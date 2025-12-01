Техеран: Тръмп превърна САЩ в най-голямата заплаха за международния мир

Съединените щати са се превърнали в "най-голямата заплаха" за международния мир и сигурност поради неотдавнашното си поведение спрямо други страни. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.
Той разкритикува враждебните действия на администрацията на Тръмп срещу страни като Венецуела и подкрепата ѝ за операциите на Израел в Западна Азия.
"Във всички части на света сме свидетели на действия, основани на заплахи и открита сила от страна на Съединените щати. В Западното полукълбо заплахите срещу Венецуела, Куба, Никарагуа и дори Бразилия и Мексико се повтарят често от американски служители", изтъкна Багаей.
Той упрекна и декларацията на САЩ, че въздушното пространство на Венецуела трябва да се счита за затворено, като я определи като "безпрецедентно действие", което нарушава международните стандарти и разпоредби, включително тези, регулиращи безопасността и сигурността на авиацията.
Багаей посочи и заплахите на Тръмп срещу африканските страни, като например заявката му да блокира участието на Южна Африка в срещата на върха на Г-20 догодина, като друг пример за враждебния подход на Вашингтон.
По негови думи "пълната" подкрепа на САЩ за действията на Израел в Западна Азия всъщност ги е превърнала в съучастник в "геноцида и нарушаването на националния суверенитет и териториалната цялост на регионалните страни" от страна на Израел.
Той разкритикува САЩ и за налагането на нови имиграционни ограничения на граждани от определени страни, като подчерта, че те отразяват "расистко" отношение от страна на правителството на САЩ.
Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да спре окончателно имиграцията от "страни от третия свят" и заплаши да отмени решенията за имиграцията, взети при неговия предшественик Джо Байдън.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
Коментиран от #13, #17
15:34 01.12.2025
2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
15:34 01.12.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:34 01.12.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
15:34 01.12.2025
5 Щото пък
15:35 01.12.2025
6 а сега де
15:39 01.12.2025
7 си дзън
Коментиран от #10
15:40 01.12.2025
8 Българин
И заради всички тези поибеди, Тръмп еамериканският президент, с най-восок рейтинг в историята. Както вътре в САЩ, така и по целият свят. Само служителите на Сорос са срещу него, което още му увеличава почитателите!
15:41 01.12.2025
9 АБВ
15:42 01.12.2025
10 Атина Палада
До коментар #7 от "си дзън":Да,след като отвърнаха на Израел с хиперзвукови и купола отиде на вятъра ,Израел се разкрещя :-"Не е равностойно,ние нямаме такива ракети"(...) и за да замажат положението Тръмп направи театрото с бомбене по уж ядрени съоръжения в Иран за което в САЩ беше подложен на присмех:)
15:51 01.12.2025
11 Путлер
15:55 01.12.2025
12 Тракиец 🇺🇦
15:59 01.12.2025
13 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Огромно недоволство в цяла България. Срещу грабителският проектобюджет.
Борисов и Пеевски са в паника!
16:01 01.12.2025
14 Тракиец 🇺🇦
16:04 01.12.2025
15 Ми не е лъжа
16:05 01.12.2025
16 Мдаа
16:06 01.12.2025
17 Ей тоя фейк
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":от къде го изкара?
16:06 01.12.2025
18 Да не дават много акъл
16:46 01.12.2025
19 Германия
Израел да ви оправи. Да станите нормална държава, каквото бяхте при юшаха.
16:58 01.12.2025