Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?

Последните няколко седмици бяха много добри за онези, които притежават злато и биткойн. Стойността им достигна рекордни нива, тъй като инвеститорите продължават да ги подкрепят.
Златото премина бариерата от 4000 долара за тройунция тази седмица - това е единицата за тегло на благородните метали, равна на 31,1 грама. В същото време на 5 октомври най-старата и най-известна криптовалута в света - биткойнът, достигна рекорд, като за първи път надскочи 125 000 долара, преди да отбележи лек спад.
Досега 2025 е изключително успешна за златото и биткойна. Златото отбелязва най-голямото си поскъпване от 70-те години насам, като цената му е скочила с над 50% от 1 януари насам. Биткойнът претърпя някои спадове, но като цяло стойността му се е повишила с около една трета от началото на годината.
Защо се случва това?
Открай време златото е смятано от инвеститорите за "безопасен пристан" в периоди на несигурност, то поскъпва сериозно от края на 2018 година насам, като оттогава стойността му се е увеличила с повече от 300%.
Фактор в настоящото покачване е несигурността. Така например митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп през април, подхранват притесненията за световната икономика, устойчивостта на нивата на държавния дълг на САЩ и бъдещата жизнеспособност на американския долар като световна резервна валута.
Налице е и продължаваща геополитическа несигурност в резултат на войната в Украйна и войната в Газа. Друг фактор от последно време е спирането на работата на американското правителство. "Това означава, че над американската икономика все още виси облак от несигурност", казва главният пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотър.
Въпреки това експертите твърдят, че зад настоящия скок на цената на златото стои нещо повече от съмненията относно бъдещето на американската икономика или дори на световната икономика. Няколко анализатори посочват, че е налице ръст в търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), обезпечени със злато, като все повече инвеститори търсят възможности за инвестиции.
"Фактът, че търсенето на ETF се е завърнало толкова силно, означава, че има две форми на "агресивни" оферти за злато – от централните банки и от инвеститорите в ETF", пишат анализаторите на Дойче банк в информационно съобщение до клиентите си. Златото отдавна се купува от централните банки по целия свят, но новото търсене на ETF подхрани настоящото покачване. Последните данни от Американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) показват, че хедж фондовете притежават рекордни запаси от злато на стойност 73 милиарда долара.
А какво ще стане с биткойна?
Рекордното покачване на биткойна през тази година до голяма степен се дължи на преизбирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, като неговата ясна и често изразявана подкрепа за криптовалутите допринася за увеличаване на търсенето и доверието в сектора.
И все повече институционални инвеститори се насочват към биткойна, подобно на тенденцията, наблюдавана при златото. Криптовалутата става все по-предпочитана като алтернатива на други инвестиции, като например американския долар. Очакваните намаления на лихвените проценти също изглежда привличат инвеститорите да поемат по-големи рискове с този актив.
Биткойнът се засилва и на фона на несигурността около американската икономика, като продължаващото спиране на работата на правителството води до повишаване на търсенето. "Тази година биткойнът се търгуваше с "рискове за американското правителство", което най-добре се вижда от връзката му с премиите по американските държавни облигации", казва Джефри Кендрик, ръководител на отдела за проучване на цифрови активи в Standard Chartered Bank, като се позовава на показателя, който измерва допълнителната доходност, която инвеститорите изискват, за да държат дългосрочни държавни облигации - което отразява степента на тяхното доверие в дългосрочната икономическа стабилност.
Друг фактор за настоящата висока стойност на биткойна може да е свързан с годишния му цикъл. Октомври исторически е един от най-силните месеци за криптовалутата - цената е падала само два пъти през десетия месец от годината от 2013 година насам.
Може ли това да продължи?
Много наблюдатели смятат, че златото и биткойнът ще продължат да поскъпват, като се очакват нови значителни пробиви.
"Предполагам, че биткойнът ще поскъпне още по време на спирането на работата на правителството и скоро ще достигне 135 000 долара", прогнозира Джефри Кендрик. Фактът, че администрацията на Тръмп вероятно ще продължи да провежда благоприятна политика по отношение на криптовалутите, добавя към оптимизма.
Що се отнася до златото, малцина смятат, че то ще загуби стойността си в близко бъдеще. "Ръстът може да продължи и през 2026, подпомогнат от покупките на официалния сектор. Институционалното търсене на злато като средство за диверсификация може да остане стабилно", заяви HSBC в съобщение до инвеститорите миналата седмица. Базираната в Лондон банка заяви, че очаква централните банки да продължат да купуват злато в големи количества като постоянна защита срещу геополитическия риск.
Това съвпада с изявлението на Световния златен съвет в последния си тримесечен отчет в края на юли, че годишното проучване на централните банки показва, че "95% от мениджърите на резерви вярват, че глобалните златни резерви на централните банки ще се увеличат през следващите 12 месеца". Това, заедно с нарастващото търсене на ETF от хедж фондове и други институционални инвеститори, предполага, че суровината вероятно продължи да поскъпва.
Автор: Артър Съливан
1 Пич
Коментиран от #25, #27
09:06 09.10.2025
2 Вашето мнение
09:07 09.10.2025
3 Амииии
09:08 09.10.2025
4 Хърсев
09:08 09.10.2025
5 Факт
Коментиран от #14
09:10 09.10.2025
6 ФАКТ
09:11 09.10.2025
7 Факт
09:11 09.10.2025
8 Путин
Коментиран от #16, #17, #33
09:14 09.10.2025
9 Бойко Българоубиец
09:14 09.10.2025
10 Файненшанъл Таймс
09:14 09.10.2025
12 Селянин
Коментиран от #40
09:15 09.10.2025
13 Стейбъл койните пробиват
Солана
Етериум
Коментиран от #51
09:15 09.10.2025
14 Американофил
До коментар #5 от "Факт":Ако сащ са фалирали значи вие направо сте изчезнали😆😆😆
Коментиран от #15
09:15 09.10.2025
15 Да те са фалирала държава
До коментар #14 от "Американофил":Но народа не е
България е Богата държава с по беден народ.
09:18 09.10.2025
16 Икономист
До коментар #8 от "Путин":Рублата откакто Тръмп е на власт е най оборитната валута 😏
Коментиран от #36
09:18 09.10.2025
17 Гробе
До коментар #8 от "Путин":Братя Имаме купони за гориво и храна
Не ни трябва нищо
Имаме и пушещо мясо
09:18 09.10.2025
18 Айде нема нужда
09:18 09.10.2025
19 главната джамия и центъра ))))
Коментиран от #21
09:20 09.10.2025
20 Българска продажност
09:21 09.10.2025
21 Слаба
До коментар #19 от "главната джамия и центъра ))))":Ерекция?
09:25 09.10.2025
23 Сандо
09:33 09.10.2025
24 главната джамия и центъра ))))
09:39 09.10.2025
25 Копейко
До коментар #1 от "Пич":С рубли може ли
Коментиран от #26
09:45 09.10.2025
26 Пич
До коментар #25 от "Копейко":Ами родителката ти ги взема , значи може !!!
09:55 09.10.2025
27 Отгивор
До коментар #1 от "Пич":Златото скача, защото е ценен метал. Биткойна е празна работа. Цената му се определя спекулативно.
10:03 09.10.2025
28 икономист
10:11 09.10.2025
29 кроманьонеца
10:14 09.10.2025
30 така е
Днес златото формира 9.5% от всички резерви на Българска народна банка.
Над 1 тон през август са купули още четири държави – Турция и Узбекистан (по 1.9 тона), Чехия (1.7 тона) и Гана (1.6 тона). Продажби са осъществени от Русия (3.1 тона), Индонезия (1.8 тона) и Монголия (0.1 тона).
Коментиран от #45
10:15 09.10.2025
31 Някой
Не толкова златото поскъпва, по-скоро американският долар се обезценява два пъти. Ставаме свидетели на залеза на долара и залеза на хигемона САЩ. Това ще е болезнено за целия свят, ще има сътресения навсякъде, докато света намери алтернатива на сегашната световна финансова система доминирана от долара. В момента около 80% от световната търговия се извършва в долари. А долара вече е тоалетна хартия.
Коментиран от #34
10:18 09.10.2025
32 456
2. При хипер инфлация и огромен срив на борсите т.е. преди банкутите.
10:20 09.10.2025
33 456
До коментар #8 от "Путин":Рублата засега в световен мащаб е една от най- стабилните валути.
Коментиран от #39
10:21 09.10.2025
34 ма верно ли?
До коментар #31 от "Някой":Към 2025 година около 8.9% от американския държавен дълг, който е в средата на 9 трилиона долара, се държи от Китай в облигации на САЩ. Това представлява около 757 милиарда долара стойност на дълга, който Китай притежава. Тази концентрация на американски дълг в ръцете на Китай е спаднала в сравнение с миналото, когато е достигала около 9-10%. Китай остава вторият по големина чуждестранен притежател на американски държавни облигации след Япония.
10:22 09.10.2025
35 Близката ферма
10:22 09.10.2025
36 Някой
До коментар #16 от "Икономист":Случайно да си чувал за нещо наречено швейцарски франк?
Да си чувал за друго нещо наречено китайски юан?
Дочувам, че богатите американци и богатите руснаци инвестират в имоти в Турция.
Коментиран от #43
10:25 09.10.2025
37 алхимик
10:25 09.10.2025
38 нео
10:32 09.10.2025
39 Само питам
До коментар #33 от "456":Твоите спестявания в какво ги държиш?
В рубли или в евро, или в злато, или в имоти или в биткойн?
Едва ли държиш много долари или пък юан.
Коментиран от #42
10:33 09.10.2025
40 И къде ще дянат емитираните парични
До коментар #12 от "Селянин":знаци? Проблемът е в иконимческия модел, който издига икономическия растеж на всяка цена на пиедестал, а кризите третира като нещо лошо и е този модел е готов да емитира неограничено количество парични знаци за да елиминира кризата и да донесе новия растеж. Именно този икономически модел създаде криптоактивите и нау безбожно цената на златото. Дедо Дончо рече "Не искам нищо да певтинява , но болният трябва да си вземе лекарството" Кризата е лекарството, а не безконтролното емитиране на пари. Кризата идва защото някой, нещо е сбъркал и когато е така той трябва а си вземе лекарството и да си понесе кризата с последствията, а не да му се дава индиулгенция с новонапечатани при , след като е профукал безумно каквото е имал.
10:34 09.10.2025
41 123456
10:36 09.10.2025
42 456
До коментар #39 от "Само питам":Това си е моя работа. Но не са в хартия.
10:38 09.10.2025
43 хе хе
До коментар #36 от "Някой":Богатите руснаци инвестират в имоти в Турция, защото само там им остана възможността да го правят. Скоро и там няма да им дават, защото заради тях цената на турските имоти скочи драстично и самите турци недоволстват, докато в големите турски градове вече се пръкнаха цели руски квартали.
10:39 09.10.2025
44 бай Бончо
10:40 09.10.2025
45 456
До коментар #30 от "така е":Сега България на 31.12 ще трябва да преведе малко над 1 милиард евро и злато за 200 милиона евро в ЕЦБ. Това е първата вноска по евро зоната. След това са другите
Коментиран от #46, #47
10:41 09.10.2025
46 как кайш
До коментар #45 от "456":България не плаща пари на Европа, за да влезе в еврозоната. Членството в еврозоната е свързано с изпълнението на определени икономически и правни критерии, наречени Маастрихтски критерии, както и с одобрение от Европейската комисия, Европейската централна банка и Съвета на ЕС. България вече е изпълнила тези критерии и предстои официалното й присъединяване към еврозоната на 1 януари 2026 г. Това включва приемането на еврото като официална валута и фиксиране на обменния курс на лева към еврото.
Ключово е, че няма изискване България да превежда или плаща пари на европейски институции за това членство. Вместо това, страната трябва да поддържа икономическа стабилност, финансова дисциплина и да прилага необходимите законодателни и институционални реформи, които гарантират успешното участие в икономическия и паричен съюз.
Коментиран от #48
10:51 09.10.2025
47 забрави
До коментар #45 от "456":и два кораба рубли трябва да преведем на ЕС
Коментиран от #49
10:52 09.10.2025
48 456
До коментар #46 от "как кайш":Ами следи тогава на 30.12 срещата на лидерите от еврозоната. После ще си пишем пак
Коментиран от #50
10:56 09.10.2025
49 456
До коментар #47 от "забрави":🙂🙂🙂 почакай и ще видиш. Всичко досега което написах ,стана.
10:58 09.10.2025
50 как кайш
До коментар #48 от "456":ми хубаво
10:58 09.10.2025
51 Мдада...
До коментар #13 от "Стейбъл койните пробиват":Пробиват на наивниците задния двор. А спекулантите ги клатят здраво.
11:00 09.10.2025