Има сделка! Лондон и Вашингтон договориха нулеви мита за фармацевтични продукти

Съединените щати обявиха в понеделник споразумение с Великобритания за нулеви мита върху фармацевтични продукти и медицински технологии, предава "Ройтерс".

Сделката включваше увеличение на процента от бюджета на държавната Национална здравна служба (NHS), който се изразходва за лекарства.

"Съединените щати и Обединеното кралство обявяват това договорено ценообразуване за иновативни фармацевтични продукти, което ще спомогне за стимулиране на инвестициите и иновациите в двете страни", заяви в изявление търговският представител на Съединените щати Джеймисън Гриър.

В изявление на офиса на USTR се казва, че Великобритания ще увеличи нетната цена, която плаща за нови лекарства, с 25% съгласно споразумението. В замяна лекарствата, лекарствените съставки и медицинските технологии, произведени във Великобритания, ще бъдат освободени от така наречените секторни тарифи по Раздел 232.

Двама източници, запознати със сделката, съобщиха, че тя включва голяма промяна в рамката за оценка на стойността в NICE, британски правителствен орган, който определя дали новите лекарства са рентабилни за NHS, съобщиха източниците.

NICE измерва цената на лечението за всяка здравословна година, която осигурява на пациента, като горният праг е 30 000 паунда (39 789 долара) годишно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Великобритания и останалата част от Европа да плащат повече за американски лекарства, което е част от стремежа му цените на лекарствата в САЩ да бъдат по-скоро изравнени с тези, плащани в други богати страни.

Фармацевтичната индустрия критикува трудната оперативна среда във Великобритания, а някои големи фирми отмениха или спряха инвестициите си във Великобритания, включително AstraZeneca, най-голямата фирма на Лондонската фондова борса по пазарна стойност.

Един от спорните моменти между сектора и правителството е функционирането на доброволна схема за ценообразуване, при която фирмите връщат част от продажбите на NHS обратно в здравната служба.

Офисът на USTR заяви, че Великобритания се е ангажирала, че процентът на отстъпката ще намалее до 15% през 2026 г.