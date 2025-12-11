В Букурещ поискаха оставки и промени в правосъдната система

Около хиляда души се събраха снощи на площад „Виктория“ пред сградата на румънското правителство в Букурещ, за да поискат незабавни реформи в правосъдието.

Повод за демонстрацията им стана разследването на новинарския сайт „Рекордер“, в което няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция.



Недоволните настояват за оставките на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня, на ръководството на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), на министъра на вътрешните работи Каталин Предою и на министъра на правосъдието Раду Маринеску. Те искат и законодателни изменения за премахване на вратички, които позволяват отлагането на съдебните процеси до изтичане на давностния срок.



Протестът започна със скандирания в подкрепа на съдия Ралука Морошану от Наказателното отделение на Апелативния съд в Букурещ. На извънредна пресконференция на институцията днес тя застана пред телевизионните камери и сподели, че всичко, което нейният колега Лауренциу Бешу твърди пред „Рекордер“ за нередностите в съдебната система, е истина.



„Оптимизирано правосъдие“, „Правосъдие, а не корупция“, „Полиция навсякъде, правосъдие никъде“, „Ако ви пука, излезте от къщи“, „Независими, а не послушни магистрати“ скандираше тази вечер множеството. Някои от протестиращите бяха дошли с децата си въпреки студа, други - с домашните си любимци, не липсваха и хора, които развяваха знамена – на Румъния и на Европейския съюз.



„Тази вечер съм тук от солидарност, от надежда, но и от отчаяние. Уморихме се да виждаме, че не сме равни пред закона. Отчаяни сме, че едни магистрати, не всички, някои, не правораздават справедливо и в интерес на обществото. Вчера например от гражданска отговорност избяга един господин, който е взимал подкуп като директор на Националната здравно-осигурителна каса и е участвал в схема за измами със здравни карти. Ние, милиони хора, страдаме заради начина, по който се администрира правосъдната система. Такива хора трябва да бъдат подвеждани под отговорност“, коментира за БТА един от демонстрантите Кристиан Шемару.



„Много хора смятат, че не трябва да ме интересува политиката, защото още съм малък. Но аз обичам да им противореча. Затова и съм тук днес. Ние като народ трябва да сме единни. Един ден аз искам да стана магистрат и не желая правосъдието да изглежда така, както в момента“, сподели 17-годишен младеж, който държеше плакат с надпис „Долу лапите от правосъдието“.



„Никушоаре (румънският президент Никушор Дан – бел.ред.), не стой, защити справедливостта“, скандираше множеството. Според протестиращите президентът трябва да заеме твърда позиция по проблемите, докладвани в съдебната система.



Междувременно самият държавен глава покани всички магистрати, които искат да повдигнат въпроси в системата, на дискусия „без ограничение във времето“ на 22 декември, от 10:00 часа местно (и българско) време.



„Когато 200 магистрати казват, че има проблем с почтеността в съдебната система, нещата са много сериозни. Каня всички магистрати, които искат да повдигнат въпроси в съдебната система, на дискусия без ограничение във времето. Очаквам регистрации на [email protected]. До четвъртък, 18 декември, до 24:00 часа ви каня да ми изпращате материали на [email protected]“, написа държавният глава на официалния си профил във Фейсбук.



По-рано днес 178 съдии и прокурори от цяла Румъния също използваха социалната мрежа като трибуна за своята солидарност с магистратите, направили разкритията в документалния филм на „Рекордер“.



„Истината и почтеността не трябва да бъдат санкционирани, а защитени. Мълчанието не е опция, когато ценностите на професията са изложени на риск“, гласи позицията им.



Протести тази вечер имаше и в Яш и Клуж-Напока.