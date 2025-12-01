Русия: Тази украинска атака е скандална

Кремъл заяви днес, че украинската атака през уикенда срещу инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) е скандална, предвид неговото международно значение и международните инвестиции в него, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Проектът Каспийски тръбопроводен консорциум (КТК), в който участват руски, казахстански и американски акционери, сред които американските компании "Шеврон" (Chevron) и "Ексън Мобил" (Exxon Mobil), съобщи в събота, че една от трите му котвени стоянки на терминала му в руския град Новоросийск на брега на Черно море е била сериозно повредена при украинската атака с безпилотни апарати и че операциите на място са били преустановени.
В разговор с журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече украинската атака "скандална" и осъди нападенията с морски дронове срещу петролни танкери в Черно море, като заяви, че това е нападение срещу интересите на Турция и собствениците на плавателните съдове.
Американският петролен гигант "Шеврон", акционер в КТК, заяви снощи, че товареното на суров петрол от съвместното предприятието "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), в което притежава 50 процента дял, продължава на пристанището в Новоросийск.
