Пред Украйна има три сценария: два от тях са катастрофални, третият може да обърне хода на войната.

Пред Украйна в момента има три сценария, по които може да се развие войната, започната от Русия. Два от тях са катастрофални за Киев, а при третия украинците могат да обърнат хода на войната в своя полза.

Украинският военен експерт и бивш командир в батальона „Айдар“ Евгений Дикий описа пред агенция УНИАН три варианта.

Първият, неприемлив за Киев, е да подпише капитулацията, която Москва в момента предлага. Независимо дали става въпрос за 28, 24 или 19 точки, този „мирен план“ на практика ще означава капитулация на Украйна. Русия иска да разоръжи украинската армия, за да подготви почвата за ново свое нападение. Дикий казва, че това е план, който ще даде на Киев няколко месеца почивка, преди руската армия да нападне отново и окончателно да довърши започнатото.

Вторият сценарий също е неприемлив за Киев: да откаже да подпише капитулацията с гордо вдигната глава, но да продължи да се бори както досега и да не променя нищо.

Единственият приемлив за Украйна вариант е третият: най-накрая да започне пълномащабна, добре обмислена, мащабна мобилизация. Всички пари да се налеят в отбранителната промишленост, за да не зависи Украйна от чужди държави. И да се промени ръководството на армията или стила ѝ на водене на война. При този сценарий, казва Дикий, Украйна ще може да спечели войната и да обърне нещата в своя полза.

Според украинския военен експерт основният проблем на украинската армия се корени в човешката сила. Именно това е нещото, което ѝ липсва, за да победи руската армия. Една мащабна мобилизация ще промени това.

По отношение на агресора Русия, Дикий смята, че Владимир Путин няма да подпише нищо друго, освен договор за унизителна капитулация на Украйна.

Унищожаването на руската армия и едновременното подкопаване на икономиката чрез унищожаване на петролния и газовия им комплекс би могло да даде на Кремъл съвсем различна преговорна позиция.