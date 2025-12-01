Новини
Броят на жертвите в Хонконг достигна 146, търсенето на оцелели продължава

Броят на жертвите в Хонконг достигна 146, търсенето на оцелели продължава

1 Декември, 2025

Търсенето на оцелели и жертви продължава, стотици са разселени

Броят на жертвите в Хонконг достигна 146, търсенето на оцелели продължава - 1
Снимкa: БГНЕС
Властите в Хонконг продължават претърсванията на останалите апартаменти в жилищния комплекс „Уанг Фук Корт“, който бе засегнат от масивен пожар, отнел живота на поне 146 души и разселил стотици, предава „Ройтерс“, предава News.bg.

Пострадалите сега се опитват да се приспособят към временни жилища.

Полицията вече приключи претърсванията в четири от седемте кули, засегнати от най-смъртоносния пожар в града за последните над 75 години. По време на операцията бяха открити тела на хора, уловени в капан по стълбища и покриви, докато се опитвали да избягат от пламъците.

Хиляди жители се събраха, за да отдадат почит на загиналите, сред които са най-малко девет индонезийски домашни помощници и една от Филипините. Бдения са планирани и в Токио и Лондон. Все още около 40 души се водят за изчезнали.

Пожарът избухна миналата сряда и бързо се разпространи по външната част на апартаментите, намиращи се в процес на ремонт. Причините за инцидента се разследват. На фона на общественото недоволство заради пропуснати предупреждения и опасни строителни практики, Пекин предупреди, че ще се справи с всякакви „антикитайски“ протести. Едно лице, участвало в петиция за независимо разследване, е било арестувано.

Останалите сгради, които предстои да бъдат претърсени, се определят като „трудни“, като висш полицейски служител съобщи, че последният етап от операцията може да отнеме седмици. Жилищните блокове са били дом на над 4000 души, а тези, които са успели да избягат, се опитват да възстановят ежедневието си.

Повече от 1100 души са преместени във временни жилища, а други 680 са настанени в хотели и хостели. Поради загубата на лични вещи властите предоставят спешна помощ от 10 000 хонконгски долара (около 1284 щатски долара) на домакинство, както и съдействие за издаване на нови лични карти, паспорти и брачни удостоверения.

Пожарът в „Уанг Фук Корт“ е най-смъртоносният в Хонконг от 1948 г., когато 176 души загинаха при пожар в склад. Инцидентът идва дни преди парламентарните избори в града. В хода на разследването властите арестуваха 11 души за евентуална корупция и използване на опасни материали по време на ремонтните дейности.

По време на пожара сградата е била обвита в зелена мрежа и бамбуково скеле, а стените са покрити с изолационна пяна. Пожарните аларми в комплекса също не са сработили правилно, допълвайки мащаба на трагедията.


