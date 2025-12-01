Илон Мъск прогнозира неизбежна война в следващите 5-10 години

Милиардерът и предприемач Илон Мъск заяви, че смята войната за „неизбежна“ и прогнозира, че тя може да се случи след пет години или „най-много десет“. Той не уточни конкретно за коя война говори, предава News.bg.

Коментарът бе публикуван в социалната мрежа X като отговор на твърдение, че ядрените оръжия предотвратяват военни конфликти или сериозни заплахи от война между големите сили.

Мъск подкрепи и мнението на друг потребител, според което новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и представителят на Демократическата партия от Минесота Илхан Омар не би трябвало да бъдат част от правителството на САЩ, като добави, че тяхното присъствие ще представлява „падението“ на страната.