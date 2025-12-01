Новини
Фермери в Гърция блокираха пътищата, полицията реагира със сълзотворен газ

1 Декември, 2025 09:42 734 8

Сблъсъци с полицията и блокирани пътища след корупционен скандал

Фермери в Гърция блокираха пътищата, полицията реагира със сълзотворен газ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцки фермери влязоха в сблъсъци с полицията по време на протести заради забавено изплащане на селскостопански субсидии от Европейския съюз, съобщава БНТ, предава News.bg.

Забавянето настъпи след корупционен скандал в разплащателната агенция, който предизвика напрежение в страната. В Никея, близо до Лариса, протестиращи се опитаха да преобърнат полицейски автобус, а силите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите.

Фермери с трактори блокираха ключови пътища в няколко района, настоявайки за изплащане на около 600 милиона евро. Средствата бяха временно спрени, след като разследване установи, че част от фермерите са фалшифицирали собствеността си върху земя и добитък, за да получат субсидии от ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе!

    3 0 Отговор
    Каквито фермерите, такива и полицаите! Все хрантутници!

    09:45 01.12.2025

  • 2 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    И нашите фермери са със забавени плащания, но неизвестно си мълчат.

    09:47 01.12.2025

  • 3 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    И нашите фермери са със забавени плащания, но неизвестно защо си мълчат.

    Коментиран от #5, #6

    09:48 01.12.2025

  • 4 Дзън-дзън

    3 0 Отговор
    Фалшифицирането на данни за земя и животни, за да се получат незаконно евросубсидии е национален спорт на фермерите в Гърция. Саденето на пластмасови маслини и разкарването на стада кози по островите е забава на забавите.
    Тарикати са комшиите.
    И нашите се опитват като тях, но са далече от класата им

    09:51 01.12.2025

  • 5 Ами,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    мълчат, защото техните са на власт и в момента страдат от протест! При спокойна обстановка щяха да изразят недоволство по медиите, след това да направят 2-3 алая с трактора пред някой ГКПП и властта щеше да ги спаси за пореден път от недоимъка и изнемогата! Друга причина да не се дигат в момента е, че някои са по островите на екскурзия! Един такъв показва снимки по бански от Бали, което може би е чак в Индонезия!

    09:54 01.12.2025

  • 6 Корумпирани синдикати

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Те така става.

    10:07 01.12.2025

  • 7 преминаващ

    4 0 Отговор
    Най интересното е ,че през соца , никой не пръскаше народа с водни оръдия , нито ги обгазяваше .Земеделието вървеше на 100 % .ТКЗС и затворен кръг на производство .Бяхме лидери . Ама сега е демокрация и сълзотворен газ .

    10:13 01.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЕВАЛА! ТАКА СЕ ПРАВИ! ЯСООООО!

    10:15 01.12.2025

