на бутилирана вода на населението, съобщи Префектурата на Прахова, цитирана от сайта Хотнюз.

Националната администрация "Румънски води" предупреди по-рано, че в резултат на обилните дъждове в последните дни и рязкото увеличение на дебита и поради ниското ниво на водата в язовир Палтину, пречистването на водата не може да се осъществи в безопасни условия, за да може тя да бъде доставяна на населението. В резултат на това водоснабдяването беше спряно в редица населени места, а ситуацията се очаква да продължи поне още няколко дни.

"Сблъскваме се с критична ситуация, която налага незабавни технически мерки за защита на населението и възстановяване на условията на снабдяване с питейна вода", заяви в прессъобщение държавната компания, като призова властите в Прахова да обявят извънредно положение, което да позволи по-бърза и ефективна намеса, информира румънската редакция на Радио Свободна Европа.

Префектурата на Прахова публикува съобщение във Фейсбук снощи, в което определи ситуацията като "безпрецедентна" и съобщи, че премиерът на Румъния и Министерството на вътрешните работи са изразили готовност да окажат помощ в кризата с водата, която засяга около 100 000 граждани.

Инспекторатът за извънредни ситуация в Прахова съобщи, че пожарникарите ще осигурят в засегнатите от кризата населени места вода за домакински нужди, която обаче не е годна за пиене, като използват четири цистерни с вместимост от 9000 литра.

Проблемът с водата доведе спиране на хоспитализациите в Общинската болница в град Къмпина, с изключение на спешни случаи, тъй като лечебното заведение не може да осигури стерилизация на хирургическите и други изискващи вода дейности, отбелязва Хотнюз.

Според оценките на Националната администрация "Румънски води" питейна вода ще може да бъде доставяна отново по мрежата най-малко 72 часа след спирането на валежите.