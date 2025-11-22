Владимир Путин: Мирният план на Тръмп беше обсъден още преди срещата в Аляска, но Украйна тогава не се съгласи

Руският президент Владимир Путин се изказа на заседание на Съвета за сигурност на РФ и коментира американския мирен план от 28 точки, който, според него, руската страна е получила, потвърди Би Би Си.
Както съобщават руските агенции, Путин разкри, че този план е бил обсъден със САЩ още преди срещата на върха в Аляска през август, но тогава САЩ са помолили Русия да прояви гъвкавост. Новият американски текст той нарече модернизирана версия на плана.
Още една важна цитата от изказването на Путин на заседанието на Съвета за сигурност на РФ: според него, американският план от 28 точки може да послужи като основа за мирно уреждане, но той не се обсъжда конкретно с Русия.
"Причината, според мен, е същата: администрацията на САЩ все още не успява да получи съгласието на украинската страна. Украйна е против.
Явно Украйна и нейните европейски съюзници все още се намират в илюзии и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле", каза Путин.
При това, добави Путин, Русия е доволна от текущата динамика на бойното поле и е готова да постигне целите си с военни средства.
Заседанието на Съвета за сигурност, както обяви самият Путин в началото, беше посветено на друга тема.
Приоритетите на председателството на Русия в ОДКБ през следващата година, както и борбата с неоколониализма. Веднага след това обаче председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко помоли президента да коментира американския план.
Тази драматургия напомня друга неотдавнашна сесия на 5 ноември, когато председателят на Държавната дума извън дневния ред предложи да се обсъди възобновяването на ядрените опити.
За разлика от онова заседание, на това, както отбеляза самият Путин, министърът на външните работи Сергей Лавров не само присъстваше, но и трябваше да бъде главен докладчик по основните обявени теми.
Отсъствието на Лавров от заседанието на Съвета за сигурност и някои други мероприятия с президента породи спекулации за падането в немилост на министъра.
Припомняме, че настоящият натиск не е изолиран случай. Това не е първият път, когато президент Доналд Тръмп използва разузнавателната информация като инструмент за политически натиск върху Украйна.
След острия му публичен сблъсък с президента Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари тази година, Тръмп нареди временното спиране на разузнавателните сводки и оперативните данни, които американските служби предоставят ежедневно на Киев.
В Киев информацията се приема като опит за ускорено финализиране на американско-руския мирен план от 28 точки, който беше представен на Украйна по-рано тази седмица. Украинските власти вече обявиха, че изучават документа, но изразиха резерви по ключови въпроси, свързани с териториалните отстъпки, статута на ВСУ и гаранциите за сигурност.
6 Каунь
12:47 22.11.2025
11 Атин Папагала
Коментиран от #16, #20
Според Politico , висш европейски дипломат е крещял истерично, че "Уиткоф се нуждае от психиатър“. Председателят на Европейската комисия, добре познатата ни Урсула.. започнала да повтаря в транс обичайното си "нищо за Украйна без Украйна“. Германският вестник Bild и най-вече Юлиан Рьопке също са в състояние на истерия и призоват Европа да се въстане срещу американския лидер:
"Тръмп и бандата му принуждават Украйна да капитулира.
Ако Европа не се въстане сега, Русия ще ни нападне!“
Според Financial Times, дипломатически източници в Европа признават, че "събитията се развиват много по-бързо, отколкото очаквахме.
По същество това означава капитулация“.
В същото време, Зеленски произнесе погребалната реч на Украйна, в която започна да подготвя населението за "труден избор“, подчертавайки, че "ние сме направени от стомана, но дори и най-здравият метал един ден може да се огъне“.
Няма съмнение, че европейците ще направят всичко възможно, за да провалят всичко за пореден път и в момента те отчаяно се опитват да коригират някои точки от плана, дори бързат да напишат свой собствен. Тръмп обаче даде на киевската банда срок до 27 ноември да се съгласи с плана му. С
13:27 22.11.2025
36 Атина Палада
До коментар #30 от "Съветник":Путин не чака да получава а си взима каквото иска.
13:29 22.11.2025
45 Атина Палада
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Това не е нищо:) пишещи анонимни по сайтовете като нас..Ако влезнеш в техните сайтове ,ще си кажеш,че цяла Гърция е русофили ..Обаче,интересното е посещението на Зеленски в Атина ..Искал оръжия газ и накрая нищо не получи .Но и това не е нищо,защото е очаквано .
Най интересното е ,че действащият министър на отбраната на Гърция по националната телевизия вечерта говореше относно Украйна..
Само ще цитирам какво каза за т.н.натиск от ЕС над Русия:))цитирам го дословно
"Да говорим за повсеместен натиск над Русия от фалирали държави като Гърция е смехотворно"!
Това излиза от устата на действащ министър на отбрана на страна от Еврозоната..:)
13:53 22.11.2025
48 100
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Русия нали е многонационална държава. Не може ли и Украйна да е многонационална държава и в нея да живеят и руснаци? Руснаците били дали на украинците. А Украйна колко е дала на Русия. Самата Русия произхожда от днешните украински земи. Също така Украйна има огромен принос за успехите на Руската империя и СССР. Също има огромен принос за победата над Хитлер. А в Крим руснаците стават мнозинство чак по времето на Сталин в резултат на целенасочено колонизиране на полуострова...
