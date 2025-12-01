Техеран: Тръмп превърна САЩ в най-голямата заплаха за международния мир

Съединените щати са се превърнали в "най-голямата заплаха" за международния мир и сигурност поради неотдавнашното си поведение спрямо други страни. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

Той разкритикува враждебните действия на администрацията на Тръмп срещу страни като Венецуела и подкрепата ѝ за операциите на Израел в Западна Азия.

"Във всички части на света сме свидетели на действия, основани на заплахи и открита сила от страна на Съединените щати. В Западното полукълбо заплахите срещу Венецуела, Куба, Никарагуа и дори Бразилия и Мексико се повтарят често от американски служители", изтъкна Багаей.

Той упрекна и декларацията на САЩ, че въздушното пространство на Венецуела трябва да се счита за затворено, като я определи като "безпрецедентно действие", което нарушава международните стандарти и разпоредби, включително тези, регулиращи безопасността и сигурността на авиацията.

Багаей посочи и заплахите на Тръмп срещу африканските страни, като например заявката му да блокира участието на Южна Африка в срещата на върха на Г-20 догодина, като друг пример за враждебния подход на Вашингтон.

По негови думи "пълната" подкрепа на САЩ за действията на Израел в Западна Азия всъщност ги е превърнала в съучастник в "геноцида и нарушаването на националния суверенитет и териториалната цялост на регионалните страни" от страна на Израел.

Той разкритикува САЩ и за налагането на нови имиграционни ограничения на граждани от определени страни, като подчерта, че те отразяват "расистко" отношение от страна на правителството на САЩ.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да спре окончателно имиграцията от "страни от третия свят" и заплаши да отмени решенията за имиграцията, взети при неговия предшественик Джо Байдън.