Техеран: Тръмп превърна САЩ в най-голямата заплаха за международния мир

1 Декември, 2025 15:33 806 19

Иран разкритикува враждебните действия на администрацията на Тръмп срещу страни като Венецуела и подкрепата ѝ за операциите на Израел в Западна Азия

Техеран: Тръмп превърна САЩ в най-голямата заплаха за международния мир - 1
Съединените щати са се превърнали в "най-голямата заплаха" за международния мир и сигурност поради неотдавнашното си поведение спрямо други страни. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

Той разкритикува враждебните действия на администрацията на Тръмп срещу страни като Венецуела и подкрепата ѝ за операциите на Израел в Западна Азия.

"Във всички части на света сме свидетели на действия, основани на заплахи и открита сила от страна на Съединените щати. В Западното полукълбо заплахите срещу Венецуела, Куба, Никарагуа и дори Бразилия и Мексико се повтарят често от американски служители", изтъкна Багаей.

Той упрекна и декларацията на САЩ, че въздушното пространство на Венецуела трябва да се счита за затворено, като я определи като "безпрецедентно действие", което нарушава международните стандарти и разпоредби, включително тези, регулиращи безопасността и сигурността на авиацията.

Багаей посочи и заплахите на Тръмп срещу африканските страни, като например заявката му да блокира участието на Южна Африка в срещата на върха на Г-20 догодина, като друг пример за враждебния подход на Вашингтон.

По негови думи "пълната" подкрепа на САЩ за действията на Израел в Западна Азия всъщност ги е превърнала в съучастник в "геноцида и нарушаването на националния суверенитет и териториалната цялост на регионалните страни" от страна на Израел.

Той разкритикува САЩ и за налагането на нови имиграционни ограничения на граждани от определени страни, като подчерта, че те отразяват "расистко" отношение от страна на правителството на САЩ.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да спре окончателно имиграцията от "страни от третия свят" и заплаши да отмени решенията за имиграцията, взети при неговия предшественик Джо Байдън.


  • 1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 4 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    Коментиран от #13, #17

    15:34 01.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    15:34 01.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    4 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:34 01.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:34 01.12.2025

  • 5 Щото пък

    4 2 Отговор
    Оня дементня, беше цвете

    15:35 01.12.2025

  • 6 а сега де

    3 3 Отговор
    А сега де... А Лилипутин разправя какъв милотворец бил рижия клоун. Кой е прав? Джуджето-диктатор, или аятолахът-диктатор?

    15:39 01.12.2025

  • 7 си дзън

    2 8 Отговор
    Яааа, иранците излезли от дупките където ги бяха наврели.

    Коментиран от #10

    15:40 01.12.2025

  • 8 Българин

    0 3 Отговор
    За по-малко от година, Тръмп разреши 10 конфликта, спря 9 войни с победа за всички и разви голям бизнес, който му донесе десетки милиарди, лично за него! Той е приятел с Путин, със Си и със МОди! За това соросите плюят по него, защото няма какво друго да правят!
    И заради всички тези поибеди, Тръмп еамериканският президент, с най-восок рейтинг в историята. Както вътре в САЩ, така и по целият свят. Само служителите на Сорос са срещу него, което още му увеличава почитателите!

    15:41 01.12.2025

  • 9 АБВ

    3 1 Отговор
    Абсолютно вярно

    15:42 01.12.2025

  • 10 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Да,след като отвърнаха на Израел с хиперзвукови и купола отиде на вятъра ,Израел се разкрещя :-"Не е равностойно,ние нямаме такива ракети"(...) и за да замажат положението Тръмп направи театрото с бомбене по уж ядрени съоръжения в Иран за което в САЩ беше подложен на присмех:)

    15:51 01.12.2025

  • 11 Путлер

    1 3 Отговор
    Нашите братя иранци обогатяваха уран замо за мирни атомни бомби.

    15:55 01.12.2025

  • 12 Тракиец 🇺🇦

    6 0 Отговор
    АБСОЛЮТЕН ФАКТ... БРАВО НА ИРАН..БРАВО НА ПЕРСИЯ И ТЕХЕРАН... ТРЪМП Е БО,К.ЛУК

    15:59 01.12.2025

  • 13 ИСТИНАТА

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Огромно недоволство в цяла България. Срещу грабителският проектобюджет.
    Борисов и Пеевски са в паника!

    16:01 01.12.2025

  • 14 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Иран никога повече да не пописват никакви договори с МААЕ и да обогатяват уран до последно ...3000 ядрени и водородни глави за сащ Израел Британия и евентуално за расия ......ИРАН НАД ВСИЧКО..ЗООФИЛИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ МЕРКЕЛ ШОЛЦ МАКАРОН ТРЪМП ПУТИН И ЦЯЛАТА ИЗ,,МЕТ НА СОРОС ДА БЪДЕ РАЗСТРЕЛЯНА

    16:04 01.12.2025

  • 15 Ми не е лъжа

    0 3 Отговор
    Сдушиха се със сатрапа Пу и за нормалните хора стана зле.

    16:05 01.12.2025

  • 16 Мдаа

    0 2 Отговор
    Вълкът се оплакал, че кучето станало заплаха за мира !

    16:06 01.12.2025

  • 17 Ей тоя фейк

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    от къде го изкара?

    16:06 01.12.2025

  • 18 Да не дават много акъл

    0 1 Отговор
    Техеран има по ръцете си кърв от смъртта на православни украиснки деца и мирни жители!!!

    16:46 01.12.2025

  • 19 Германия

    0 0 Отговор
    Вие сте най- голямата заплаха в момента за цлият район. Издухани фанатиц. Аз не съм евреин но, се надявам
    Израел да ви оправи. Да станите нормална държава, каквото бяхте при юшаха.

    16:58 01.12.2025

