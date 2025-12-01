Илон Мъск прогнозира неизбежна война в следващите 5-10 години

Милиардерът и предприемач Илон Мъск заяви, че смята войната за „неизбежна“ и прогнозира, че тя може да се случи след пет години или „най-много десет“. Той не уточни конкретно за коя война говори, предава News.bg.
Коментарът бе публикуван в социалната мрежа X като отговор на твърдение, че ядрените оръжия предотвратяват военни конфликти или сериозни заплахи от война между големите сили.
Мъск подкрепи и мнението на друг потребител, според което новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и представителят на Демократическата партия от Минесота Илхан Омар не би трябвало да бъдат част от правителството на САЩ, като добави, че тяхното присъствие ще представлява „падението“ на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 абубакар америкар
11:59 01.12.2025
2 мдааааааааааа
12:06 01.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 баба ти Ванга
12:12 01.12.2025
7 Пет държави желаят да се обединят
12:13 01.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А бащата на някаква Саяна
12:15 01.12.2025
11 Стършел
12:20 01.12.2025
12 ДрайвингПлежър
А европа е достатъчно безумна да подкрепи една война, въпреки, че ще понесе не просто всички негатви - европа ще е центъра на ядрен сблъсък! Но с тия управляващи - толкова!
12:23 01.12.2025