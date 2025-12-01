Новини
Свят »
Румъния »
Проблем с язовир остави 100 000 души без питейна вода в Румъния

Проблем с язовир остави 100 000 души без питейна вода в Румъния

1 Декември, 2025 10:01 531 2

  • язовир-
  • румъния-
  • прахова-
  • палтину-
  • питейна вода

Сблъскваме се с критична ситуация, която налага незабавни технически мерки за защита на населението, обявиха властите

Проблем с язовир остави 100 000 души без питейна вода в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 100 000 души в южния румънски окръг Прахова останаха без питейна вода заради проблем с язовир Палтину, който е основният източник на питейна вода за голяма част от окръга, съобщиха местните медии, цитирани от БТА.

Премиерът Илие Боложан одобри снощи решение на Националния комитет за извънредни ситуации за започване на процес на дистрибуция на бутилирана вода на населението, съобщи Префектурата на Прахова, цитирана от сайта Хотнюз.

Националната администрация "Румънски води" предупреди по-рано, че в резултат на обилните дъждове в последните дни и рязкото увеличение на дебита и поради ниското ниво на водата в язовир Палтину, пречистването на водата не може да се осъществи в безопасни условия, за да може тя да бъде доставяна на населението. В резултат на това водоснабдяването беше спряно в редица населени места, а ситуацията се очаква да продължи поне още няколко дни.

"Сблъскваме се с критична ситуация, която налага незабавни технически мерки за защита на населението и възстановяване на условията на снабдяване с питейна вода", заяви в прессъобщение държавната компания, като призова властите в Прахова да обявят извънредно положение, което да позволи по-бърза и ефективна намеса, информира румънската редакция на Радио Свободна Европа.

Префектурата на Прахова публикува съобщение във Фейсбук снощи, в което определи ситуацията като "безпрецедентна" и съобщи, че премиерът на Румъния и Министерството на вътрешните работи са изразили готовност да окажат помощ в кризата с водата, която засяга около 100 000 граждани.

Инспекторатът за извънредни ситуация в Прахова съобщи, че пожарникарите ще осигурят в засегнатите от кризата населени места вода за домакински нужди, която обаче не е годна за пиене, като използват четири цистерни с вместимост от 9000 литра.

Проблемът с водата доведе спиране на хоспитализациите в Общинската болница в град Къмпина, с изключение на спешни случаи, тъй като лечебното заведение не може да осигури стерилизация на хирургическите и други изискващи вода дейности, отбелязва Хотнюз.

Според оценките на Националната администрация "Румънски води" питейна вода ще може да бъде доставяна отново по мрежата най-малко 72 часа след спирането на валежите.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    1 0 Отговор
    А в България без проблеми с язовирите 500 ХИЛЯДИ са почти без питейна вода!

    10:09 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Румъния и Израел още 2016 год подписаха меморандума за управлението на водите, който се прилага и при Ганчо.

    10:19 01.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания