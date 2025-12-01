Русия финансира войната срещу Украйна и със злато от Африка

През последните години Русия все по-активно участва в търговията със злато в Африка, пише вестник The Telegraph на своя уебсайт в неделя , 30 ноември. В публикацията се отбелязва, че златото - заедно с криптовалутите - е един от източниците на подкрепа за руската икономика по време на войната срещу Украйна .

На фона на западните санкции, насочени по-специално срещу големите руски петролни компании, златото е важен финансов източник за Русия във войната, подчертава The Telegraph. "Златото лесно се премества физически, лесно се претопява, лесно се скрива произходът му и лесно се изпира на добре организираните черни пазари", обясняват авторите.

Как Русия използва златото за войната срещу Украйна

Журналистите от изданието се позовават и на съобщения на "Центъра за отбранителни изследвания" от началото на 2025 година. Тогава изследователите съобщиха, че Москва е платила на Иран със злато за помощта при създаването на инфраструктура за производство на военни безпилотни самолети. Освен това според съобщенията Русия е използвала злато за закупуване на оръжие от Северна Корея.

В разговор с ДВ ръководителят на отдел "Мръсни пари" на "Трансперънси Интернешънъл – Русия" (ТИ-Русия) Владислав Нетяев заяви, че "по всичко личи", че Русия наистина плаща със злато за стоки с двойно предназначение и продукти от военния сектор, "особено когато става въпрос за операции със Северна Корея". "Подобен модел се прилага и при разплащания с криптовалута за такива доставки", продължава експертът. The Telegraph също така основателно отбелязва рязкото покачване на световните цени на златото: такава ситуация наистина може да стимулира руските власти да използват по-често златото както за международни разплащания, така и за други икономически дейности", казва експертът.

При това сумата от 2,5 милиарда долара, на която се оценява износът на злато от Африка за Русия от началото на 2022 година, е еквивалентна на около 1% от руските активи, замразени в ЕС, отбелязва Нетяев: "Очевидно е, че такива обеми не могат да бъдат значителен източник на финансиране на войната".

Златните находища в Африка под контрола на руски наемници

Както става ясно от публикацията, редица златни находища в Централноафриканската република (ЦАР) днес се контролират от структури, свързани с Руската федерация, които са станали "наследници" на частната военна група "Вагнер ". За да запазят контрола над продажбата на добитото злато, наемниците, както се твърди, извършват убийства, пише The Telegraph, посочвайки обвиненията, които се отправят срещу тези структури.

Според едно от тези обвинения, преди два месеца руснаците са застреляли 10 местни златотърсачи близо до находището Ндасима в центъра на ЦАР. Според местните медии, на които се позовават журналистите, две седмици по-късно руските наемници са заловили още 10 златотърсачи и са ги затворили за няколко дни в нагорещени от слънцето метални контейнери. Поне един от тези заложници е починал, се посочва в статията. Стойността на запасите от злато в находището Ндасима се оценява на 1 милиард долара. Твърди се, че "Вагнер" са получили контрол над находището през 2021 година.

Междувременно руската компания Nordgold получи през текущата година лиценз за добив на злато в находището Ниу, разположено в провинция Курвеого в Буркина Фасо. Според информация на The Telegraph това е вече третото находище, разработвано от руската компания в тази африканска страна.

В Мали военната хунта започна през лятото строителството на завод за преработка на злато - в сътрудничество с компанията от Казахстан "ЯДРАН-ГРУПП" . Очаква се предприятието, чийто производствен капацитет ще бъде 200 тона, да се превърне в център за преработка на злато за целия регион.

Автор: Александра Иванова