Русия предупреди Доналд Тръмп: Не допускайте фатална грешка с Венецуела

Руското външно министерство заяви в четвъртък, че се надява администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да не допусне "фатална грешка" по отношение на Венецуела, като изрази загриженост от американски решения, които според Москва застрашават международното корабоплаване.

Реакцията на Русия идва след като във вторник Доналд Тръмп нареди пълна "блокада" на всички санкционирани петролни танкери, които влизат или напускат венецуелски води, в рамките на усилията на Вашингтон да засили натиска върху правителството на президента Николас Мадуро. Миналата седмица САЩ задържаха санкциониран петролен танкер край бреговете на Венецуела, което на практика доведе до ефективно ембарго. Натоварени кораби с милиони барели петрол остават във венецуелски води, за да избегнат риска от конфискация.

"Надяваме се, че администрацията на Доналд Тръмп, която се характеризира с рационален и прагматичен подход, няма да допусне фатална грешка", се казва в изявление на руското външно министерство. В него се подчертава, че Венецуела е приятелска страна за Русия и че Москва се надява Съединените щати да не се намесват в ситуация, която може да има "непредсказуеми последици за цялото Западно полукълбо".

В изявлението си руската дипломация цитира и Симон Боливар - венецуелския военен и политически лидер, освободил голяма част от Южна Америка от испанско владичество - с думите, че всяка нация има право сама да избира своите управници и че останалите държави трябва да уважават този избор.

Москва заяви, че подкрепя нормализирането на диалога между Вашингтон и Каракас и потвърди "солидарността си с венецуелския народ в изпитанията, през които преминава". Русия отново подчерта подкрепата си за курса на правителството на Николас Мадуро, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната.