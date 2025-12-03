Търговската война между САЩ и Китай: как се стигна дотук?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи поредица мита върху вноса на стойност милиарди долари срещу главния си икономически съперник - Китай, в опит да намали търговския дефицит, да върне загубеното производство и да парализира търговията с фентанил, пише "Ройтерс".

Ето ключовите събития през тази година в търговската война между САЩ и Китай, в обратен хронологичен ред:

11 ноември - Китай заявява, че ще продължи да разширява достъпа и възможностите за инвестиции за американски компании, особено в сектора на услугите.

10 ноември - Китай спира за една година пристанищните такси, налагани на кораби, свързани със САЩ, както и санкции срещу американски филиали на южнокорейския корабостроител Hanwha Ocean, след като Вашингтон преустанови наказателните мерки, произтичащи от разследванията му по Раздел 301 в морския, логистичния и корабостроителния сектор на Китай.

Китай коригира каталога си с прекурсори, свързани с наркотици, и ще изисква лицензи за износ на определени химикали за САЩ, Канада и Мексико. Директорът на ФБР посети Китай, за да обсъди въпроси, свързани с фентанила и правоприлагането.

9 ноември - Китай отменя забраната за износ на галий, германий и антимон за САЩ, въпреки че тези метали остават в списък за контрол на износа с двойна употреба, изискващ от товародателите да получат лицензи от Пекин.

7 ноември - Китай спира наложените на 9 октомври ограничения, включително разширени ограничения върху някои видове оборудване, материали за литиеви батерии и свръхтвърди материали. Пекин започва да формира и нов режим за лицензиране на редкоземни елементи, което евентуално ще ускори доставките.

Китай заявява, че ще възстанови лицензите за внос на соя за три американски фирми и ще премахне спирането на вноса на американски дървен материал, считано от 10 ноември.

6 ноември - Китай започва скромни покупки на американски селскостопански продукти. Китайската COFCO провежда церемония по подписване на договора за доставка на соя.

5 ноември - Пекин отменя ответните мита върху вноса от САЩ от 10 ноември, включително мита за селскостопански стоки до 15%, но запазва мита в размер на 10%, противодействайки на митата на Тръмп за "Деня на освобождението".

Вносът на соя от САЩ все още е обложен с мито от 13%, но Китай ще премахне ограниченията върху вноса на оптични влакна от САЩ и ще облекчи мерките за американските предприятия.

14 октомври - И двете държави започват да събират допълнителни пристанищни такси от корабите си, но Пекин освобождава от това кораби, построени от самия Китай. Страната налага санкции на пет свързани със САЩ подразделения на Hanwha Ocean като заплаха за сигурността и суверенитета си.

12-13 октомври - Китай нарича новите американски мита лицемерни, но Бесент заявява, че плановете за срещата между Тръмп и Си остават в ход.

10 октомври - Тръмп обявява допълнителни мита в размер на 100% върху вноса от Китай и нов контрол върху износа на "всеки критичен софтуер" от 1 ноември, като същевременно заплашва с контрол върху износа на части за самолети Boeing в отговор на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни елементи.

Няма причина за среща със Си, казва Тръмп, но не отменя плановете.

Китай започва антитръстово разследване на американския производител на чипове Qualcomm заради покупката на израелския разработчик на чипове Autotalks.

Китай налага пристанищни такси на свързани със САЩ кораби от 14 октомври в отговор на подобни такси на САЩ за кораби, свързани с Китай.

9 октомври - Китай разширява контрола върху износа на редкоземни елементи от 8 ноември, за да обхване още пет средни до тежки елемента, и засилва контрола върху потребителите на полупроводници, затягайки контрола и господството си върху критично важните минерали.

Съединените щати планират да забранят на китайските авиокомпании да летят над Русия по американски маршрути, тъй като са неизгодни за американските превозвачи.

1 октомври - Соята ще бъде основна тема за срещата със Си, заявява Тръмп, наричайки рязко намалените покупки на маслодайни семена от Китай тактика за преговори.

30 септември - Гриър посочва, че митата от около 55% върху китайския внос са "добро" статукво, но Съединените щати биха искали по-свободно увеличение на търговията.

24 септември - Бесент заявява, че химикалите, самолетните двигатели и частите предлагат ключово предимство на САЩ в преговорите с Китай.

21 септември - Посещение на американски законодатели заявява на премиера Ли Цянг, че Китай и Съединените щати трябва да засилят взаимодействието си.

19 септември - Тръмп и Си провеждат телефонен разговор, по време на който Тръмп казва, че са постигнали напредък по споразумението за TikTok и са се съгласили да се срещнат лично, за да обсъдят търговията, незаконните наркотици и войната в Украйна. Китай приветства търговските преговори в TikTok.

15 септември - Двете страни сключват рамково споразумение за прехвърляне на TikTok под контрола на Вашингтон, като САЩ обещават да се въздържат от повече мита за китайските стоки заради вноса на руски петрол, освен ако първо не бъдат наложени европейските мита.

14 септември - Четвъртият кръг от преговори в Мадрид, воден от Бесент и китайския лидер Хе, обсъжда търговията и крайния срок за продажба на TikTok - 17 септември.

11 август - Двете държави удължават примирието за митата с още 90 дни.

10 август - Търговското примирие изтича на 12 август и Тръмп призовава Китай да учетвори покупките на соя от САЩ.

8 август - Съединените щати отменят априлската забрана да започнат да издават лицензи на Nvidia за износ на усъвършенствани чипове с изкуствен интелект H20 ​​за Китай, като част от преговорите за редкоземните елементи.

28-29 юли - Американските и китайските представители се съгласяват да търсят удължаване на 90-дневното примирие за митата след двудневни преговори в Стокхолм, въпреки че не постигат съществен пробив.

27 юни - Бесент заявява, че двете страни решават проблемите с редкоземните минерали и магнитите, предназначени за Съединените щати.

9-12 юни - Рамково споразумение е постигнато в лондонския кръг от преговори, докато някои китайски производители на магнити от редкоземни елементи започват да получават лицензи за износ. Тръмп казва, че търговското примирие отново е в ход.

5 юни - Си и Тръмп провеждат едночасов телефонен разговор.

31 май - Тръмп заявява, че Китай е нарушил Женевското споразумение за взаимна отмяна на митата и облекчаване на ограниченията върху износа на критични минерали. Китай отхвърля това твърдение, обвинявайки САЩ в "дискриминационни рестриктивни" ограничения.

28-29 май - Съединените щати заплашват да отменят визите на китайски студенти, като същевременно нареждат на някои компании да спрат да доставят някои стоки до Китай.

10-12 май - Първият кръг от търговските преговори в Женева договаря 90-дневна пауза върху митата, като намалява американските мита върху китайски стоки от 145% на 30%, а Китай намалява митата от 125% на 10%. Китай ще отмени и нетарифните мерки, приети от 2 април насам.

15 април - Производителят на чипове Nvidia заявява, че американски представители са му казали, че продажбите на чипа H20 в Китай ще изискват лиценз за износ.

11 април - Китай също повишава митата върху вноса от САЩ до 125%, нарича тарифната стратегия на Тръмп "шега" и сигнализира, че ще игнорира всяка по-нататъшна "игра на числа с мита" от страна на САЩ.

9 април - Китай изравнява митата с 84% върху вноса от САЩ, налага контрол върху 12 американски компании, забраняващ износа на стоки с двойна употреба, и определя още шест като "ненадеждни субекти".

Съединените щати допълнително увеличават митата върху китайския внос до 125% от 84%. Китай предупреждава гражданите си да не пътуват до САЩ.

8 април - Съединените щати повишават митата от 34% на 84% върху целия китайски внос.

4 април - Китай определя ответни мита в размер на 34% за целия внос от САЩ от 10 април и ограничения върху износа на някои редкоземни елементи, както и ограничения за около 30 американски организации в области, свързани с отбраната.

2 април - Тръмп представя широкообхватни базови мита в размер на 10% за "Деня на освобождението" върху целия внос и дори по-високи мита върху стоки от някои страни, с такса от 34% за Китай, считано от 9 април.

САЩ премахват безмитния достъп от 2 май за пратки с ниска стойност от Китай и Хонконг.

3-4 март - Съединените щати удвояват до 20% мита, свързани с фентанил, върху целия китайски внос от 4 март. Китай отвръща с ответни мерки от 10% до 15% върху селското стопанство на САЩ, достигайки 21 милиарда долара износ, като затяга ограниченията върху износа и инвестициите на 25 американски фирми.

4 февруари - Китай отговаря с мерки, насочени към американския бизнес, както и 15% мита върху американските въглища и втечнен природен газ (LNG) и 10% за суров петрол и някои автомобили от 10 февруари.

Страната ограничава износа на пет метала, ключови за отбраната и чистата енергия.

1 февруари - Тръмп налага 10% наказателно мито върху стоки от Китай, заедно с мита в размер на 25% върху Мексико и Канада, за да настоява за ограничаване на фентанила и нелегалните имигранти, влизащи в Съединените щати.