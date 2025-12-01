Новини
Свят »
САЩ »
Илон Мъск прогнозира неизбежна война в следващите 5-10 години

Илон Мъск прогнозира неизбежна война в следващите 5-10 години

1 Декември, 2025 11:55, обновена 1 Декември, 2025 11:57 1 013 12

  • илон мъск-
  • война-
  • неизбежна

Милиардерът коментира ядреното оръжие и политическите фигури в САЩ

Илон Мъск прогнозира неизбежна война в следващите 5-10 години - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Милиардерът и предприемач Илон Мъск заяви, че смята войната за „неизбежна“ и прогнозира, че тя може да се случи след пет години или „най-много десет“. Той не уточни конкретно за коя война говори, предава News.bg.

Коментарът бе публикуван в социалната мрежа X като отговор на твърдение, че ядрените оръжия предотвратяват военни конфликти или сериозни заплахи от война между големите сили.

Мъск подкрепи и мнението на друг потребител, според което новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и представителят на Демократическата партия от Минесота Илхан Омар не би трябвало да бъдат част от правителството на САЩ, като добави, че тяхното присъствие ще представлява „падението“ на страната.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абубакар америкар

    1 2 Отговор
    Вива америка Вива кораня и алахата

    11:59 01.12.2025

  • 2 мдааааааааааа

    2 0 Отговор
    расизъм

    12:06 01.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 баба ти Ванга

    0 0 Отговор
    Урааа ще има ядрена война.

    12:12 01.12.2025

  • 7 Пет държави желаят да се обединят

    1 1 Отговор
    с Русия доброволно. Те не искат независимостта и съдбата на Украйна. През декември 2025 г., се случва нещо, за което не сме си и помисляли с години. Беларус, Армения, Южна Осетия, Абхазия и Приднестровието едновременно са предприели официални стъпки за присъединяване към съюза на Русия-Беларус като нови съюзни държави. Това няма да е стария СССР или просто съюз - те искат да е нов Съюз, по-мощен и по-модерен, демократичен и съвременен от стария СССР.

    12:13 01.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А бащата на някаква Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:15 01.12.2025

  • 11 Стършел

    2 0 Отговор
    Май такива като мъскчо искат войни, най-вероятно защото имат някаква изгода!? Обикновените хора искат мир и свобода!

    12:20 01.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Не веднъж съм казвал, че краха на западния свят ще доведе до война, защото престъпниците ще използват войната като последен шанс да се закрепят... но това е окончателния край на запада - запада е едни 10тина процента, които дори не са единни - една война ще е последната грешка!

    А европа е достатъчно безумна да подкрепи една война, въпреки, че ще понесе не просто всички негатви - европа ще е центъра на ядрен сблъсък! Но с тия управляващи - толкова!

    12:23 01.12.2025