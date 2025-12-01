Новини
Русия финансира войната срещу Украйна и със злато от Африка

1 Декември, 2025 14:03

Руски компании разработват все повече златни находища в Африка. Много от тях се контролират от наемници, свързани с Руската федерация.

Русия финансира войната срещу Украйна и със злато от Африка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През последните години Русия все по-активно участва в търговията със злато в Африка, пише вестник The Telegraph на своя уебсайт в неделя , 30 ноември. В публикацията се отбелязва, че златото - заедно с криптовалутите - е един от източниците на подкрепа за руската икономика по време на войната срещу Украйна .

На фона на западните санкции, насочени по-специално срещу големите руски петролни компании, златото е важен финансов източник за Русия във войната, подчертава The Telegraph. "Златото лесно се премества физически, лесно се претопява, лесно се скрива произходът му и лесно се изпира на добре организираните черни пазари", обясняват авторите.

Още новини от Украйна

Как Русия използва златото за войната срещу Украйна

Журналистите от изданието се позовават и на съобщения на "Центъра за отбранителни изследвания" от началото на 2025 година. Тогава изследователите съобщиха, че Москва е платила на Иран със злато за помощта при създаването на инфраструктура за производство на военни безпилотни самолети. Освен това според съобщенията Русия е използвала злато за закупуване на оръжие от Северна Корея.

В разговор с ДВ ръководителят на отдел "Мръсни пари" на "Трансперънси Интернешънъл – Русия" (ТИ-Русия) Владислав Нетяев заяви, че "по всичко личи", че Русия наистина плаща със злато за стоки с двойно предназначение и продукти от военния сектор, "особено когато става въпрос за операции със Северна Корея". "Подобен модел се прилага и при разплащания с криптовалута за такива доставки", продължава експертът. The Telegraph също така основателно отбелязва рязкото покачване на световните цени на златото: такава ситуация наистина може да стимулира руските власти да използват по-често златото както за международни разплащания, така и за други икономически дейности", казва експертът.

При това сумата от 2,5 милиарда долара, на която се оценява износът на злато от Африка за Русия от началото на 2022 година, е еквивалентна на около 1% от руските активи, замразени в ЕС, отбелязва Нетяев: "Очевидно е, че такива обеми не могат да бъдат значителен източник на финансиране на войната".

Златните находища в Африка под контрола на руски наемници

Както става ясно от публикацията, редица златни находища в Централноафриканската република (ЦАР) днес се контролират от структури, свързани с Руската федерация, които са станали "наследници" на частната военна група "Вагнер ". За да запазят контрола над продажбата на добитото злато, наемниците, както се твърди, извършват убийства, пише The Telegraph, посочвайки обвиненията, които се отправят срещу тези структури.

Според едно от тези обвинения, преди два месеца руснаците са застреляли 10 местни златотърсачи близо до находището Ндасима в центъра на ЦАР. Според местните медии, на които се позовават журналистите, две седмици по-късно руските наемници са заловили още 10 златотърсачи и са ги затворили за няколко дни в нагорещени от слънцето метални контейнери. Поне един от тези заложници е починал, се посочва в статията. Стойността на запасите от злато в находището Ндасима се оценява на 1 милиард долара. Твърди се, че "Вагнер" са получили контрол над находището през 2021 година.

Междувременно руската компания Nordgold получи през текущата година лиценз за добив на злато в находището Ниу, разположено в провинция Курвеого в Буркина Фасо. Според информация на The Telegraph това е вече третото находище, разработвано от руската компания в тази африканска страна.

В Мали военната хунта започна през лятото строителството на завод за преработка на злато - в сътрудничество с компанията от Казахстан "ЯДРАН-ГРУПП" . Очаква се предприятието, чийто производствен капацитет ще бъде 200 тона, да се превърне в център за преработка на злато за целия регион.

Автор: Александра Иванова


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Зевс

    35 5 Отговор
    А ЕС финансира войната с парите на гражданите си

    14:05 01.12.2025

  • 3 Пич

    31 7 Отговор
    Браво ! Значи , Русия е гепила златото от крадците колонисти на ЕС !!! Урсулианците нищо немат вече.....!!!

    Коментиран от #16

    14:05 01.12.2025

  • 4 Мара Ат каза

    16 3 Отговор
    че Пригожин от Африка помага. Хахаха. Вярно ще излезе

    14:06 01.12.2025

  • 6 Баце ЕООД

    14 3 Отговор
    Мне ве, ще седи и ще се мотае.. Изключително слаба медия

    14:07 01.12.2025

  • 7 Хахаха

    18 3 Отговор
    Загубихте Африка, сега си поревете.:))

    Коментиран от #22

    14:07 01.12.2025

  • 8 Пригожин

    13 3 Отговор
    Мъртъв съм, вервайте ми

    14:08 01.12.2025

  • 9 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    24 6 Отговор
    ЗА РАЗЛИКА ОТ УКРИЯ КОЯТО Я ФИНАНСИРАТ ПОЛОВИН СВЯТ РУСИЯ СЕ ФИНАНСИРА САМА

    14:09 01.12.2025

  • 11 Много интересно

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ама не и вярно. Русия така хубаво намаза ските, че сега и нато к ЕС ще се разпадне.. А ти моето момче, ще чистиш тоалетни

    14:10 01.12.2025

  • 12 отец Зеленпор

    8 2 Отговор
    Ермък и мен ме финансира златото от БГ

    14:11 01.12.2025

  • 13 Кой с каквото има и с каквото

    5 1 Отговор
    си иска може да си финансира което си иска, стига да има финанси. Ама по-друго е ако ти ги подаряват нещата, финансите де и да можеш да си крадеш на воля чужди пари заработени от чужди трудещи се хора.

    14:13 01.12.2025

  • 14 Ройтерс

    7 1 Отговор
    И със злато от Тунгуския метеорит, тоже!

    14:13 01.12.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Ахаааа... чак сега разбрах Руската стратегия - с Африканско злато купуват китайски перални, за да бомбят Украйна... епа получава им се!
    Моя съвет към украинците е да вземат да купят някоя друга Европейска пералня... ама не да перат с Кайчето Калас парите ми белки могат да гръмнат нещо и те, че с евро-бомбите явно куцат нещата...

    14:14 01.12.2025

  • 16 Цък

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Защо великия запад натрупа невиждани дългове. Пият кръвчицата на все по малко държави

    14:14 01.12.2025

  • 17 Честен урсул

    14 3 Отговор
    Урсулите пък крадът от нас и искат и Русия да окрадът.
    Да бяха копали поне злато от Африка!!!

    14:15 01.12.2025

  • 18 Урсулиците:

    8 2 Отговор
    Докато ЕС и Урсулите финансират войната на Украйна само със Осемстотин Милиарда,
    то Русия финансира войната срещу Украйна и с някакво мижаво злато от Африка.

    14:22 01.12.2025

  • 19 А течаща вода и тоалетни чинии в Раша

    2 6 Отговор
    КОГА?

    Коментиран от #21

    14:23 01.12.2025

  • 20 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Не са само под контрола на руски наемници а и на украински .. Украйна и Русия изхвърлиха Запада от Африка.
    Спомняте ли си,когато най боеспособните украински бойци обучавани в Англия бяха пратени из бостаните в Курск? А ,та по същото време други украински бойци бяха пратени и в Африка...В Африка уж да се биели с руснаците за да защитавали колониите на Запада от лошите руснаци ..А се оказа,че пратените украински бойци в Африка заедно с руски изгониха западняците .Макарона беше побеснял ..

    Коментиран от #24

    14:27 01.12.2025

  • 21 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "А течаща вода и тоалетни чинии в Раша":

    течащата вода и тоалетните чинии не печелят войната, ракетите и войниците го правят. Водата и тоалетните печелят симпатиите на по-малко острите.

    Коментиран от #28

    14:29 01.12.2025

  • 22 Ами нали в един момент на...

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Африканците ще им писне от издевателствата на руските варвари и ще им резнат зелките, да не си мислиш че руските банди там са стотици хиляди?, една шепа са спрямо местното население, ще ги изритат и от там както ги изритаха като мръсни кучета и от Сирия.

    Коментиран от #25

    14:29 01.12.2025

  • 23 Ти да видиш...?!

    5 0 Отговор
    Че това си е нейна работа-
    с какво ще се финансира...?!

    14:30 01.12.2025

  • 24 😉........

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣🤣, да така беше, това дори го пише и в Уикипедия и в новият завет🤣, да ти имам фантазиите, след време африканците горчиво ще съжеляват за французи и европейци, и твоите руснаци ще бъдат изритани от там. Впрочем както и от всякъде, освен от Китай и Индия които ги доят здраво.

    Коментиран от #27

    14:34 01.12.2025

  • 25 Баце ЕООД

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами нали в един момент на...":

    Базата в Сирия си стои непокътната.. Нещо си се объркал моето момченце.. А за предполагаемото рязане на зелки, мне. Те току що изтритаха европейците за да работят с брикс.. Така че. Пий една студена вода по-добре и да не те изядат лошите руснаци докато спиш..

    14:35 01.12.2025

  • 26 Смешник

    4 1 Отговор
    Всеки си финансира войната както може Русия със злато от Африка а корумпирания режим в Украйна се финансира и помпи с оръжия от почти целия Запад

    14:35 01.12.2025

  • 27 Ахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "😉........":

    Ти вярваш ли си? Щото тука ти се смеем яко

    14:36 01.12.2025

  • 28 Тогава те..

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    Спечелиха ли войната?... прословутите ракети и войници.

    Коментиран от #29

    14:36 01.12.2025

  • 29 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тогава те..":

    Да ти кажа, бая по-отупаха НАТО, колумбийските картели, 404, Африка, изхвърлиха Европа от масата на Големите.. то това със 21 пакета санкции. Така че.. Не печелят, а громят в момента

    14:40 01.12.2025

  • 30 Как

    0 4 Отговор
    Африканците пискаха че колонизаторите ги ограбват.Освободиха се от тях и там се наместиха руснаците и продължиха ограбването. Африканците пак са ограбвани.Какво промениха?

    Коментиран от #35

    14:42 01.12.2025

  • 31 Трол

    1 1 Отговор
    Лично Дънди Прешъс им доставя златото на руснаците.

    14:45 01.12.2025

  • 32 Сталин

    4 0 Отговор
    А сега ни обяснете как канадските мародери влачат злато от България,тези пирати са открили голямо находище на злато в Челопеч и влачат 20 милиарда на година от България,а цървулите ходят гладни и събират капачки за линейка на децата ,има ли нещо по тъпо от цървулите в цялата галактика

    14:48 01.12.2025

  • 33 Истината ли

    2 1 Отговор
    Какви са тези глупости,бе "Дойче Зеле"??ДА НЕ БИ АФРИКАНЦИТЕ ДА ИМ ДАВАТ ЗЛАТО БЕЗ ПАРИ??ИЛИ ПРИЕМАТ РУБЛИ?? Нали за злато трябва валута,а тя ИМ ТРЯБВА И НА "РАШЪНИТЕ"!! А и те си имат злато

    14:54 01.12.2025

  • 34 Филибето

    0 0 Отговор
    Африканците са много щастливи и викат

    " Братушки ,Братушки "

    15:00 01.12.2025

  • 35 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Как":

    (.....)"Руснаците са единствените европейци,които деколонизираха Африка .И Африка го помни.Точно както Африка помни европейските зверства .Ако забелязвате африканските страни не подкрепиха резолюцията на ООН осъждаща Русия .И Африка никога няма да подкрепи никакви резолюции срещу Русия.Това е ,защото в гръбнака на всеки африканец Русия е добра .Това е константа.Цяла Африка гледа Централноафриканската Република Мали .Това,което европейците не можаха да направят десетилетия ,руснаците го направиха за една година .На мястото на Централноафриканската Република преди имаше банди ,днес там има истинска държава,благодарение на руснаците "(....)
    / Лионел Зинсу - месец март 2022г Париж/

    Коментиран от #36

    15:10 01.12.2025

  • 36 😉........

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Пак преекспонираш нещата, твоето писание е за най неграмотната част от копейките, няма такава нещо като чиста африканска любов към руснаците, както и към европейците, просто платени кланове които воюват срещу другите кланове, граждански конфликт и който надделее, сега е надделял руският клан, но като се има предвид манталитета и нравите на руснаците не след дълго време, на местните като им писне от издевателствата и грабежите просто другите кланове ще ги ликвидират, така стоят нещата в Африка, не се опитвай с най глупавата пропаганда да прокарваш освободителен антиколониален ракурс в руските свинщини по целият свят, олекваш, съсредоточе се върху новата Тръмпу-путинска любовна елегия🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    15:22 01.12.2025

  • 37 А България, чрез нейните

    0 0 Отговор
    Управници финансират ЕСпредавайки им 200 и повече злато на Урсула и Кая Калас, като ини задължиха да теглим заем, който да преведем на Киев!
    Позор!
    На площада.

    15:25 01.12.2025

  • 38 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "😉........":

    А ти не се прави на по умен от горе споменатият..Смешен си ! Личи си интелектуалното ти ниво ..

    15:28 01.12.2025