Новини
Свят »
Румъния »
В Букурещ поискаха оставки и промени в правосъдната система

В Букурещ поискаха оставки и промени в правосъдната система

11 Декември, 2025 09:00, обновена 12 Декември, 2025 03:36 2 939 15

  • румъния-
  • правосъдие-
  • правосъдна система-
  • букурещ-
  • корупция

Повод за демонстрацията им е разследване за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция

В Букурещ поискаха оставки и промени в правосъдната система - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Около хиляда души се събраха снощи на площад „Виктория“ пред сградата на румънското правителство в Букурещ, за да поискат незабавни реформи в правосъдието.

Повод за демонстрацията им стана разследването на новинарския сайт „Рекордер“, в което няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция.

Недоволните настояват за оставките на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня, на ръководството на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), на министъра на вътрешните работи Каталин Предою и на министъра на правосъдието Раду Маринеску. Те искат и законодателни изменения за премахване на вратички, които позволяват отлагането на съдебните процеси до изтичане на давностния срок.

Протестът започна със скандирания в подкрепа на съдия Ралука Морошану от Наказателното отделение на Апелативния съд в Букурещ. На извънредна пресконференция на институцията днес тя застана пред телевизионните камери и сподели, че всичко, което нейният колега Лауренциу Бешу твърди пред „Рекордер“ за нередностите в съдебната система, е истина.

„Оптимизирано правосъдие“, „Правосъдие, а не корупция“, „Полиция навсякъде, правосъдие никъде“, „Ако ви пука, излезте от къщи“, „Независими, а не послушни магистрати“ скандираше тази вечер множеството. Някои от протестиращите бяха дошли с децата си въпреки студа, други - с домашните си любимци, не липсваха и хора, които развяваха знамена – на Румъния и на Европейския съюз.

„Тази вечер съм тук от солидарност, от надежда, но и от отчаяние. Уморихме се да виждаме, че не сме равни пред закона. Отчаяни сме, че едни магистрати, не всички, някои, не правораздават справедливо и в интерес на обществото. Вчера например от гражданска отговорност избяга един господин, който е взимал подкуп като директор на Националната здравно-осигурителна каса и е участвал в схема за измами със здравни карти. Ние, милиони хора, страдаме заради начина, по който се администрира правосъдната система. Такива хора трябва да бъдат подвеждани под отговорност“, коментира за БТА един от демонстрантите Кристиан Шемару.

„Много хора смятат, че не трябва да ме интересува политиката, защото още съм малък. Но аз обичам да им противореча. Затова и съм тук днес. Ние като народ трябва да сме единни. Един ден аз искам да стана магистрат и не желая правосъдието да изглежда така, както в момента“, сподели 17-годишен младеж, който държеше плакат с надпис „Долу лапите от правосъдието“.

„Никушоаре (румънският президент Никушор Дан – бел.ред.), не стой, защити справедливостта“, скандираше множеството. Според протестиращите президентът трябва да заеме твърда позиция по проблемите, докладвани в съдебната система.

Междувременно самият държавен глава покани всички магистрати, които искат да повдигнат въпроси в системата, на дискусия „без ограничение във времето“ на 22 декември, от 10:00 часа местно (и българско) време.

„Когато 200 магистрати казват, че има проблем с почтеността в съдебната система, нещата са много сериозни. Каня всички магистрати, които искат да повдигнат въпроси в съдебната система, на дискусия без ограничение във времето. Очаквам регистрации на [email protected]. До четвъртък, 18 декември, до 24:00 часа ви каня да ми изпращате материали на [email protected]“, написа държавният глава на официалния си профил във Фейсбук.

По-рано днес 178 съдии и прокурори от цяла Румъния също използваха социалната мрежа като трибуна за своята солидарност с магистратите, направили разкритията в документалния филм на „Рекордер“.

„Истината и почтеността не трябва да бъдат санкционирани, а защитени. Мълчанието не е опция, когато ценностите на професията са изложени на риск“, гласи позицията им.

Протести тази вечер имаше и в Яш и Клуж-Напока.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    15 8 Отговор
    В Румъния сигурно пишат, че българите сме се вдигнали, а те спят.

    09:04 11.12.2025

  • 2 Сеирджия

    23 1 Отговор
    Щом пишат няколко стотин значи са били няколко хиляди.

    09:11 11.12.2025

  • 3 БРАВО МЛАДИ ЮНАЦИ.

    20 4 Отговор
    И НИЕ НАПРАВИХМЕ НЕЩО ПОЛЕЗНО ЗА БАЛКАНИТЕ. ДАДОХМЕ ПРИМЕР И ТО СТОТИЦИ ХИЛЯДЕН. ХВАЛА ВАМ.

    09:14 11.12.2025

  • 4 Да да да

    19 0 Отговор
    Някой се стреми да контролира правораздаванелната система в бившият източен блок.Кой е той? Този въпрос може да даде отговор защо в много държави има недоволство.

    09:14 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 еха

    28 1 Отговор
    Братята румънци ако разберат ние каква съдебна система имаме, направо у нас ще дойдат да протестират. Но в ЕС тази система така е замислена - да бъде несменяема, напълно безотговорна, добре нахранена и съставена от хора, за които понятието морал няма дефиниция. Правото е справедливост, а справедливостта е един от принципите на морала. Могат ли хора, заели пост на съдия с подкупи и връзки, да раздава справедливост и да опазва закона? Ами той го е нарушил още с влизането си в съдебната власт. Вие от такива хора ли очаквате справедливост? Тук е така, ив Румъния е така, страшното е, че в целия ЕС е точно така, иначе Урсула и Кая не биха били възможни.

    Коментиран от #9

    09:27 11.12.2025

  • 7 Търсим справедливост

    6 0 Отговор
    В момента свърши. Предлагаме само правосъдие -))

    09:29 11.12.2025

  • 8 Полковник Михов

    6 24 Отговор
    Едно от най-гнусните неща е да крадеш от собствения си народ като Орбан в Унгария или Румъния - те са свързани.

    По-гнусно е да крадеш от чужди народи и от собствения си народ като Путин в Русия.

    Но най-гнусното е да краеш от собствения си народ и да даваш на чужд господар като в България - наследствената българо-комунистическа мафия захранва кремълската мафия с кръвта на българския народ от окупацията през 1944-та до сега.

    Коментиран от #11, #12, #14

    09:34 11.12.2025

  • 9 Съдията, съдията, съдията водолаз

    3 19 Отговор

    До коментар #6 от "еха":

    Руснаците критикувайте руската съдебна система. Оставете ЕС.

    Коментиран от #10

    09:35 11.12.2025

  • 10 еха

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Съдията, съдията, съдията водолаз":

    Аз живея в държава член на ЕС и затова ме интересува какво се случва тук. В Русия да се оправят както намерят за добре, нито ми помагат, нито ми пречат.

    09:56 11.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Всезнайко

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Полковник Михов":

    И какво си видял,че е откраднал Путин?Поне дано си видял как амер.държавен секретар В.Нюланд активно участва на преврата в Украйна и им даде 5млрд.$,гласувани от Конгреса.Путин се намеси късно в Донбас като само децата загинали са 176,имат издигнат паметник.А за цивилни да не говорим.А България даде на украинците оръжия безплатно,боеприпаси,военни машини и т.н.

    10:51 11.12.2025

  • 13 Р0мънците

    9 1 Отговор
    знаят,какъв р030в помпон им сложиха за президент.Ще си върнат законния,струва ми се.

    11:05 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Михоов

    1 0 Отговор
    Друго си е викаш, да метнем едни 1,2 млрд. евро за братска Украйна, щото женорята от ЕС решили, че украинците имали нужда от тях, а?

    04:30 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания