Има сделка! Лондон и Вашингтон договориха нулеви мита за фармацевтични продукти

1 Декември, 2025 23:18 643 8

Доналд Тръмп оказва натиск върху Великобритания и останалата част от Европа да плащат повече за американски лекарства, което е част от стремежа му цените на лекарствата в САЩ да бъдат по-скоро изравнени с тези, плащани в други богати страни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати обявиха в понеделник споразумение с Великобритания за нулеви мита върху фармацевтични продукти и медицински технологии, предава "Ройтерс".

Сделката включваше увеличение на процента от бюджета на държавната Национална здравна служба (NHS), който се изразходва за лекарства.

"Съединените щати и Обединеното кралство обявяват това договорено ценообразуване за иновативни фармацевтични продукти, което ще спомогне за стимулиране на инвестициите и иновациите в двете страни", заяви в изявление търговският представител на Съединените щати Джеймисън Гриър.

В изявление на офиса на USTR се казва, че Великобритания ще увеличи нетната цена, която плаща за нови лекарства, с 25% съгласно споразумението. В замяна лекарствата, лекарствените съставки и медицинските технологии, произведени във Великобритания, ще бъдат освободени от така наречените секторни тарифи по Раздел 232.

Двама източници, запознати със сделката, съобщиха, че тя включва голяма промяна в рамката за оценка на стойността в NICE, британски правителствен орган, който определя дали новите лекарства са рентабилни за NHS, съобщиха източниците.

NICE измерва цената на лечението за всяка здравословна година, която осигурява на пациента, като горният праг е 30 000 паунда (39 789 долара) годишно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Великобритания и останалата част от Европа да плащат повече за американски лекарства, което е част от стремежа му цените на лекарствата в САЩ да бъдат по-скоро изравнени с тези, плащани в други богати страни.

Фармацевтичната индустрия критикува трудната оперативна среда във Великобритания, а някои големи фирми отмениха или спряха инвестициите си във Великобритания, включително AstraZeneca, най-голямата фирма на Лондонската фондова борса по пазарна стойност.

Един от спорните моменти между сектора и правителството е функционирането на доброволна схема за ценообразуване, при която фирмите връщат част от продажбите на NHS обратно в здравната служба.

Офисът на USTR заяви, че Великобритания се е ангажирала, че процентът на отстъпката ще намалее до 15% през 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 13 Отговор
    Бай Дончо щял да мори глада в САЩ с безплатен Оземпик.

    Коментиран от #3

    23:19 01.12.2025

  • 2 Сатана Z

    0 1 Отговор
    В момента цената на лекарство в УК с рецепта е £9.90 в аптеката без значение дали е изписано за 1 или 4 седмици .

    23:25 01.12.2025

  • 3 честен пионер

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ама много си оригинален, и изчерпан, като стар грамофон.

    23:29 01.12.2025

  • 4 Мъни,мъни, мъни,животът е пари

    2 0 Отговор
    Кой каквото и да ви говори, винаги става въпрос за пари!

    23:30 01.12.2025

  • 5 Демократ

    2 0 Отговор
    Бай Дончо на британците не може да им каже копче

    Коментиран от #6

    23:33 01.12.2025

  • 6 Британия

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    И ти си толкова демократ колкото аз съм синя дух от вълшебната лампа на Аладин

    23:34 01.12.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Добре де, само аз ли виждам на снимката два де.би.ла, с грозни и разкривени от злоба лица?

    23:44 01.12.2025

  • 8 Ммм, даааа...

    0 0 Отговор
    Следва Москва. И с тях като обявявим подобни договорени ценообразувания китайците да ни дишат дима от ауспуха! На кой му пука за Европа и НАТО, няма само да се будалкаме с мита и санкции я.

    00:21 02.12.2025