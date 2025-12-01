Новини
Свят »
Русия »
Русия: Тази украинска атака е скандална
  Тема: Украйна

Русия: Тази украинска атака е скандална

1 Декември, 2025 14:33 3 640 76

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • тръбопровод

Кремъл осъди нападенията с морски дронове срещу петролни танкери в Черно море

Русия: Тази украинска атака е скандална - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че украинската атака през уикенда срещу инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) е скандална, предвид неговото международно значение и международните инвестиции в него, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Проектът Каспийски тръбопроводен консорциум (КТК), в който участват руски, казахстански и американски акционери, сред които американските компании "Шеврон" (Chevron) и "Ексън Мобил" (Exxon Mobil), съобщи в събота, че една от трите му котвени стоянки на терминала му в руския град Новоросийск на брега на Черно море е била сериозно повредена при украинската атака с безпилотни апарати и че операциите на място са били преустановени.

Още новини от Украйна

В разговор с журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече украинската атака "скандална" и осъди нападенията с морски дронове срещу петролни танкери в Черно море, като заяви, че това е нападение срещу интересите на Турция и собствениците на плавателните съдове.

Американският петролен гигант "Шеврон", акционер в КТК, заяви снощи, че товареното на суров петрол от съвместното предприятието "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), в което притежава 50 процента дял, продължава на пристанището в Новоросийск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    68 45 Отговор
    Украинците са като команчите ! Само бой ги оправя ! И стъпване върху вратове !!! Удрий...

    Коментиран от #20, #69

    14:35 01.12.2025

  • 2 Атина Палада

    46 51 Отговор
    ватата реве

    14:35 01.12.2025

  • 3 🇺🇦🇧🇬

    46 57 Отговор
    На сво като на сво,другари...
    Рашизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #15

    14:36 01.12.2025

  • 4 Госあ

    64 29 Отговор
    Тука сгазИхА лука вече бандерите 😂 Щом и Шеврон участва…много т@пи парчета, мноого

    Коментиран от #30

    14:36 01.12.2025

  • 5 Айде

    36 45 Отговор
    Браво украинци! Айде и по Москва и по бункера на джуджето!

    14:37 01.12.2025

  • 6 Руснаците дронят градове с мирни жители

    27 34 Отговор
    Украинците дронят петролна инфраструктура

    Коментиран от #52

    14:37 01.12.2025

  • 7 Засягат

    43 14 Отговор
    се икономически интереси на американски компании. Едва ли във Вашингтон ще харесат това.

    14:38 01.12.2025

  • 8 Странно

    17 24 Отговор
    Турците не се оплакаха. Що руснаците го правят? Или някой го е страх от американски санкции и действа сенчесто зад гърба им

    14:39 01.12.2025

  • 9 не може да бъде

    41 16 Отговор
    К"во да се прави ...ами щедри са украинците дават на Русия непрекъснато козове че Украйна трябва да бъде разтурена като държава!?Бъдете убедени че тази атака ще бъде широко обсъждана на руско-американските срещи ...ето вижте ги те са невменяеми и единственият изход е ......и все пак Картаген трябва да бъде разрушен !?

    Коментиран от #10

    14:40 01.12.2025

  • 10 Квичиш ли сфиньо?

    15 13 Отговор

    До коментар #9 от "не може да бъде":

    Харесва ми.

    Коментиран от #16

    14:41 01.12.2025

  • 11 Време е

    24 20 Отговор
    за Орешник !

    Коментиран от #35

    14:41 01.12.2025

  • 12 дядото

    22 13 Отговор
    по-скандален е факта че им позволявате да го правят.имате достатъчно голям запас от оръжия и хора а се държите с укрите някак "срамежливо" вместо да ги поставите на място- веднаж и завинаги.

    14:42 01.12.2025

  • 13 Смешник

    11 15 Отговор
    Че те украинските терористи откъде да знаят чии са тези танкери щом са на стоянка на Новорусийския порт

    Коментиран от #19

    14:43 01.12.2025

  • 14 Сатана Z

    26 16 Отговор
    Украинска държава не се намира във война с Руската федерация,защото няма обявена такава според международното право,което прави ударите по танерите тероризтично нападение.
    Това е добре дошло за Руските планове да премахнат достъпа на укрия до излаз на море.

    Коментиран от #21, #39

    14:44 01.12.2025

  • 15 България обича Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    24 16 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    Бандерите накрая ще ги изтърсят зад врата задокеанските им господари. Ермак вече отнесе един. Скоро и останалите yкpoфаши!

    Коментиран от #63

    14:44 01.12.2025

  • 16 ЗА КВО

    13 11 Отговор

    До коментар #10 от "Квичиш ли сфиньо?":

    ЗА ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА ЛИ
    АМ ЧИ ТО ВЕЧЕ ДАДЕ ФИРА
    КЪСНО Е

    14:46 01.12.2025

  • 17 Атаката не е скандална...

    18 10 Отговор
    Тя е чудесна, просто прекрасна.

    14:46 01.12.2025

  • 18 Оппаа

    8 3 Отговор
    Chevron, Exxon Mobil, Shell, Transneft, Rosneft, Lukarco (Lukoil), Kazmunay gas и BP - всички тези компании са партньори в този Каспийски консорциум.

    14:47 01.12.2025

  • 19 ПО СКОРО

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    ТЪПАК
    ТАНКЕРИТЕ СА БИЛИ НА 40 КМ ОТ БОСФОРА
    АМА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    14:48 01.12.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    нямат срама , наистина! не знаят ли . че РФ е МОГУЧАЯ и НЕПОБЕДИМАЯ?

    14:48 01.12.2025

  • 21 56346632899243

    11 10 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    няма такъв текст в международното право че трябва да има обявена война , освен това руснята вече 4 години нарушава международното право , срутва градове , убива цивилни и пленници , все едно Хитлер да се жалва че му бомбардират градовете , няма такава наглост като руската

    14:49 01.12.2025

  • 22 И защо тъй?

    11 9 Отговор
    Айде стига, бе! Ама верно ли? И защо Кремъл смята така? Да не би тези кораби да се ползват за незаконна търговия с петрол, която налива пари в бюджета за война на русия?

    14:49 01.12.2025

  • 23 Много

    9 4 Отговор
    добре си партнират американски, руски и казахстански компании. У Каспийско санкции нема. Всички са наясно за какво иде реч. Само в Киев явно не знаят.

    14:49 01.12.2025

  • 24 Атина Палада

    11 5 Отговор
    Украинска атака с английски привкус
    И точно защото участват Ексън Мобил,затова е атаката! Американците изхвърлиха европейците и англетата и започнаха бизнес с Русия..
    Историята се повтаря .

    Коментиран от #27

    14:50 01.12.2025

  • 25 Днес Украйна е атакувала голямо

    7 1 Отговор
    Руско петролно пристанище. Американският петролен гигант Chevron е заявил, че зареждането на петрол на Неговото съоръжение е продължило и не е прекъснато на Руския терминал в Новоросийск, въпреки атаката от украински морски дрон. САЩ ще вземат в предвид това при предстоящите преговори. Атаката срещу терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, който обработва повече от 1% от световните нефтени доставки, се е случила, докато Украйна засили военните си операции в Черно море и удари два танкера, насочващи се към Новороссийск.

    14:51 01.12.2025

  • 26 Пак

    5 6 Отговор
    ще дърпат ушите на бандерите хихи.

    14:51 01.12.2025

  • 27 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    И ти ли като мен си правена в задната дупка????

    14:52 01.12.2025

  • 28 си дзън

    15 8 Отговор
    А руската атака да убият 50 души в жилищния блок, кедето живее съдателят
    на Фламинго не е скандална. Ай сик...р бе крепостни.

    14:52 01.12.2025

  • 29 Кумчо Вълчо

    6 13 Отговор
    Укритие сами се прецакват, с цената на територии жалки опити да съсипят петролния бизнес на Русия, капка в морето.

    14:52 01.12.2025

  • 30 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Вярваш,че са бандерите ли?

    14:52 01.12.2025

  • 31 Ще има

    6 4 Отговор
    голями промени в мирния план! Американците няма да им простят.

    14:52 01.12.2025

  • 32 Иво Славянски

    12 7 Отговор
    Браво, само така джуджето- диктатор може да се уплаши!!!

    Коментиран от #40, #45

    14:52 01.12.2025

  • 33 ехаа

    8 4 Отговор
    Една добра новина за днес.

    14:53 01.12.2025

  • 34 Бай той Толстой

    10 3 Отговор
    Я вижте пристанището в Одеса на какво прилича по тоя случай 🤗

    14:54 01.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 свинособаките

    6 2 Отговор
    скимтят 🤡

    14:57 01.12.2025

  • 38 az СВО Победа 80

    7 8 Отговор
    Отдавна съм го казал, колкото повече Киев губи способност да води бойни действия, толкова повече ще залага на осъществяването на терористични акции!

    Коментиран от #49, #50, #53

    14:57 01.12.2025

  • 39 !!!?

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    То и Хитлер не беше обявил на Русия, ама това не пречеше на кремълските фашисти да я обявят за "велика отечествена война"...!

    Коментиран от #43

    15:00 01.12.2025

  • 40 Атлантик с чалма и фес

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Иво Славянски":

    Джуджето - диктатор го заснеха как му падат бучки от носа преди два три дни, докато дава интервю уж от Киев.

    15:00 01.12.2025

  • 41 МИР

    9 5 Отговор
    Било СКАНДАЛНО!!!
    А не е ли скандално като убиваш невини хора бе пияна Ушанко!
    Да продължават да не спират докато не им повредат цялата петролна инфраструктура.

    15:01 01.12.2025

  • 42 Лопата Орешник

    3 8 Отговор
    Орките са много зле! За една незначителна и малка победичка , при това безпилотна, настройват сериозни инвеститори срещу себе си! Няма човешка логика, военна логика, няма нищо, чист, скандален вандализъм!

    15:03 01.12.2025

  • 43 Атлантик с чалма и фес

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "!!!?":

    Германия започва изненадващата атака на 22 юни 1941 г., дата, която отбелязва и официалното обявяване на война чрез дипломатическа нота от германското Министерство на външните работи до съветското правителство.

    Атлантетата освен че са османофили ами са и необразовани османофили.

    Коментиран от #47

    15:04 01.12.2025

  • 44 В В.П.

    3 4 Отговор
    Само ядрото ги оправя окропитеците ..Ще светят в лилаво и розово..

    15:05 01.12.2025

  • 45 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Иво Славянски":

    То само джуджето зеленски да е джудже ,по нисък е от мелони която е 163 см,защото е 148 см. с мед да го мажеш то половината укрофашисти с а по ниски и от него.

    15:05 01.12.2025

  • 46 Факт

    3 5 Отговор
    Руснаците вече 4 години бомбардират цяла Украйна, но сега започнаха да се оплакват че и тях ги нападнали.Не мога да ги разбера тези руснаци защо се оплакват та нали Путин постоянно ги успокоява че всичко върви по план!!!

    15:06 01.12.2025

  • 47 Демократ

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Атлантик с чалма и фес":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #59, #73

    15:06 01.12.2025

  • 48 Един

    4 3 Отговор
    Аууу, горките рашисти, ще има още скандални неща за вас. И Тръмп няма да ви спаси.

    15:06 01.12.2025

  • 49 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    И след тридневната война орки ще бъдат ликвирвани.

    15:08 01.12.2025

  • 50 Геро

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Отдавна съм казал,че мнението на от-падък като теб е без значение.

    15:09 01.12.2025

  • 51 В В.П.

    4 3 Отговор
    Големите малки победи на окропите ги видят към пълно зануляваме ..Слава Русская!!..

    15:10 01.12.2025

  • 52 С.Иванов

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаците дронят градове с мирни жители":

    Нещо не Ви е вярна информацията!
    Това да не е САЩ и Израел в Ивицата Газа ....
    Потърсете малко независими източници преди да пишете ...

    15:10 01.12.2025

  • 53 Пак аз

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Много са те били като малък с мотика по главата.

    15:10 01.12.2025

  • 54 Някой

    1 3 Отговор
    Като хусите нападащи танкери в Аденския залив.
    Тъй като е ударен и американски кораб реално, САЩ няма ли да отговорят като избомбардират в Украйна?

    15:12 01.12.2025

  • 55 Иван Иванов

    4 5 Отговор
    ГАДНИТЕ ТЪПИ УКРИ СА ЖАЛКИ И ОПРЕДЕЛЕНО НЕВМЕНЯЕМИ, МНОГО ПРИЛИЧАТ НА НАШИТЕ СВИНЧУГИ ОТ КОЧИНАТА НА БОКО , ШИШИ И КЪСОКОСМЕСТИЯ БОКЛУК С ШАДРАВАН ПРЕД ШЕСТ ЕТАЖНАТА КЪЩУРКА ПОСТРОЕНА ЗА ИМА - НЯМА ПЕТ ЛЕВА

    15:13 01.12.2025

  • 56 Кремъл

    3 1 Отговор
    ако ударят,скандално ли е?

    15:14 01.12.2025

  • 57 Добре,добре са ги подпалили.

    3 0 Отговор
    Много добре се е получило.

    15:15 01.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Атлантик с чалма и фес

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Демократ":

    Така е, също и безконтролната заместваща!миграция, мизантропията, приоритизирането на хомо браковете, обявяването на война на традиционното семейство и ценности, вкарването в затвора за постове по социалните мрежи критикуващи политиците дори и да не са на власт и тн.

    Коментиран от #67

    15:16 01.12.2025

  • 60 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    Е орки, нали сваляхте всички украински дронове с безаналоговото си ПВО. Как се стигна до Новоросийск? Дали не е от плана на Путин, а?

    15:16 01.12.2025

  • 61 Скандално

    4 0 Отговор
    Байрактар свалил руски изтребител с ракета въздух-въздух!

    15:17 01.12.2025

  • 62 Ако строшат

    3 0 Отговор
    Кримски мост,скандално ли е?

    15:18 01.12.2025

  • 63 Никой

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "България обича Русия 🇧🇬❤️🇷🇺":

    не обича руzzzия. Малко са страдащите от стокхолмски синдром-направо единици.

    Коментиран от #65

    15:18 01.12.2025

  • 64 Историк

    5 3 Отговор
    Скандална е вероломната агресия на Путин срещу Украйна, скандално е всичко,което прави империята на злото,лъжата и войната, геноцида, който извършва безнаказано досега и тиранията над цивилизования свят.

    Коментиран от #71

    15:19 01.12.2025

  • 65 НУЛИТЕ ДЕБ...ИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Никой":

    НЕ ЗАБРАВЯЙ НУЛИТЕ СЛЕД ЕДИНИЦИТЕ

    15:19 01.12.2025

  • 66 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 67 аz CВО Победа 80

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Атлантик с чалма и фес":

    Един детайл!Заразените с вируса на СПИН в Русия се изравни с тези в Африка.
    Един на сто руснаци е заразен.

    15:21 01.12.2025

  • 68 РУСКИТЕ

    6 1 Отговор
    ИЗРОДИ седнали да пищят.А вие,РУСКИ ИЗРОДИ,всяка нощ като атакувате спящи хора в домовете им,това какво е?

    15:22 01.12.2025

  • 69 Рашистите са като русофилите

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Само бой ги вразумява.

    15:22 01.12.2025

  • 70 През Босфора

    0 0 Отговор
    нали не можели да минават танкери?

    15:22 01.12.2025

  • 71 Историчар

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Историк":

    Не разбрах за ФАЩ ли говориш?

    А за да видите колко е цивилизован Оня свят, потърсете това " did your country has a human zoo " и в Изображения гледате цивилизация и чудо!

    15:23 01.12.2025

  • 72 Чичак

    2 1 Отговор
    Шъ ривети много
    Що нападнахте Украйна

    15:23 01.12.2025

  • 73 Дик диверсанта

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Демократ":

    Руснаците не се считат за изроди, те са си го отвоювали това. Руснаците са утайката на човечеството и срам за всички раси

    15:24 01.12.2025

  • 74 Укротерористите

    0 0 Отговор
    кога ще ударят бункера?

    15:25 01.12.2025

  • 75 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    0 0 Отговор
    пАбеда! Велика страна!
    "Русия е настигнала Африка по разпространение на ХИВ."
    Броят на хората, живеещи с ХИВ в Русия се е увеличил до 1,25 милиона. Ако вземем предвид само възрастните от 15 до 50 години, това е повече от 1% от населението. Означава, че един на всеки сто руснаци е заразен.

    15:27 01.12.2025

  • 76 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    15:28 01.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания