Фермери в Гърция блокираха пътищата, полицията реагира със сълзотворен газ

Гръцки фермери влязоха в сблъсъци с полицията по време на протести заради забавено изплащане на селскостопански субсидии от Европейския съюз, съобщава БНТ, предава News.bg.

Забавянето настъпи след корупционен скандал в разплащателната агенция, който предизвика напрежение в страната. В Никея, близо до Лариса, протестиращи се опитаха да преобърнат полицейски автобус, а силите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите.

Фермери с трактори блокираха ключови пътища в няколко района, настоявайки за изплащане на около 600 милиона евро. Средствата бяха временно спрени, след като разследване установи, че част от фермерите са фалшифицирали собствеността си върху земя и добитък, за да получат субсидии от ЕС.