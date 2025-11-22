Владимир Путин: Мирният план на Тръмп беше обсъден още преди срещата в Аляска, но Украйна тогава не се съгласи

Руският президент Владимир Путин се изказа на заседание на Съвета за сигурност на РФ и коментира американския мирен план от 28 точки, който, според него, руската страна е получила, потвърди Би Би Си.

Както съобщават руските агенции, Путин разкри, че този план е бил обсъден със САЩ още преди срещата на върха в Аляска през август, но тогава САЩ са помолили Русия да прояви гъвкавост. Новият американски текст той нарече модернизирана версия на плана.

Още една важна цитата от изказването на Путин на заседанието на Съвета за сигурност на РФ: според него, американският план от 28 точки може да послужи като основа за мирно уреждане, но той не се обсъжда конкретно с Русия.

"Причината, според мен, е същата: администрацията на САЩ все още не успява да получи съгласието на украинската страна. Украйна е против.

Явно Украйна и нейните европейски съюзници все още се намират в илюзии и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле", каза Путин.

При това, добави Путин, Русия е доволна от текущата динамика на бойното поле и е готова да постигне целите си с военни средства.

Заседанието на Съвета за сигурност, както обяви самият Путин в началото, беше посветено на друга тема.

Приоритетите на председателството на Русия в ОДКБ през следващата година, както и борбата с неоколониализма. Веднага след това обаче председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко помоли президента да коментира американския план.

Тази драматургия напомня друга неотдавнашна сесия на 5 ноември, когато председателят на Държавната дума извън дневния ред предложи да се обсъди възобновяването на ядрените опити.

За разлика от онова заседание, на това, както отбеляза самият Путин, министърът на външните работи Сергей Лавров не само присъстваше, но и трябваше да бъде главен докладчик по основните обявени теми.

Отсъствието на Лавров от заседанието на Съвета за сигурност и някои други мероприятия с президента породи спекулации за падането в немилост на министъра.

Припомняме, че настоящият натиск не е изолиран случай. Това не е първият път, когато президент Доналд Тръмп използва разузнавателната информация като инструмент за политически натиск върху Украйна.

След острия му публичен сблъсък с президента Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари тази година, Тръмп нареди временното спиране на разузнавателните сводки и оперативните данни, които американските служби предоставят ежедневно на Киев.

В Киев информацията се приема като опит за ускорено финализиране на американско-руския мирен план от 28 точки, който беше представен на Украйна по-рано тази седмица. Украинските власти вече обявиха, че изучават документа, но изразиха резерви по ключови въпроси, свързани с териториалните отстъпки, статута на ВСУ и гаранциите за сигурност.