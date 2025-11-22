Под натиск! Американски бойни самолети отново прелетяха край бреговете на Венецуела

САЩ отново изпратиха няколко самолета край бреговете на Венецуела.

Администрацията на Доналд Тръмп официално ще определи като терористична организация Картел де лос Солес, в чието лидерство обвинява авторитарния президент Николас Мадуро и други висши служители.

Пет самолета бяха забелязани в близост до страната.

Администрацията на Тръмп рутинно извършва подобни полети край бреговете на Венецуела. По-рано този месец местна медия отбеляза, че САЩ са извършили полет с два стратегически самолета B-52H Stratofortress, идентифицирани като TITO41 и TITO42.

Седмица по-рано САЩ изпратиха бомбардировачи B-1B до страната, които изключиха транспондерите си, докато летяха над Карибите, и ги включиха отново, когато се приближиха до бреговете на Венецуела. B-1B е свръхзвуков тежък бомбардировач, способен да носи крилати ракети и прецизно насочвани боеприпаси.

С наближаването на крайния срок за определянето на картела като терористична организация, министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че това ще донесе "цял куп нови възможности на Съединените щати" за атаки срещу режима.

Държавният департамент съобщи, че определението ще влезе в сила на 24 ноември и добави, че организацията е "ръководена от Николас Мадуро и други високопоставени лица от незаконния режим на Мадуро, които са корумпирали армията, разузнавателните, законодателните и съдебните органи на Венецуела".

"Нито Мадуро, нито неговите приближени представляват легитимното правителство на Венецуела. Картел де лос Солес, от и заедно с други посочени чуждестранни бойно-оперативни организации, включително Трен де Арагуа и картела Синалоа, са отговорни за терористичното насилие в нашето полукълбо, както и за трафика на наркотици в Съединените щати и Европа", се добавя в съобщението. Мадуро отрече да има каквото и да е участие.

Каракас, от своя страна, показва неподчинение. В сряда Мадуро заяви, че "тежко въоръжение и ракети" са били разположени в ключова част на страната.

Мадуро изтъкна, че разполагането е част от "всеобхватен отбранителен план" и укрепва коридора между Каракас и крайбрежния щат Ла Гуайра.