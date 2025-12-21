Новини
Свят »
Румъния »
Румънският президент ще инициира референдум сред магистратите

Румънският президент ще инициира референдум сред магистратите

21 Декември, 2025 20:23 537 5

  • румъния-
  • никушор дан-
  • референдум-
  • съдебна система

Вълна на недоволство заля Румъния на 10 декември след излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен“

Румънският президент ще инициира референдум сред магистратите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан обяви днес, че ще инициира провеждането на референдум сред магистратите с въпрос "Висшият съвет на магистратите действа в обществен интерес или действа в интерес на една група вътре в съдебната система", предаде Аджерпрес, като се позова на прессъобщение, съобщи БТА.

Той допълни, че ще направи това през януари, "веднага след празниците".

Президентът на Румъния каза, че ако резултатите от референдума покажат, че магистратите смятат, че Висшият съвет на магистратите действа в обществен интерес, законодателните дискусии ще продължат. Ако обаче референдумът покаже, че Съветът представлява интереса на гилдията, тогава той "ще си тръгне спешно".

Дан уточни, че след прочитане на получените жалби от магистрати заключението е, че има категория магистрати, членове на Върховния административен съд, от ръководството на съда, които не действат в обществен интерес, а действат в интерес на група, която представляват.

Вълна на недоволство заля Румъния на 10 декември след публикуването и излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен“ на новинарския сайт „Рекордер“, в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система.

Това провокира румънския президент Никушор Дан да призове всички магистрати да му пишат директно за проблемите, с които се сблъскват, и да организира среща на 22 декември в Букурещ за идентифициране на слабостите в съдебната система.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 румънският

    3 0 Отговор
    Президент се намесва с натиск към магистратите, нарушава принципа за независимостта на съдебната власт. А румънското правосъдие бе давано за пример от протестите на "правосъдие за всеки" и политическите им ментори..

    Коментиран от #2, #4

    20:31 21.12.2025

  • 2 Варна 3

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "румънският":

    Същото като Радев

    20:33 21.12.2025

  • 3 Турист

    2 0 Отговор
    Румънците преминават през БГ за Гърция без да спират дори и да пикаят и със затворени прозорци за не се омирисват от вонята в Кочината

    Коментиран от #5

    20:33 21.12.2025

  • 4 Диктор

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "румънският":

    Без борба срещу корупцията влязохме в ЕС заедно с Румъния през 2007. И Румъния уж се е преборил, но пак се засили злоупотребата с власт.

    20:34 21.12.2025

  • 5 Разберете това

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Турист":

    А като отиват на плаж, действат същото като при украинците

    20:35 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания