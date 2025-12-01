Русия финансира войната срещу Украйна и със злато от Африка

През последните години Русия все по-активно участва в търговията със злато в Африка, пише вестник The Telegraph на своя уебсайт в неделя , 30 ноември. В публикацията се отбелязва, че златото - заедно с криптовалутите - е един от източниците на подкрепа за руската икономика по време на войната срещу Украйна .
На фона на западните санкции, насочени по-специално срещу големите руски петролни компании, златото е важен финансов източник за Русия във войната, подчертава The Telegraph. "Златото лесно се премества физически, лесно се претопява, лесно се скрива произходът му и лесно се изпира на добре организираните черни пазари", обясняват авторите.
Как Русия използва златото за войната срещу Украйна
Журналистите от изданието се позовават и на съобщения на "Центъра за отбранителни изследвания" от началото на 2025 година. Тогава изследователите съобщиха, че Москва е платила на Иран със злато за помощта при създаването на инфраструктура за производство на военни безпилотни самолети. Освен това според съобщенията Русия е използвала злато за закупуване на оръжие от Северна Корея.
В разговор с ДВ ръководителят на отдел "Мръсни пари" на "Трансперънси Интернешънъл – Русия" (ТИ-Русия) Владислав Нетяев заяви, че "по всичко личи", че Русия наистина плаща със злато за стоки с двойно предназначение и продукти от военния сектор, "особено когато става въпрос за операции със Северна Корея". "Подобен модел се прилага и при разплащания с криптовалута за такива доставки", продължава експертът. The Telegraph също така основателно отбелязва рязкото покачване на световните цени на златото: такава ситуация наистина може да стимулира руските власти да използват по-често златото както за международни разплащания, така и за други икономически дейности", казва експертът.
При това сумата от 2,5 милиарда долара, на която се оценява износът на злато от Африка за Русия от началото на 2022 година, е еквивалентна на около 1% от руските активи, замразени в ЕС, отбелязва Нетяев: "Очевидно е, че такива обеми не могат да бъдат значителен източник на финансиране на войната".
Златните находища в Африка под контрола на руски наемници
Както става ясно от публикацията, редица златни находища в Централноафриканската република (ЦАР) днес се контролират от структури, свързани с Руската федерация, които са станали "наследници" на частната военна група "Вагнер ". За да запазят контрола над продажбата на добитото злато, наемниците, както се твърди, извършват убийства, пише The Telegraph, посочвайки обвиненията, които се отправят срещу тези структури.
Според едно от тези обвинения, преди два месеца руснаците са застреляли 10 местни златотърсачи близо до находището Ндасима в центъра на ЦАР. Според местните медии, на които се позовават журналистите, две седмици по-късно руските наемници са заловили още 10 златотърсачи и са ги затворили за няколко дни в нагорещени от слънцето метални контейнери. Поне един от тези заложници е починал, се посочва в статията. Стойността на запасите от злато в находището Ндасима се оценява на 1 милиард долара. Твърди се, че "Вагнер" са получили контрол над находището през 2021 година.
Междувременно руската компания Nordgold получи през текущата година лиценз за добив на злато в находището Ниу, разположено в провинция Курвеого в Буркина Фасо. Според информация на The Telegraph това е вече третото находище, разработвано от руската компания в тази африканска страна.
В Мали военната хунта започна през лятото строителството на завод за преработка на злато - в сътрудничество с компанията от Казахстан "ЯДРАН-ГРУПП" . Очаква се предприятието, чийто производствен капацитет ще бъде 200 тона, да се превърне в център за преработка на злато за целия регион.
Автор: Александра Иванова
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зевс
14:05 01.12.2025
3 Пич
Коментиран от #16
14:05 01.12.2025
4 Мара Ат каза
14:06 01.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баце ЕООД
14:07 01.12.2025
7 Хахаха
Коментиран от #22
14:07 01.12.2025
8 Пригожин
14:08 01.12.2025
9 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
14:09 01.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много интересно
До коментар #1 от "Атина Палада":Ама не и вярно. Русия така хубаво намаза ските, че сега и нато к ЕС ще се разпадне.. А ти моето момче, ще чистиш тоалетни
14:10 01.12.2025
12 отец Зеленпор
14:11 01.12.2025
13 Кой с каквото има и с каквото
14:13 01.12.2025
14 Ройтерс
14:13 01.12.2025
15 ДрайвингПлежър
Моя съвет към украинците е да вземат да купят някоя друга Европейска пералня... ама не да перат с Кайчето Калас парите ми белки могат да гръмнат нещо и те, че с евро-бомбите явно куцат нещата...
14:14 01.12.2025
16 Цък
До коментар #3 от "Пич":Защо великия запад натрупа невиждани дългове. Пият кръвчицата на все по малко държави
14:14 01.12.2025
17 Честен урсул
Да бяха копали поне злато от Африка!!!
14:15 01.12.2025
18 Урсулиците:
то Русия финансира войната срещу Украйна и с някакво мижаво злато от Африка.
14:22 01.12.2025
19 А течаща вода и тоалетни чинии в Раша
Коментиран от #21
14:23 01.12.2025
20 Атина Палада
Спомняте ли си,когато най боеспособните украински бойци обучавани в Англия бяха пратени из бостаните в Курск? А ,та по същото време други украински бойци бяха пратени и в Африка...В Африка уж да се биели с руснаците за да защитавали колониите на Запада от лошите руснаци ..А се оказа,че пратените украински бойци в Африка заедно с руски изгониха западняците .Макарона беше побеснял ..
Коментиран от #24
14:27 01.12.2025
21 Георги
До коментар #19 от "А течаща вода и тоалетни чинии в Раша":течащата вода и тоалетните чинии не печелят войната, ракетите и войниците го правят. Водата и тоалетните печелят симпатиите на по-малко острите.
Коментиран от #28
14:29 01.12.2025
22 Ами нали в един момент на...
До коментар #7 от "Хахаха":Африканците ще им писне от издевателствата на руските варвари и ще им резнат зелките, да не си мислиш че руските банди там са стотици хиляди?, една шепа са спрямо местното население, ще ги изритат и от там както ги изритаха като мръсни кучета и от Сирия.
Коментиран от #25
14:29 01.12.2025
23 Ти да видиш...?!
с какво ще се финансира...?!
14:30 01.12.2025
24 😉........
До коментар #20 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣🤣, да така беше, това дори го пише и в Уикипедия и в новият завет🤣, да ти имам фантазиите, след време африканците горчиво ще съжеляват за французи и европейци, и твоите руснаци ще бъдат изритани от там. Впрочем както и от всякъде, освен от Китай и Индия които ги доят здраво.
Коментиран от #27
14:34 01.12.2025
25 Баце ЕООД
До коментар #22 от "Ами нали в един момент на...":Базата в Сирия си стои непокътната.. Нещо си се объркал моето момченце.. А за предполагаемото рязане на зелки, мне. Те току що изтритаха европейците за да работят с брикс.. Така че. Пий една студена вода по-добре и да не те изядат лошите руснаци докато спиш..
14:35 01.12.2025
26 Смешник
14:35 01.12.2025
27 Ахахахаха
До коментар #24 от "😉........":Ти вярваш ли си? Щото тука ти се смеем яко
14:36 01.12.2025
28 Тогава те..
До коментар #21 от "Георги":Спечелиха ли войната?... прословутите ракети и войници.
Коментиран от #29
14:36 01.12.2025
29 Абе
До коментар #28 от "Тогава те..":Да ти кажа, бая по-отупаха НАТО, колумбийските картели, 404, Африка, изхвърлиха Европа от масата на Големите.. то това със 21 пакета санкции. Така че.. Не печелят, а громят в момента
14:40 01.12.2025
30 Как
Коментиран от #35
14:42 01.12.2025
31 Трол
14:45 01.12.2025
32 Сталин
14:48 01.12.2025
33 Истината ли
14:54 01.12.2025
34 Филибето
" Братушки ,Братушки "
15:00 01.12.2025
35 Атина Палада
До коментар #30 от "Как":(.....)"Руснаците са единствените европейци,които деколонизираха Африка .И Африка го помни.Точно както Африка помни европейските зверства .Ако забелязвате африканските страни не подкрепиха резолюцията на ООН осъждаща Русия .И Африка никога няма да подкрепи никакви резолюции срещу Русия.Това е ,защото в гръбнака на всеки африканец Русия е добра .Това е константа.Цяла Африка гледа Централноафриканската Република Мали .Това,което европейците не можаха да направят десетилетия ,руснаците го направиха за една година .На мястото на Централноафриканската Република преди имаше банди ,днес там има истинска държава,благодарение на руснаците "(....)
/ Лионел Зинсу - месец март 2022г Париж/
Коментиран от #36
15:10 01.12.2025
36 😉........
До коментар #35 от "Атина Палада":Пак преекспонираш нещата, твоето писание е за най неграмотната част от копейките, няма такава нещо като чиста африканска любов към руснаците, както и към европейците, просто платени кланове които воюват срещу другите кланове, граждански конфликт и който надделее, сега е надделял руският клан, но като се има предвид манталитета и нравите на руснаците не след дълго време, на местните като им писне от издевателствата и грабежите просто другите кланове ще ги ликвидират, така стоят нещата в Африка, не се опитвай с най глупавата пропаганда да прокарваш освободителен антиколониален ракурс в руските свинщини по целият свят, олекваш, съсредоточе се върху новата Тръмпу-путинска любовна елегия🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #38
15:22 01.12.2025
37 А България, чрез нейните
Позор!
На площада.
15:25 01.12.2025
38 Атина Палада
До коментар #36 от "😉........":А ти не се прави на по умен от горе споменатият..Смешен си ! Личи си интелектуалното ти ниво ..
15:28 01.12.2025