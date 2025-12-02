Новини
Пред Украйна има три сценария: два от тях са катастрофални, третият може да обърне хода на войната

Владимир Путин няма да подпише нищо друго, освен договор за унизителна капитулация на Украйна

Пред Украйна има три сценария: два от тях са катастрофални, третият може да обърне хода на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред Украйна в момента има три сценария, по които може да се развие войната, започната от Русия. Два от тях са катастрофални за Киев, а при третия украинците могат да обърнат хода на войната в своя полза.

Украинският военен експерт и бивш командир в батальона „Айдар“ Евгений Дикий описа пред агенция УНИАН три варианта.

Първият, неприемлив за Киев, е да подпише капитулацията, която Москва в момента предлага. Независимо дали става въпрос за 28, 24 или 19 точки, този „мирен план“ на практика ще означава капитулация на Украйна. Русия иска да разоръжи украинската армия, за да подготви почвата за ново свое нападение. Дикий казва, че това е план, който ще даде на Киев няколко месеца почивка, преди руската армия да нападне отново и окончателно да довърши започнатото.

Вторият сценарий също е неприемлив за Киев: да откаже да подпише капитулацията с гордо вдигната глава, но да продължи да се бори както досега и да не променя нищо.

Единственият приемлив за Украйна вариант е третият: най-накрая да започне пълномащабна, добре обмислена, мащабна мобилизация. Всички пари да се налеят в отбранителната промишленост, за да не зависи Украйна от чужди държави. И да се промени ръководството на армията или стила ѝ на водене на война. При този сценарий, казва Дикий, Украйна ще може да спечели войната и да обърне нещата в своя полза.

Според украинския военен експерт основният проблем на украинската армия се корени в човешката сила. Именно това е нещото, което ѝ липсва, за да победи руската армия. Една мащабна мобилизация ще промени това.

По отношение на агресора Русия, Дикий смята, че Владимир Путин няма да подпише нищо друго, освен договор за унизителна капитулация на Украйна.

Унищожаването на руската армия и едновременното подкопаване на икономиката чрез унищожаване на петролния и газовия им комплекс би могло да даде на Кремъл съвсем различна преговорна позиция.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    100 3 Отговор
    Тея дето са хващали хората от улицата и са ги карали на фронта в затвора.

    Коментиран от #80

    07:15 02.12.2025

  • 2 Дааааа

    90 3 Отговор
    Глупости

    07:16 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин....

    88 2 Отговор
    Имат един изход! До под крушата!

    07:20 02.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ?????

    103 0 Отговор
    Пожелавам им да се хванат за третия сценарий.
    Така по бързо ще стигнат до първия.

    07:25 02.12.2025

  • 10 От колко

    91 0 Отговор
    Години обръщат хода на войната.... към Киев.
    До последния украинец ли?

    07:25 02.12.2025

  • 11 Мурка

    62 2 Отговор

    До коментар #6 от "Според мен":

    КИЕВ --град ДЪРЖАВА ХУНТАТА ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ И У ТЮРМАТА И РЕСТО МАНГИЗИТЕ

    Коментиран от #44

    07:26 02.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    75 2 Отговор
    Този Дикий наистина е див (превод от руски) и луд -
    Украйна щяла да победи Русия с някаква си мобилизация и организация...

    07:28 02.12.2025

  • 14 Някой

    70 1 Отговор
    Наистина ли някой вярва, че третият сценарий може да бъде осъществен? Ако вярва трябва дя е бузумец.

    07:30 02.12.2025

  • 15 Туземци

    71 0 Отговор
    Този определено е дикий, а не умний! Да избият и младежите си преди да им дойде на ум, че нямат шанс и се бият за чужди интереси. Туземци!

    Коментиран от #60

    07:31 02.12.2025

  • 16 ООрана държава

    56 0 Отговор
    От 5 години го обръщате тоя ход на войната па всичко върви все в една посока - на запад...

    07:31 02.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Янаки Тервелов

    57 1 Отговор
    Този Дикий ще бъде един от екзекутираните като свърши войната. Зеленски и хунтата му ще приключат като Мусолини!

    Коментиран от #20

    07:32 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Точно обратното ще бъде

    40 55 Отговор

    До коментар #18 от "Янаки Тервелов":

    Чудя се🤔, защо всяка сутрин тук ни натрисат долнопpoбните лъжи на Кремъл...? Да повдигат духа и настроението на заблудените pyблоИдиоти ли?

    Коментиран от #40, #49

    07:36 02.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СЛЕДВА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    40 3 Отговор
    Първо в Бандерия, а после и у нас.

    07:37 02.12.2025

  • 23 Отново

    6 42 Отговор
    дежурната порция антиукраинскаПомия от рускитеПрасета, русофилите във факти.

    07:37 02.12.2025

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    1 27 Отговор
    При четирийсе процента за воени разходи у бюжет 2026 на Татароменгяния какъв може да е сценария?

    07:38 02.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ошашавена копейка

    19 36 Отговор
    Сценарият е ясен отдавна. Путлер отива в Индия за 1 милион черни чували, че в Китай са свършили. Кобзон ще пее денонощно за окупаторите.

    07:44 02.12.2025

  • 28 Ленин

    28 9 Отговор
    И какво стана сега, супер-мега хайтек ЕС беше победен от една кочина, дето няма бензин и ракети.............Мдаа, та значи следващите 3-5 години ще са нужни не на Русия да нападне Нато, а на ЕС да се въоръжи до зъби и да освободи Донбас от руските украинци. Всичко е въпрос на гледната точка.

    07:45 02.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Интересно, че има подкрепящи

    32 20 Отговор
    Малоумните изказвания на този. И за децата е ясно, че укрите няма как да победят.

    07:47 02.12.2025

  • 32 Хи хи

    29 19 Отговор
    Четвърти сценарий : малкия зеля шмръква от белото като последно желание преди да се залюлее на въжето !! Украинците обявяват датата за национален празник !!

    Коментиран от #35

    07:49 02.12.2025

  • 33 този човек

    26 16 Отговор
    очевидно бълнува
    пред Украйна стоят само двата варианта и тя няма друг

    07:50 02.12.2025

  • 34 Хоризонт

    17 17 Отговор
    Идиот!!!

    07:51 02.12.2025

  • 35 зеленски

    10 20 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    е достоен ръководител на украинската хунта
    той ще предпочете отровата пред бесилото

    07:52 02.12.2025

  • 36 Ха-ха-ха

    21 13 Отговор
    "най-накрая да започне пълномащабна, добре обмислена, мащабна мобилизация. " А дали след такава мобилизация ще останат украинци ?

    Коментиран от #50

    07:52 02.12.2025

  • 37 Тоя ,Дикий",чува ли се,какво плещи?!

    22 9 Отговор
    Вариантът на Дикий е Див!
    Да продължат да гинат до Последният Украинец,но вече и под формата на.. ,,Хитлер - юргенд"...!

    07:54 02.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Я виж ти...?!

    6 14 Отговор

    До коментар #20 от "Точно обратното ще бъде":

    Ти да не си...Преродената Ванга...?!

    07:57 02.12.2025

  • 41 Хохо Бохо

    13 10 Отговор
    Високомотивирани за мащабна мобилизация ще намериш ли бе интелект или ще ги ловиш като дубитък ? Я капитулирай докато още имаш територия щото при втория вариант нищо няма да ти остане

    08:00 02.12.2025

  • 42 Каквото

    16 10 Отговор
    им наредят от ЕС, това ще правят. Украинците са инструмент в ръцете на фашисткият евро кабал.

    08:00 02.12.2025

  • 43 ЗЕЛЕНСКИ!

    16 10 Отговор

    До коментар #29 от "Глас от крайцера":

    ,,Ще си карам лятната почивка в Крим!"...
    Само дето пропусна да каже -...Кое лято...?!

    Коментиран от #51

    08:00 02.12.2025

  • 44 Хохо Бохо

    18 9 Отговор

    До коментар #11 от "Мурка":

    Киев е руски град, Змийския остров за бандерите, там да си основат нова бандерия

    08:01 02.12.2025

  • 45 Странно

    16 11 Отговор
    А ако в отговор на тотална мобилизация в Украйна Русия отговори само с мобилизация...не трябва да е дори тотална как мисли тоя експерт че Украйна ще победи! А украинците има на къде да бягат от мобилизацията но руснаците не .

    08:01 02.12.2025

  • 46 След

    16 10 Отговор
    няколко години най-големия враг на ЕС ще са именно украинците.

    08:02 02.12.2025

  • 47 Мимч

    16 5 Отговор
    Пред укрите има само един сценарий.Да се вдигне роба и да им измете цялото укрофашистко ръководство начело със зеления.Ами,че той не стои там,а е постоянно по света да се целува и прегръща със себеподобните си,като макарончо.Какво решава в Украйна.Явно гибелта им....

    08:04 02.12.2025

  • 48 Единственият

    13 5 Отговор
    вариант е Урсула и Кая да поемат директен контрол върху укрсинския Вермахт на място. Само тогава победата е гарантирана.

    08:04 02.12.2025

  • 49 Хохо Бохо

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "Точно обратното ще бъде":

    Кииф ми е Кремъл нали бе жълтокопитен еднорог?

    08:05 02.12.2025

  • 50 Съвет към Дикий!

    13 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ха-ха-ха":

    Идваш с бусовете по нашите курорти и ще ,,Бусовизираш" достатъчно количество ваши здрави и яки сънародници за фронта...!

    08:05 02.12.2025

  • 51 Мим

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "ЗЕЛЕНСКИ!":

    Ами ,на кукуво лято....

    08:06 02.12.2025

  • 52 Леля Дрол

    11 0 Отговор
    И когато Дикий се събуди след третия вариант, беше целия потен, с пръсти в контакта!

    08:08 02.12.2025

  • 53 Забелязвате ли ,че...!

    9 0 Отговор
    Има контролирано цъкане на минуси...

    08:09 02.12.2025

  • 54 резервист

    20 1 Отговор
    По принцип си прав. Де факто обаче не си. Глупаво е да се вярва, че Украйна може да спечели тази война. Освен ако под спечелване на войната разбираш отстъпление с по-ниски темпове. На всички е ясно, че целта на войната е да се изтощи Русия. Вас ви броят само като пушечно месо, защото западняците няма да воюват. Ако още не сте го разбрали, значи сте неспасяемо тъпи. По-добре си отговорете на въпросите:
    1. Защо се отказахте от Минските споразумения и какво спечелихте? Загубихте територии, които никой не ви е искал и си разорихте държавата.
    2. Защо се отказахте от Истамбулското споразумение и какво спечелихте? Скоро няма да видите Москва освен на картинка и всяко следващо предложение за мир ще бъде при по-тежки условия.
    3. Като сте горд народ, защо позволихте на чужди интереси да определят живота ви, да проливат кръвта ви, да ви превърнат в просяци с вечно протегнати ръце? От какво са по-големите ви загуби - от войната или от крадливите пръстчета на управляващата ви хунта?

    Коментиран от #63

    08:10 02.12.2025

  • 55 Четвърти път

    12 0 Отговор
    Хунтата на зеленски да бъде премахната

    08:11 02.12.2025

  • 56 МОЖЕ АМА НЕ МУ СТИСКА

    6 0 Отговор
    ША ГО ТРЕПЯТ ОЩЕ НА ДУНАВМОСТ
    ОРАТА СА ПЛАТИЛИ СУМА ТИ И КИНТИ ДА ДУХНАТ
    ША НАМЕРЯТ НЯКОЙ ЛЕВ ЗА ДЖЕВЕЛИН
    НА ЧЕРНО

    08:11 02.12.2025

  • 57 Хаха

    12 0 Отговор
    И хер Гьобелс така думаше през февруари 1943г. след Щалинград - крещеше: "totaler Krieg" - тотална война. И после изби децата си, жена си и се самоуби.

    08:11 02.12.2025

  • 58 Миролюб Войнов, патриот

    4 8 Отговор
    "...най-накрая да започне пълномащабна, добре обмислена, мащабна мобилизация...."

    И в Украйна имало умни хора 😄
    България и Европа не може да не подкрепим тази доброволна инициатива 👍

    08:13 02.12.2025

  • 59 Не съм съгласен от моя джоб

    12 0 Отговор
    да финансирам една загубена кауза, свързана с избиването на хора и краденето на пари.Да развяват белия байряк от Киев.

    08:13 02.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 НЕ ЗНАМ ДАЛИ УКРАИНЦИТЕ

    15 0 Отговор
    СА ГОРД НАРОД
    ПО СКОРО СА ТЪПИ ДРЕБНИ ШМЕКЕРИ С НЕОСНОВАТЕЛНО САМОЧУВСТВИЕ
    Е СЕГА ША СИ ПЛАТЯТ

    08:14 02.12.2025

  • 62 хихи

    11 0 Отговор
    не са три, два са, два са

    08:15 02.12.2025

  • 63 Прав си

    9 0 Отговор

    До коментар #54 от "резервист":

    Не е нужно да обясняваш. Желаното от Запада се представя като мнение на измислен фронтовак. Западът мрази Русия, отрязали са парче и ще бият с него докрай по Русия.

    08:16 02.12.2025

  • 64 Четвърти вариант

    9 0 Отговор
    Руската армия с остатъците от украинската и новата власт, която неизбежно ще дойде, се обединяват. Украйна става доброволно част от Русия и настават още по-смутни времена. За Украйна най-срамното е, че въобще допусна толкова години да играе по свирката на САЩ и Европа. Цветът на нацията отиде под земята. Сума милиони се разбягаха по света, защото не искаха да станат жертвено агне на собствената си политика, нито да говорят на чужд език. И, разбира се, да не изпускат възможността с минимум усилия да отидат да живеят именно там, където искат. Защото Украйна отдавна им бе станала мащеха.

    08:18 02.12.2025

  • 65 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Мецан каза :

    УркоБандерия няма да има !!!

    08:20 02.12.2025

  • 66 1234

    7 0 Отговор
    и четвърти има, златните тоалетни на търг и беж по островите

    08:21 02.12.2025

  • 67 Смееех смеех

    8 1 Отговор
    Украинският военен експерт и бивш командир в батальона „Айдар“ Евгений Дикий да ме хване за дикия… ;)

    Няма сценарий, при който укрите да победят! Пак се е заиграл с повечко пудра захар. :)

    08:22 02.12.2025

  • 68 Баце

    7 0 Отговор
    Глупости и блянове на хора дето ще бъдат застрашени от загуба на война. Зелето е хукнал да иска гаранции за себе си, ако подпише мирен договор . На зелето не му дреме за държавата защото разпродава земи, инфраструктури, находища и краде от помощите за държавата.

    08:23 02.12.2025

  • 69 Георгиев

    2 1 Отговор
    Смешки!
    Какви пари Киев ще налее в третия сценарий? Свои няма. Тия от Урсула, след година две? И тогава да се опита да обърне тази война? С мръсните им бомби, които почти са готови и ще предизвикат вече тактически ядрени отговори? А за въстания на руснаци в руските територии на измислената държава на територията на УССР? А интересите на САЩ? Анализатори..... Пълни празноглавци!
    Тия десетки хиляди мъже от ВСУ трябва да останат живи и да създадат следващите поколения на територията. Част от тях ще приберат в армиите на Германия и други от НАТО. Трябва мир и създание.

    08:32 02.12.2025

  • 70 Прям

    0 1 Отговор
    Най-добрия сценарий е Украинците да си национализират държавата и да ликвидират продажника Зеленски.

    08:33 02.12.2025

  • 71 Републиканец

    1 0 Отговор
    Следствения комитет на РФ и ФБР събират данни за всички нацюги, крадци на помощи, мобилизатори, оператори на дронове, урки, тормозили мирното население... Всеки ще си получи заслуженото. Когато войната свърши Русия ще поиска екстрадация. Ако са в чужбина ще ги върнат да лежат в Сибир. Миналата седмица няколко диверсанти получиха доживотен затвор.

    Коментиран от #78

    08:35 02.12.2025

  • 72 Волните

    1 0 Отговор
    Мечти на един изтрещеляк! Украйна приключи и то безславно! Чакаме само зелката да подпише!
    Междудругото може всичкия розов планктон да се запише за доброволна служба и да отиде да подкрепи 0краина.

    08:35 02.12.2025

  • 73 ИЗВЪНАРЕДНО

    1 0 Отговор
    Един на всеки СТО руснака е заразен с вируса на ХИВ. Стойте далече от руснаците, ако не искате СПИН.

    Коментиран от #75

    08:35 02.12.2025

  • 74 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 1 Отговор
    Пред Украйна има три сценария: два от тях са катастрофални, третият може да обърне хода на войната.

    1:Бял флаг
    2.Бял флаг ръцете горе и гащите долу.
    3.Бял флаг ръцете горе гащите долу и стойка Г.

    Коментиран от #77

    08:36 02.12.2025

  • 75 Друг

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "ИЗВЪНАРЕДНО":

    Друга причина да стоите далеч от руснаците е, че ще изпростеете като тези по-горе, ще станете тъпи промити мозъченца.

    08:36 02.12.2025

  • 76 ами

    0 0 Отговор
    ха ха ха - при третия сценарии украина побездава и русия започва да плаща репарации на украина и на европа

    08:37 02.12.2025

  • 77 Ууур

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    На Бай Тошо Обратния сценариите, който се целуваше уста в уста с Брежнев, когато ходеше у Москва.

    08:37 02.12.2025

  • 78 Учител

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Републиканец":

    Знаеш ли, какво е "нацист" тъпичкото ми?

    08:39 02.12.2025

  • 79 Брейнлес

    0 0 Отговор
    Фантазии и глупости граничещи с безумие как може изобщо да помествате такива работи?

    08:40 02.12.2025

  • 80 ТАС

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    Принципно е прав, но за това се иска дух и желание за победа от редовата войска.
    Наличието на насилствена мобилизация и липса на доброволци показва явно недоверие в политическото и военното ръководство на страната.

    А това на практика превръща третия вариант в илюзия.

    А и честно казано в Европа отдавна мина времето на войните за каузи и идеи.
    Средствата за масова информация и интернет унищожиха шанса за тях.

    08:40 02.12.2025

