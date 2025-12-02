Пред Украйна има три сценария: два от тях са катастрофални, третият може да обърне хода на войната.

Пред Украйна в момента има три сценария, по които може да се развие войната, започната от Русия. Два от тях са катастрофални за Киев, а при третия украинците могат да обърнат хода на войната в своя полза.
Украинският военен експерт и бивш командир в батальона „Айдар“ Евгений Дикий описа пред агенция УНИАН три варианта.
Първият, неприемлив за Киев, е да подпише капитулацията, която Москва в момента предлага. Независимо дали става въпрос за 28, 24 или 19 точки, този „мирен план“ на практика ще означава капитулация на Украйна. Русия иска да разоръжи украинската армия, за да подготви почвата за ново свое нападение. Дикий казва, че това е план, който ще даде на Киев няколко месеца почивка, преди руската армия да нападне отново и окончателно да довърши започнатото.
Вторият сценарий също е неприемлив за Киев: да откаже да подпише капитулацията с гордо вдигната глава, но да продължи да се бори както досега и да не променя нищо.
Единственият приемлив за Украйна вариант е третият: най-накрая да започне пълномащабна, добре обмислена, мащабна мобилизация. Всички пари да се налеят в отбранителната промишленост, за да не зависи Украйна от чужди държави. И да се промени ръководството на армията или стила ѝ на водене на война. При този сценарий, казва Дикий, Украйна ще може да спечели войната и да обърне нещата в своя полза.
Според украинския военен експерт основният проблем на украинската армия се корени в човешката сила. Именно това е нещото, което ѝ липсва, за да победи руската армия. Една мащабна мобилизация ще промени това.
По отношение на агресора Русия, Дикий смята, че Владимир Путин няма да подпише нищо друго, освен договор за унизителна капитулация на Украйна.
Унищожаването на руската армия и едновременното подкопаване на икономиката чрез унищожаване на петролния и газовия им комплекс би могло да даде на Кремъл съвсем различна преговорна позиция.
хмм
Коментиран от #80
07:15 02.12.2025
Дааааа
07:16 02.12.2025
Българин....
07:20 02.12.2025
?????
Така по бързо ще стигнат до първия.
07:25 02.12.2025
От колко
До последния украинец ли?
07:25 02.12.2025
Мурка
До коментар #6 от "Според мен":КИЕВ --град ДЪРЖАВА ХУНТАТА ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ И У ТЮРМАТА И РЕСТО МАНГИЗИТЕ
Коментиран от #44
07:26 02.12.2025
Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Украйна щяла да победи Русия с някаква си мобилизация и организация...
07:28 02.12.2025
Някой
07:30 02.12.2025
Туземци
Коментиран от #60
07:31 02.12.2025
ООрана държава
07:31 02.12.2025
Янаки Тервелов
Коментиран от #20
07:32 02.12.2025
Точно обратното ще бъде
До коментар #18 от "Янаки Тервелов":Чудя се🤔, защо всяка сутрин тук ни натрисат долнопpoбните лъжи на Кремъл...? Да повдигат духа и настроението на заблудените pyблоИдиоти ли?
Коментиран от #40, #49
07:36 02.12.2025
СЛЕДВА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
07:37 02.12.2025
Отново
07:37 02.12.2025
Архимандрисандрит Бибиян
07:38 02.12.2025
Ошашавена копейка
07:44 02.12.2025
Ленин
07:45 02.12.2025
Интересно, че има подкрепящи
07:47 02.12.2025
Хи хи
Коментиран от #35
07:49 02.12.2025
този човек
пред Украйна стоят само двата варианта и тя няма друг
07:50 02.12.2025
Хоризонт
07:51 02.12.2025
зеленски
До коментар #32 от "Хи хи":е достоен ръководител на украинската хунта
той ще предпочете отровата пред бесилото
07:52 02.12.2025
Ха-ха-ха
Коментиран от #50
07:52 02.12.2025
Тоя ,Дикий",чува ли се,какво плещи?!
Да продължат да гинат до Последният Украинец,но вече и под формата на.. ,,Хитлер - юргенд"...!
07:54 02.12.2025
Я виж ти...?!
До коментар #20 от "Точно обратното ще бъде":Ти да не си...Преродената Ванга...?!
07:57 02.12.2025
Хохо Бохо
08:00 02.12.2025
Каквото
08:00 02.12.2025
ЗЕЛЕНСКИ!
До коментар #29 от "Глас от крайцера":,,Ще си карам лятната почивка в Крим!"...
Само дето пропусна да каже -...Кое лято...?!
Коментиран от #51
08:00 02.12.2025
Хохо Бохо
До коментар #11 от "Мурка":Киев е руски град, Змийския остров за бандерите, там да си основат нова бандерия
08:01 02.12.2025
Странно
08:01 02.12.2025
След
08:02 02.12.2025
Мимч
08:04 02.12.2025
Единственият
08:04 02.12.2025
Хохо Бохо
До коментар #20 от "Точно обратното ще бъде":Кииф ми е Кремъл нали бе жълтокопитен еднорог?
08:05 02.12.2025
Съвет към Дикий!
До коментар #36 от "Ха-ха-ха":Идваш с бусовете по нашите курорти и ще ,,Бусовизираш" достатъчно количество ваши здрави и яки сънародници за фронта...!
08:05 02.12.2025
Мим
До коментар #43 от "ЗЕЛЕНСКИ!":Ами ,на кукуво лято....
08:06 02.12.2025
Леля Дрол
08:08 02.12.2025
Забелязвате ли ,че...!
08:09 02.12.2025
резервист
1. Защо се отказахте от Минските споразумения и какво спечелихте? Загубихте територии, които никой не ви е искал и си разорихте държавата.
2. Защо се отказахте от Истамбулското споразумение и какво спечелихте? Скоро няма да видите Москва освен на картинка и всяко следващо предложение за мир ще бъде при по-тежки условия.
3. Като сте горд народ, защо позволихте на чужди интереси да определят живота ви, да проливат кръвта ви, да ви превърнат в просяци с вечно протегнати ръце? От какво са по-големите ви загуби - от войната или от крадливите пръстчета на управляващата ви хунта?
Коментиран от #63
08:10 02.12.2025
Четвърти път
08:11 02.12.2025
МОЖЕ АМА НЕ МУ СТИСКА
ОРАТА СА ПЛАТИЛИ СУМА ТИ И КИНТИ ДА ДУХНАТ
ША НАМЕРЯТ НЯКОЙ ЛЕВ ЗА ДЖЕВЕЛИН
НА ЧЕРНО
08:11 02.12.2025
Хаха
08:11 02.12.2025
Миролюб Войнов, патриот
И в Украйна имало умни хора 😄
България и Европа не може да не подкрепим тази доброволна инициатива 👍
08:13 02.12.2025
Не съм съгласен от моя джоб
08:13 02.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
НЕ ЗНАМ ДАЛИ УКРАИНЦИТЕ
ПО СКОРО СА ТЪПИ ДРЕБНИ ШМЕКЕРИ С НЕОСНОВАТЕЛНО САМОЧУВСТВИЕ
Е СЕГА ША СИ ПЛАТЯТ
08:14 02.12.2025
хихи
08:15 02.12.2025
Прав си
До коментар #54 от "резервист":Не е нужно да обясняваш. Желаното от Запада се представя като мнение на измислен фронтовак. Западът мрази Русия, отрязали са парче и ще бият с него докрай по Русия.
08:16 02.12.2025
Четвърти вариант
08:18 02.12.2025
Др.Тодор Живков 🇧🇬
УркоБандерия няма да има !!!
08:20 02.12.2025
1234
08:21 02.12.2025
Смееех смеех
Няма сценарий, при който укрите да победят! Пак се е заиграл с повечко пудра захар. :)
08:22 02.12.2025
Баце
08:23 02.12.2025
Георгиев
Какви пари Киев ще налее в третия сценарий? Свои няма. Тия от Урсула, след година две? И тогава да се опита да обърне тази война? С мръсните им бомби, които почти са готови и ще предизвикат вече тактически ядрени отговори? А за въстания на руснаци в руските територии на измислената държава на територията на УССР? А интересите на САЩ? Анализатори..... Пълни празноглавци!
Тия десетки хиляди мъже от ВСУ трябва да останат живи и да създадат следващите поколения на територията. Част от тях ще приберат в армиите на Германия и други от НАТО. Трябва мир и създание.
08:32 02.12.2025
Прям
08:33 02.12.2025
Републиканец
Коментиран от #78
08:35 02.12.2025
Волните
Междудругото може всичкия розов планктон да се запише за доброволна служба и да отиде да подкрепи 0краина.
08:35 02.12.2025
ИЗВЪНАРЕДНО
Коментиран от #75
08:35 02.12.2025
Др.Тодор Живков 🇧🇬
1:Бял флаг
2.Бял флаг ръцете горе и гащите долу.
3.Бял флаг ръцете горе гащите долу и стойка Г.
Коментиран от #77
08:36 02.12.2025
Друг
До коментар #73 от "ИЗВЪНАРЕДНО":Друга причина да стоите далеч от руснаците е, че ще изпростеете като тези по-горе, ще станете тъпи промити мозъченца.
08:36 02.12.2025
ами
08:37 02.12.2025
Ууур
До коментар #74 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":На Бай Тошо Обратния сценариите, който се целуваше уста в уста с Брежнев, когато ходеше у Москва.
08:37 02.12.2025
Учител
До коментар #71 от "Републиканец":Знаеш ли, какво е "нацист" тъпичкото ми?
08:39 02.12.2025
Брейнлес
08:40 02.12.2025
ТАС
До коментар #1 от "хмм":Принципно е прав, но за това се иска дух и желание за победа от редовата войска.
Наличието на насилствена мобилизация и липса на доброволци показва явно недоверие в политическото и военното ръководство на страната.
А това на практика превръща третия вариант в илюзия.
А и честно казано в Европа отдавна мина времето на войните за каузи и идеи.
Средствата за масова информация и интернет унищожиха шанса за тях.
08:40 02.12.2025