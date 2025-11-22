Новини
Под натиск! Американски бойни самолети отново прелетяха край бреговете на Венецуела

Под натиск! Американски бойни самолети отново прелетяха край бреговете на Венецуела

22 Ноември, 2025 08:41

Администрацията на Доналд Тръмп официално ще определи като терористична организация Картел де лос Солес, в чието лидерство обвинява авторитарния президент Николас Мадуро и други висши служители

Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ отново изпратиха няколко самолета край бреговете на Венецуела.

Администрацията на Доналд Тръмп официално ще определи като терористична организация Картел де лос Солес, в чието лидерство обвинява авторитарния президент Николас Мадуро и други висши служители.

Пет самолета бяха забелязани в близост до страната.

Администрацията на Тръмп рутинно извършва подобни полети край бреговете на Венецуела. По-рано този месец местна медия отбеляза, че САЩ са извършили полет с два стратегически самолета B-52H Stratofortress, идентифицирани като TITO41 и TITO42.

Седмица по-рано САЩ изпратиха бомбардировачи B-1B до страната, които изключиха транспондерите си, докато летяха над Карибите, и ги включиха отново, когато се приближиха до бреговете на Венецуела. B-1B е свръхзвуков тежък бомбардировач, способен да носи крилати ракети и прецизно насочвани боеприпаси.

С наближаването на крайния срок за определянето на картела като терористична организация, министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че това ще донесе "цял куп нови възможности на Съединените щати" за атаки срещу режима.

Държавният департамент съобщи, че определението ще влезе в сила на 24 ноември и добави, че организацията е "ръководена от Николас Мадуро и други високопоставени лица от незаконния режим на Мадуро, които са корумпирали армията, разузнавателните, законодателните и съдебните органи на Венецуела".

"Нито Мадуро, нито неговите приближени представляват легитимното правителство на Венецуела. Картел де лос Солес, от и заедно с други посочени чуждестранни бойно-оперативни организации, включително Трен де Арагуа и картела Синалоа, са отговорни за терористичното насилие в нашето полукълбо, както и за трафика на наркотици в Съединените щати и Европа", се добавя в съобщението. Мадуро отрече да има каквото и да е участие.

Каракас, от своя страна, показва неподчинение. В сряда Мадуро заяви, че "тежко въоръжение и ракети" са били разположени в ключова част на страната.

Мадуро изтъкна, че разполагането е част от "всеобхватен отбранителен план" и укрепва коридора между Каракас и крайбрежния щат Ла Гуайра.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    9 3 Отговор
    утре може да сме ние

    Коментиран от #4

    08:43 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    21 4 Отговор
    Типично по Американски ! Кога силните овъртят сополите на САЩ зад врата , краварите хукват да бият слабите !!!

    Коментиран от #6, #27

    08:47 22.11.2025

  • 4 Москаль

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    От Фюрера педофил?

    Коментиран от #5

    08:48 22.11.2025

  • 5 Паветник!

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Москаль":

    Не хули така идола си Зеленски!

    Коментиран от #7

    08:52 22.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 7377377227

    5 1 Отговор
    Част от плана за американската мечта: усмихвай се само ако имаш чене или импланти — иначе гледката е ужасяваща. И когато казваш, че нямаш какво да губиш, не си искрен: все още можеш да загубиш естествените си зъби или импланти.

    Коментиран от #14

    09:00 22.11.2025

  • 9 Само Ротшилд би ги представлявал

    9 2 Отговор
    Нито Мадуро, нито неговите приближени представляват легитимното правителство на Венецуела. 

    09:01 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сорос

    2 6 Отговор
    Нито Мадуро, нито неговите приближени представляват легитимното правителство на Венецуела.

    09:02 22.11.2025

  • 12 Буахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    къде го твърдяха това бе филмар?

    Коментиран от #17

    09:03 22.11.2025

  • 13 Ами да!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Москаль":

    Коремчето на родителката ти е малко и стегнато , и го целувам с удоволствие и желание! Че и по надолу се спускам. МММ.....шмект!

    09:06 22.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Буахахаха":

    Питай твоите събеседници - амебите !!!

    Коментиран от #18

    09:13 22.11.2025

  • 18 Нищо необичайно за русофилите

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    демек - лъжеш

    Коментиран от #22

    09:14 22.11.2025

  • 19 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК ..":

    Само на родителката ти съм дал правото да ми вика М - БАЛНИК !!! Такива със сменен пол като тебе - не М- БА !!!

    09:16 22.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Град Козлодуй

    2 8 Отговор
    Пу ткин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона

    Коментиран от #24

    09:18 22.11.2025

  • 22 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нищо необичайно за русофилите":

    Но пък нещо обичайно за паветниците - не вдяваш че ти е влязъл , дори когато те задумкат каламбаците !

    09:19 22.11.2025

  • 23 ФАКТ

    7 1 Отговор
    Това не е "натиск", а чиста агресия. Няма по-големи продажници от западните "медии"

    Коментиран от #26

    09:22 22.11.2025

  • 24 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    От закона на Сорос, който е международен криминален елемент и ще висне обесен

    09:23 22.11.2025

  • 25 Чети бе ах ма к

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..чмоня":

    Цяла Източна Европа, барабар с Герберистан

    Коментиран от #28

    09:24 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кажувам ти Лопай У..ЙОТ

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Чети бе ах ма к":

    Хехехехехехе
    Поробените 168 националности и 22 Монголо- мюсюлмански РЕПУБЛИКИ у П ЕДЕРАЦИЯТА на Фюрера пеДо-фил! ФАКТ
    Хехехехехехе
    Даже и " рУЗКА Република НЕМА! Хехехехехехе
    Фейса на Ху ЙЛО е... монгольяк

    09:30 22.11.2025

  • 29 тоз

    4 1 Отговор
    Искат да видят какво ги чака ли? Братушките са вече там. Честито на америте скоро руските ракети ще им направят гнезда за сеене на картофи.

    Коментиран от #31

    09:30 22.11.2025

  • 30 Сорос кукловода на "демократите в Европа

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тука не иде реч за монголоидния":

    Незавсима Украйна.... буаххахаха.. понеже НИЩО не зависи от населението й. ДТЕ в дрогирания "демократ"

    09:31 22.11.2025

  • 31 Тъй де

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "тоз":

    Като у СИРИЯ И ИРАН
    Ееееедехееее
    Пи ДОР, да ?

    09:33 22.11.2025

  • 32 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Само кютек за блатните роби, от друго не разбират!

    09:34 22.11.2025

  • 33 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дрийм ловеР":

    Обикновено бих казал че добре облизваш , но ми доскуча да се гавря с вас и да ви унижавам , защо не сте никакво предизвикателство !!! Така че ви оставям да пасете на ливадата !!!

    09:35 22.11.2025

  • 34 Пич

    1 5 Отговор
    До като не се унищожи бункера и ботокса не висне от башнята няма да има мир по света.

    09:35 22.11.2025

  • 35 Тунтун

    2 0 Отговор
    "толерантните" медии обикновено правят разлика между "провокация" и "натиск", зависи от кого идва!

    10:04 22.11.2025