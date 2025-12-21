Новини
За Коледа румънците пазаруват по-малки количества и залагат на по-евтини стоки

21 Декември, 2025 12:04 413 11

Месото, виното и козунакът са най-купуваните стоки за Коледа при съседите

Много румънци се готвят да посрещнат Коледа с бюджет за строги икономии. Тъй като всичко е поскъпнало в сравнение с миналата година, те пазаруват по-малки количества и залагат на по-евтини стоки, видя на място БТА.

Икономистите отдават всичко на инфлацията и изчисляват, че празничната трапеза ще бъде с 10 процента по-скъпа в сравнение с 2024.

„Всичко е по-скъпо. Свинското филе например е достигнало 40 леи (16 лв.) за килограм“, споделя за БТА пенсионерът Джордже Дамян, докато оглежда щанда с месото в голям супермаркет в центъра на Букурещ.

„Миналата година похарчих около 850 леи (340 лв) за празничната трапеза, сега със сигурност ще ми излезе повече“, оплаква се друга клиентка.

Най-ново проучване, цитирано от местните медии показва, че румънците масово ще отделят до 500 леи (200 лв) за Коледната трапеза. Само 16 процента са готови да похарчат 1000 леи (400 лв).

„Увеличението на цените не се усеща толкова много, ако купувате по-малки количества. Но ние сме голяма фамилия, трябва да приготвя празнична трапеза за 20 души“, коментира Николета Лупсан.

Месото, виното и козунакът са най-купуваните стоки за Коледа, установи проверка на БТА. Румънците рядко посягат към плодовете, които са поскъпнали с между 8 и 15 процента.

Не само трапезата ще е по-скромна, но и украсата. Инсталация със 100 светодиода, дълга 8 метра, която миналата година се продаваше за 15 леи (6 лв), тази година струва 20 леи (8 лв).

По-малко от седмица преди Коледа обаче големите вериги правят намаления на празничните декорации с до 50 процента. Така изкуствено Коледно дръвче може да бъде закупено за 179 леи (72 лв), вместо за първоначално обявените 399 (160 лв).


