Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?

9 Октомври, 2025 09:04 1 712 51

Какви са факторите, които водят до това покачване? И дали ще продължат да поскъпват?

Защо златото и биткойнът скочиха рекордно? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Последните няколко седмици бяха много добри за онези, които притежават злато и биткойн. Стойността им достигна рекордни нива, тъй като инвеститорите продължават да ги подкрепят.

Златото премина бариерата от 4000 долара за тройунция тази седмица - това е единицата за тегло на благородните метали, равна на 31,1 грама. В същото време на 5 октомври най-старата и най-известна криптовалута в света - биткойнът, достигна рекорд, като за първи път надскочи 125 000 долара, преди да отбележи лек спад.

Досега 2025 е изключително успешна за златото и биткойна. Златото отбелязва най-голямото си поскъпване от 70-те години насам, като цената му е скочила с над 50% от 1 януари насам. Биткойнът претърпя някои спадове, но като цяло стойността му се е повишила с около една трета от началото на годината.

Защо се случва това?

Открай време златото е смятано от инвеститорите за "безопасен пристан" в периоди на несигурност, то поскъпва сериозно от края на 2018 година насам, като оттогава стойността му се е увеличила с повече от 300%.

Фактор в настоящото покачване е несигурността. Така например митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп през април, подхранват притесненията за световната икономика, устойчивостта на нивата на държавния дълг на САЩ и бъдещата жизнеспособност на американския долар като световна резервна валута.

Налице е и продължаваща геополитическа несигурност в резултат на войната в Украйна и войната в Газа. Друг фактор от последно време е спирането на работата на американското правителство. "Това означава, че над американската икономика все още виси облак от несигурност", казва главният пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотър.

Въпреки това експертите твърдят, че зад настоящия скок на цената на златото стои нещо повече от съмненията относно бъдещето на американската икономика или дори на световната икономика. Няколко анализатори посочват, че е налице ръст в търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), обезпечени със злато, като все повече инвеститори търсят възможности за инвестиции.

"Фактът, че търсенето на ETF се е завърнало толкова силно, означава, че има две форми на "агресивни" оферти за злато – от централните банки и от инвеститорите в ETF", пишат анализаторите на Дойче банк в информационно съобщение до клиентите си. Златото отдавна се купува от централните банки по целия свят, но новото търсене на ETF подхрани настоящото покачване. Последните данни от Американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) показват, че хедж фондовете притежават рекордни запаси от злато на стойност 73 милиарда долара.

А какво ще стане с биткойна?

Рекордното покачване на биткойна през тази година до голяма степен се дължи на преизбирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, като неговата ясна и често изразявана подкрепа за криптовалутите допринася за увеличаване на търсенето и доверието в сектора.

И все повече институционални инвеститори се насочват към биткойна, подобно на тенденцията, наблюдавана при златото. Криптовалутата става все по-предпочитана като алтернатива на други инвестиции, като например американския долар. Очакваните намаления на лихвените проценти също изглежда привличат инвеститорите да поемат по-големи рискове с този актив.

Биткойнът се засилва и на фона на несигурността около американската икономика, като продължаващото спиране на работата на правителството води до повишаване на търсенето. "Тази година биткойнът се търгуваше с "рискове за американското правителство", което най-добре се вижда от връзката му с премиите по американските държавни облигации", казва Джефри Кендрик, ръководител на отдела за проучване на цифрови активи в Standard Chartered Bank, като се позовава на показателя, който измерва допълнителната доходност, която инвеститорите изискват, за да държат дългосрочни държавни облигации - което отразява степента на тяхното доверие в дългосрочната икономическа стабилност.

Друг фактор за настоящата висока стойност на биткойна може да е свързан с годишния му цикъл. Октомври исторически е един от най-силните месеци за криптовалутата - цената е падала само два пъти през десетия месец от годината от 2013 година насам.

Може ли това да продължи?

Много наблюдатели смятат, че златото и биткойнът ще продължат да поскъпват, като се очакват нови значителни пробиви.

"Предполагам, че биткойнът ще поскъпне още по време на спирането на работата на правителството и скоро ще достигне 135 000 долара", прогнозира Джефри Кендрик. Фактът, че администрацията на Тръмп вероятно ще продължи да провежда благоприятна политика по отношение на криптовалутите, добавя към оптимизма.

Що се отнася до златото, малцина смятат, че то ще загуби стойността си в близко бъдеще. "Ръстът може да продължи и през 2026, подпомогнат от покупките на официалния сектор. Институционалното търсене на злато като средство за диверсификация може да остане стабилно", заяви HSBC в съобщение до инвеститорите миналата седмица. Базираната в Лондон банка заяви, че очаква централните банки да продължат да купуват злато в големи количества като постоянна защита срещу геополитическия риск.

Това съвпада с изявлението на Световния златен съвет в последния си тримесечен отчет в края на юли, че годишното проучване на централните банки показва, че "95% от мениджърите на резерви вярват, че глобалните златни резерви на централните банки ще се увеличат през следващите 12 месеца". Това, заедно с нарастващото търсене на ETF от хедж фондове и други институционални инвеститори, предполага, че суровината вероятно продължи да поскъпва.

Автор: Артър Съливан


  • 1 Пич

    19 8 Отговор
    Купувайте злато , биткойна е спекулация !!!

    Коментиран от #25, #27

    09:06 09.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    14 8 Отговор
    Защото както всички вече знаят долара и еврото са хартийки без покритие. Биткойнът е последната надежда на англосаксонската измет да не фалира.

    09:07 09.10.2025

  • 3 Амииии

    8 2 Отговор
    Щото сте пидира3и

    09:08 09.10.2025

  • 4 Хърсев

    22 1 Отговор
    Рухването на долара е причината. Златото си е злато, но долара евтинее. Трилиони без покритие.

    09:08 09.10.2025

  • 5 Факт

    18 1 Отговор
    Да не забравяме, че САЩ са във фалит.

    Коментиран от #14

    09:10 09.10.2025

  • 6 ФАКТ

    16 1 Отговор
    Западът фалира, биткоийн и злато в небесата. И имоти.

    09:11 09.10.2025

  • 7 Факт

    12 1 Отговор
    Да не забравяме, че САЩ са във фалит.

    09:11 09.10.2025

  • 8 Путин

    8 14 Отговор
    А Рублата не струва нищо🙁

    Коментиран от #16, #17, #33

    09:14 09.10.2025

  • 9 Бойко Българоубиец

    15 0 Отговор
    Само да ви кажа,че откакто ми снимаха кюлчетата цената им е скочила с 400% 😏😏😏🤑🤑🤑 ГЕРБ ПОБЕДА! А вашите пари горят в банките с инфлацията 🤣🤣🤣

    09:14 09.10.2025

  • 10 Файненшанъл Таймс

    14 0 Отговор
    Съвсем се срути америка, синът на президента ходи да закусва за пари със съмнителни балкански субекти

    09:14 09.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Селянин

    18 0 Отговор
    Защото по време на ковид кризата се напечатаха 8 трилиона евро долари и се раздадаха без покритие. Тези пари предизвикаха инфлацията и предизвикаха хората да инвестират свободните пари във всякакви глипости. Питкойна е поредната пирамида, която се държи от американското правителство. Ако те си продадат биркойните днес, или някой голям държател иска да осребри в друга валута, утре всичко свършва.

    Коментиран от #40

    09:15 09.10.2025

  • 13 Стейбъл койните пробиват

    1 8 Отговор
    Биткойн
    Солана
    Етериум

    Коментиран от #51

    09:15 09.10.2025

  • 14 Американофил

    0 10 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Ако сащ са фалирали значи вие направо сте изчезнали😆😆😆

    Коментиран от #15

    09:15 09.10.2025

  • 15 Да те са фалирала държава

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Американофил":

    Но народа не е

    България е Богата държава с по беден народ.

    09:18 09.10.2025

  • 16 Икономист

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Рублата откакто Тръмп е на власт е най оборитната валута 😏

    Коментиран от #36

    09:18 09.10.2025

  • 17 Гробе

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Братя Имаме купони за гориво и храна
    Не ни трябва нищо
    Имаме и пушещо мясо

    09:18 09.10.2025

  • 18 Айде нема нужда

    13 1 Отговор
    Като напечатиш двойно долари и всичко поскъпва двойно. Биткойнът е едно номерче. Ако няма друг будала да ви го купи, то имате едно нищо.

    09:18 09.10.2025

  • 19 главната джамия и центъра ))))

    2 3 Отговор
    ще си купя днеска още един пръстен оби4ам те

    Коментиран от #21

    09:20 09.10.2025

  • 20 Българска продажност

    7 0 Отговор
    Дънди сега печели здраво, а ние получаваме някакви фиксирани концесионни такси и то през години намалявани до символични.

    09:21 09.10.2025

  • 21 Слаба

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "главната джамия и центъра ))))":

    Ерекция?

    09:25 09.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сандо

    7 0 Отговор
    Умни хора написаха умни книги за ролята на златото,за това защо беше изхвърлено то и до какво ще доведе обезпечаването на валутите със злато.Е,прогнозите им започнаха да се сбъдват.

    09:33 09.10.2025

  • 24 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    от 45 км на ден трябва да станат 2-3

    09:39 09.10.2025

  • 25 Копейко

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    С рубли може ли

    Коментиран от #26

    09:45 09.10.2025

  • 26 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Копейко":

    Ами родителката ти ги взема , значи може !!!

    09:55 09.10.2025

  • 27 Отгивор

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Златото скача, защото е ценен метал. Биткойна е празна работа. Цената му се определя спекулативно.

    10:03 09.10.2025

  • 28 икономист

    6 0 Отговор
    Аз разсъждавам по следния начин .Златото , че и среброто исторически са били пари .Биткойна трябва да има достъп до мрежата и ток разбира се . Ако стане война или друг катаклизъм , не знам как бих използвал биткойн , но със злато и сребро винаги мога да си купя храна или гориво . В най забутаното село , ще разменят някоко кокошки за една сребърна монета , но няма да ги разменят за биткойн . Инвестицията в имот е сигурност , в злато е страх , в биткойн е алчност .Така ги приемам нещата .

    10:11 09.10.2025

  • 29 кроманьонеца

    6 0 Отговор
    Централните банки купуват злато , дори централната банка на Саудитска Арабия купи около 100 тона сребро . Не съм чул нито една централна банка да е закупила биткойн .

    10:14 09.10.2025

  • 30 така е

    2 0 Отговор
    През август БНБ е закупила 2 тона злато, показват последните данни на Световния съвет по златото. Това нарежда страната ни на второ място в света за този период, като повече злато е придобила единствено Казахстан (7.7 тона). Страната ни не е закупувала такова голямо количество злато от юни 1997 г.

    Днес златото формира 9.5% от всички резерви на Българска народна банка.

    Над 1 тон през август са купули още четири държави – Турция и Узбекистан (по 1.9 тона), Чехия (1.7 тона) и Гана (1.6 тона). Продажби са осъществени от Русия (3.1 тона), Индонезия (1.8 тона) и Монголия (0.1 тона).

    Коментиран от #45

    10:15 09.10.2025

  • 31 Някой

    2 0 Отговор
    Причините за големия скок на цената на златото са желанието на централни банки като китайската да се отърват от доларите си. И го правят като купуват големи количества злато.

    Не толкова златото поскъпва, по-скоро американският долар се обезценява два пъти. Ставаме свидетели на залеза на долара и залеза на хигемона САЩ. Това ще е болезнено за целия свят, ще има сътресения навсякъде, докато света намери алтернатива на сегашната световна финансова система доминирана от долара. В момента около 80% от световната търговия се извършва в долари. А долара вече е тоалетна хартия.

    Коментиран от #34

    10:18 09.10.2025

  • 32 456

    1 0 Отговор
    Златото започна да се вдига още от 2017 година когато Бефет започна да продава и да купува злато. Писах ви преди време, че ще се вдига ,и още ще се вдига. Масово ЦБ се освождават от активи на ФАЩ и ЕС и купуват злато/ предполагам ясно защо ,да не обяснявам/. Това също е предпоставка за повишаването на цената. Скок на цена на благородни метали се наблюдава в два случая: 1. Преди война
    2. При хипер инфлация и огромен срив на борсите т.е. преди банкутите.

    10:20 09.10.2025

  • 33 456

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Рублата засега в световен мащаб е една от най- стабилните валути.

    Коментиран от #39

    10:21 09.10.2025

  • 34 ма верно ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Към 2025 година около 8.9% от американския държавен дълг, който е в средата на 9 трилиона долара, се държи от Китай в облигации на САЩ. Това представлява около 757 милиарда долара стойност на дълга, който Китай притежава. Тази концентрация на американски дълг в ръцете на Китай е спаднала в сравнение с миналото, когато е достигала около 9-10%. Китай остава вторият по големина чуждестранен притежател на американски държавни облигации след Япония.

    10:22 09.10.2025

  • 35 Близката ферма

    1 0 Отговор
    Става така защото идва момента когато фермера ше намали храната на стадото, ще го изгони на полето, ще направи оборите умни и с резервация и накрая една сутрин стадото след като е било убедено, че цифрата е изобретена само за негово добро ще установи, че е в камерен състав а в обора в който е израстнало има други животни. А той фермера ще е оставил само послушните и глупавите животни. Другите или ще са заминали оттдавна за кланницата или ще са гръмнати от фермера.

    10:22 09.10.2025

  • 36 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Икономист":

    Случайно да си чувал за нещо наречено швейцарски франк?
    Да си чувал за друго нещо наречено китайски юан?

    Дочувам, че богатите американци и богатите руснаци инвестират в имоти в Турция.

    Коментиран от #43

    10:25 09.10.2025

  • 37 алхимик

    1 0 Отговор
    Просто централните банки досега купуваха американски облигации, защото живеем в доларова система .Сега явно се случва нещо и всички централни банки се освобождават от тези облигации и ги обръщат в злато . В момента на резервите на банките все още долара е на първо място , златото измести еврото от второто място . Ако продължат покупките на злато , най-вероятно ще заеме първото място в резервите на банките .За всеки случай си купете една унция злато и 5-6 унции сребро , ей така да си имате .

    10:25 09.10.2025

  • 38 нео

    1 0 Отговор
    Уорън Бъфет , който е еталон за инвеститор , преди около година изтегли всичките си пари от фондовата борса и зае позиция КЕШ . Дали е купувал злато не знам , но явно очаква срив на борсата .

    10:32 09.10.2025

  • 39 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "456":

    Твоите спестявания в какво ги държиш?

    В рубли или в евро, или в злато, или в имоти или в биткойн?
    Едва ли държиш много долари или пък юан.

    Коментиран от #42

    10:33 09.10.2025

  • 40 И къде ще дянат емитираните парични

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Селянин":

    знаци? Проблемът е в иконимческия модел, който издига икономическия растеж на всяка цена на пиедестал, а кризите третира като нещо лошо и е този модел е готов да емитира неограничено количество парични знаци за да елиминира кризата и да донесе новия растеж. Именно този икономически модел създаде криптоактивите и нау безбожно цената на златото. Дедо Дончо рече "Не искам нищо да певтинява , но болният трябва да си вземе лекарството" Кризата е лекарството, а не безконтролното емитиране на пари. Кризата идва защото някой, нещо е сбъркал и когато е така той трябва а си вземе лекарството и да си понесе кризата с последствията, а не да му се дава индиулгенция с новонапечатани при , след като е профукал безумно каквото е имал.

    10:34 09.10.2025

  • 41 123456

    1 0 Отговор
    Аз го начичам теста с бабичката .Отивате на село и предлагате на първата бабичка , една флашка с биткойн, един лист хартия (акции) и една златна паричка .Което вземе , това е вярната инвестиция .

    10:36 09.10.2025

  • 42 456

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Само питам":

    Това си е моя работа. Но не са в хартия.

    10:38 09.10.2025

  • 43 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    Богатите руснаци инвестират в имоти в Турция, защото само там им остана възможността да го правят. Скоро и там няма да им дават, защото заради тях цената на турските имоти скочи драстично и самите турци недоволстват, докато в големите турски градове вече се пръкнаха цели руски квартали.

    10:39 09.10.2025

  • 44 бай Бончо

    1 0 Отговор
    През социализма взлутите в соц лагера бяха обезпечени със злато и светът нямаше тези проблеми ,като сега .

    10:40 09.10.2025

  • 45 456

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "така е":

    Сега България на 31.12 ще трябва да преведе малко над 1 милиард евро и злато за 200 милиона евро в ЕЦБ. Това е първата вноска по евро зоната. След това са другите

    Коментиран от #46, #47

    10:41 09.10.2025

  • 46 как кайш

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "456":

    България не плаща пари на Европа, за да влезе в еврозоната. Членството в еврозоната е свързано с изпълнението на определени икономически и правни критерии, наречени Маастрихтски критерии, както и с одобрение от Европейската комисия, Европейската централна банка и Съвета на ЕС. България вече е изпълнила тези критерии и предстои официалното й присъединяване към еврозоната на 1 януари 2026 г. Това включва приемането на еврото като официална валута и фиксиране на обменния курс на лева към еврото.

    Ключово е, че няма изискване България да превежда или плаща пари на европейски институции за това членство. Вместо това, страната трябва да поддържа икономическа стабилност, финансова дисциплина и да прилага необходимите законодателни и институционални реформи, които гарантират успешното участие в икономическия и паричен съюз.

    Коментиран от #48

    10:51 09.10.2025

  • 47 забрави

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "456":

    и два кораба рубли трябва да преведем на ЕС

    Коментиран от #49

    10:52 09.10.2025

  • 48 456

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "как кайш":

    Ами следи тогава на 30.12 срещата на лидерите от еврозоната. После ще си пишем пак

    Коментиран от #50

    10:56 09.10.2025

  • 49 456

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "забрави":

    🙂🙂🙂 почакай и ще видиш. Всичко досега което написах ,стана.

    10:58 09.10.2025

  • 50 как кайш

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "456":

    ми хубаво

    10:58 09.10.2025

  • 51 Мдада...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стейбъл койните пробиват":

    Пробиват на наивниците задния двор. А спекулантите ги клатят здраво.

    11:00 09.10.2025