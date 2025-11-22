Новини
Владимир Путин: Мирният план на Тръмп беше обсъден още преди срещата в Аляска, но Украйна тогава не се съгласи
  Тема: Украйна

22 Ноември, 2025

Явно Украйна и нейните европейски съюзници все още се намират в илюзии и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле, каза още силният човек в Кремъл

Владимир Путин: Мирният план на Тръмп беше обсъден още преди срещата в Аляска, но Украйна тогава не се съгласи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Руският президент Владимир Путин се изказа на заседание на Съвета за сигурност на РФ и коментира американския мирен план от 28 точки, който, според него, руската страна е получила, потвърди Би Би Си.

Както съобщават руските агенции, Путин разкри, че този план е бил обсъден със САЩ още преди срещата на върха в Аляска през август, но тогава САЩ са помолили Русия да прояви гъвкавост. Новият американски текст той нарече модернизирана версия на плана.

Още новини от Украйна

Още една важна цитата от изказването на Путин на заседанието на Съвета за сигурност на РФ: според него, американският план от 28 точки може да послужи като основа за мирно уреждане, но той не се обсъжда конкретно с Русия.

"Причината, според мен, е същата: администрацията на САЩ все още не успява да получи съгласието на украинската страна. Украйна е против.

Явно Украйна и нейните европейски съюзници все още се намират в илюзии и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле", каза Путин.

При това, добави Путин, Русия е доволна от текущата динамика на бойното поле и е готова да постигне целите си с военни средства.

Заседанието на Съвета за сигурност, както обяви самият Путин в началото, беше посветено на друга тема.

Приоритетите на председателството на Русия в ОДКБ през следващата година, както и борбата с неоколониализма. Веднага след това обаче председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко помоли президента да коментира американския план.

Тази драматургия напомня друга неотдавнашна сесия на 5 ноември, когато председателят на Държавната дума извън дневния ред предложи да се обсъди възобновяването на ядрените опити.

За разлика от онова заседание, на това, както отбеляза самият Путин, министърът на външните работи Сергей Лавров не само присъстваше, но и трябваше да бъде главен докладчик по основните обявени теми.

Отсъствието на Лавров от заседанието на Съвета за сигурност и някои други мероприятия с президента породи спекулации за падането в немилост на министъра.

Припомняме, че настоящият натиск не е изолиран случай. Това не е първият път, когато президент Доналд Тръмп използва разузнавателната информация като инструмент за политически натиск върху Украйна.

След острия му публичен сблъсък с президента Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари тази година, Тръмп нареди временното спиране на разузнавателните сводки и оперативните данни, които американските служби предоставят ежедневно на Киев.

В Киев информацията се приема като опит за ускорено финализиране на американско-руския мирен план от 28 точки, който беше представен на Украйна по-рано тази седмица. Украинските власти вече обявиха, че изучават документа, но изразиха резерви по ключови въпроси, свързани с териториалните отстъпки, статута на ВСУ и гаранциите за сигурност.


Русия
  • 1 СВО=ПРОВАЛ

    9 19 Отговор
    Точка 29.

    Коментиран от #12

    12:44 22.11.2025

  • 2 Урсулата съм

    14 6 Отговор
    Зеле просто чакаше и Покровск да падне.

    Коментиран от #3, #7

    12:44 22.11.2025

  • 3 Киев за два дня

    8 14 Отговор

    До коментар #2 от "Урсулата съм":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #15

    12:45 22.11.2025

  • 4 Наблюдател

    16 4 Отговор
    Да попитам аз, на Танас щерката, Джамбас-фейк Мара в отпуск ли я пратихте или е на лечение?

    Коментиран от #5, #17

    12:45 22.11.2025

  • 5 Защитава Красноармейск

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    и служи за обслужващ персонал на солдатите.

    12:47 22.11.2025

  • 6 Каунь

    12 3 Отговор
    Колкото повече мърдаш, толлова повече ти се нахендря. Укр поговорка

    12:47 22.11.2025

  • 7 Тихо пръдльо!

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Урсулата съм":

    Изказваш се неподготвен.

    12:47 22.11.2025

  • 8 ...не,че нещо,ама...

    14 1 Отговор
    18 годишна българска девойка,съвместно с румънка, спечелиха тенис турнир в Гърция,като опонентите им,отказаха да излязат за финала.Би било приятно за момичетата,да ги поздравите с положителен коментар в статията в сайта.Благодаря.👍

    Коментиран от #34

    12:48 22.11.2025

  • 9 Ко стаа бе руски боклуци?

    7 15 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #14, #21

    12:49 22.11.2025

  • 10 Рон Джереми

    12 1 Отговор
    ..."но тогава САЩ са помолили Русия да прояви гъвкавост."...Или с други думи...брато, не с топките🤣😅🤣

    12:50 22.11.2025

  • 11 Атин Папагала

    6 13 Отговор
    Ботокса пак лъже.

    Коментиран от #16, #20

    12:51 22.11.2025

  • 12 От редакцията

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "СВО=ПРОВАЛ":

    И на Вас Ви препоръчваме, да спрете да пишете коментари в сайта.Благодарим.

    12:52 22.11.2025

  • 13 КИЕВ

    13 4 Отговор
    У КРАЙНА Е РУСКА И СЕ ВРЪЩА ЦЯЛА. ИНАЧЕ БАНДЕРИТЕ И ФАШАГИТЕ НЯМА ДА СЕ КРОТНАТ.

    Коментиран от #18, #23

    12:52 22.11.2025

  • 14 Руснак без крак

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    12:52 22.11.2025

  • 15 Даскал Фратю

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Киев за два дня":

    Купи си буквар вече,маук.

    12:53 22.11.2025

  • 16 Значи и наркомна лъже

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Атин Папагала":

    Той вчера каза същото.

    12:53 22.11.2025

  • 17 От редакцията

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    На уроци по флейта е

    12:54 22.11.2025

  • 18 Да де

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "КИЕВ":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    12:54 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руснакът е мръсно противно животно

    3 12 Отговор

    До коментар #11 от "Атин Папагала":

    Лъже и краде перални, тоалетни чинии и деца.Затова се трепе.

    12:56 22.11.2025

  • 21 Ко каза, ко?

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Лаnaй оная работа и недей да даваш мнения

    12:56 22.11.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    4 2 Отговор
    Мирния план на Путин :

    1 млн украинци починали от строго естествени причини.
    Още 500 000 са се задушили с въздух 😄👍

    12:59 22.11.2025

  • 23 МръсенКур

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "КИЕВ":

    Оооох как се улабвам в недоразвити русофилчета

    12:59 22.11.2025

  • 24 Курд Околянов

    10 2 Отговор
    „Опасно е да си враг на Америка, но е фатално да си неин приятел.“
    Хенри Кисинджър

    Коментиран от #33

    13:00 22.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Владо

    2 5 Отговор
    Пълен сбърканяк.

    13:00 22.11.2025

  • 27 И какво се

    7 2 Отговор
    получава!? "Кмета дава падара не дава"! Страх тресе Урсулиците да де се разкрият измамите с помощите за Украйна!

    Коментиран от #29

    13:01 22.11.2025

  • 28 Владимир Путин офишъл

    8 1 Отговор
    u6aл съм ги

    13:02 22.11.2025

  • 29 От редакцията

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "И какво се":

    А,добър ден!

    13:03 22.11.2025

  • 30 Съветник

    2 8 Отговор
    Путлер трябва да знае ,че няма да получи даром ...НИЩО от Украйна и да приготви още много руско месо за фронта

    Коментиран от #36

    13:20 22.11.2025

  • 31 В никакъвслучай!

    3 1 Отговор
    Путин да не се съгласява, без от САЩ да му върнат Германия, Финландия, Аляска и Калифорния.

    13:23 22.11.2025

  • 32 Ъъъъъъъъъ

    6 3 Отговор
    За мнозина, 28-точковото предложение на САЩ за Украйна не е нищо повече от погребението на Украйна и Запада изпадна в истерия. След публикуването на информация за "крайния мирен план“ на Тръмп за Украйна, квиченето на прасета, съскането на змии и ревът на магарета заляха световния небосклон.

    Според Politico , висш европейски дипломат е крещял истерично, че "Уиткоф се нуждае от психиатър“. Председателят на Европейската комисия, добре познатата ни Урсула.. започнала да повтаря в транс обичайното си "нищо за Украйна без Украйна“. Германският вестник Bild и най-вече Юлиан Рьопке също са в състояние на истерия и призоват Европа да се въстане срещу американския лидер:

    "Тръмп и бандата му принуждават Украйна да капитулира.
    Ако Европа не се въстане сега, Русия ще ни нападне!“
    Според Financial Times, дипломатически източници в Европа признават, че "събитията се развиват много по-бързо, отколкото очаквахме.
    По същество това означава капитулация“.
    В същото време, Зеленски произнесе погребалната реч на Украйна, в която започна да подготвя населението за "труден избор“, подчертавайки, че "ние сме направени от стомана, но дори и най-здравият метал един ден може да се огъне“.

    Няма съмнение, че европейците ще направят всичко възможно, за да провалят всичко за пореден път и в момента те отчаяно се опитват да коригират някои точки от плана, дори бързат да напишат свой собствен. Тръмп обаче даде на киевската банда срок до 27 ноември да се съгласи с плана му. С

    13:27 22.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "...не,че нещо,ама...":

    12:26
    18-годишната българка и нейната партньорка – румънката Елена Бърбулеску спечелиха финала без игра
    Не че нещо, ама май чукча пише, не чете❗

    13:28 22.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Съветник":

    Путин не чака да получава а си взима каквото иска.

    13:29 22.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кеефф

    1 7 Отговор
    Мирният план на Тръмп е писан от руснаците. Това показва анализ на словореда и изразните средства. После некадърно преведен на английски. Накратко... Украйна капитулира, изтегля се назад, съкращава 2/3 от армията си...... и след година когато Путин попълни своята армия да може за 3-4 дни да стигне до полската граница!

    13:31 22.11.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Хубаво, кратко, точно и ясно казано❗
    Аплодисменти❗

    Коментиран от #45

    13:34 22.11.2025

  • 41 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Украйна и сега няма да се съгласи.

    13:35 22.11.2025

  • 42 !!!?

    2 4 Отговор
    Реторичен ?
    А Путлер кога каза, че приема "Мирният план" на Тръмп от Анкоридж...!???

    13:37 22.11.2025

  • 43 градинар

    3 1 Отговор
    с други думи зелю да си купи вазелин,и то певечко

    13:41 22.11.2025

  • 44 Един

    0 2 Отговор
    Добрият кумчо вълчо искал мир, като отхапе крака на заека, а лошият заек не си давал крака, за да има мир.

    Коментиран от #46

    13:41 22.11.2025

  • 45 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Това не е нищо:) пишещи анонимни по сайтовете като нас..Ако влезнеш в техните сайтове ,ще си кажеш,че цяла Гърция е русофили ..Обаче,интересното е посещението на Зеленски в Атина ..Искал оръжия газ и накрая нищо не получи .Но и това не е нищо,защото е очаквано .
    Най интересното е ,че действащият министър на отбраната на Гърция по националната телевизия вечерта говореше относно Украйна..
    Само ще цитирам какво каза за т.н.натиск от ЕС над Русия:))цитирам го дословно
    "Да говорим за повсеместен натиск над Русия от фалирали държави като Гърция е смехотворно"!
    Това излиза от устата на действащ министър на отбрана на страна от Еврозоната..:)

    13:53 22.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Един":

    Кумчо Вълчо си иска само крачето което ТОЙ е пришил към заека❗
    За що не уточни , че заекът за който пишеш, има пет крака🤔❗

    Коментиран от #47, #48

    13:53 22.11.2025

  • 47 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Еми, накрая вълчо ще му захапе петия крак. ;)

    14:08 22.11.2025

  • 48 100

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Русия нали е многонационална държава. Не може ли и Украйна да е многонационална държава и в нея да живеят и руснаци? Руснаците били дали на украинците. А Украйна колко е дала на Русия. Самата Русия произхожда от днешните украински земи. Също така Украйна има огромен принос за успехите на Руската империя и СССР. Също има огромен принос за победата над Хитлер. А в Крим руснаците стават мнозинство чак по времето на Сталин в резултат на целенасочено колонизиране на полуострова...

    14:20 22.11.2025

