Русия предупреди Доналд Тръмп: Не допускайте фатална грешка с Венецуела

Русия предупреди Доналд Тръмп: Не допускайте фатална грешка с Венецуела

18 Декември, 2025 13:12, обновена 18 Декември, 2025 13:20 2 052 29

Москва отново подчерта подкрепата си за курса на правителството на Николас Мадуро, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната

Русия предупреди Доналд Тръмп: Не допускайте фатална грешка с Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руското външно министерство заяви в четвъртък, че се надява администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да не допусне "фатална грешка" по отношение на Венецуела, като изрази загриженост от американски решения, които според Москва застрашават международното корабоплаване.

Реакцията на Русия идва след като във вторник Доналд Тръмп нареди пълна "блокада" на всички санкционирани петролни танкери, които влизат или напускат венецуелски води, в рамките на усилията на Вашингтон да засили натиска върху правителството на президента Николас Мадуро. Миналата седмица САЩ задържаха санкциониран петролен танкер край бреговете на Венецуела, което на практика доведе до ефективно ембарго. Натоварени кораби с милиони барели петрол остават във венецуелски води, за да избегнат риска от конфискация.

"Надяваме се, че администрацията на Доналд Тръмп, която се характеризира с рационален и прагматичен подход, няма да допусне фатална грешка", се казва в изявление на руското външно министерство. В него се подчертава, че Венецуела е приятелска страна за Русия и че Москва се надява Съединените щати да не се намесват в ситуация, която може да има "непредсказуеми последици за цялото Западно полукълбо".

В изявлението си руската дипломация цитира и Симон Боливар - венецуелския военен и политически лидер, освободил голяма част от Южна Америка от испанско владичество - с думите, че всяка нация има право сама да избира своите управници и че останалите държави трябва да уважават този избор.

Москва заяви, че подкрепя нормализирането на диалога между Вашингтон и Каракас и потвърди "солидарността си с венецуелския народ в изпитанията, през които преминава". Русия отново подчерта подкрепата си за курса на правителството на Николас Мадуро, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия предупреди Тръмп

    25 11 Отговор
    Венецуела ще стане като Куба!

    Коментиран от #22

    13:15 18.12.2025

  • 2 Атина Палада

    31 7 Отговор
    Не вярвам САЩ с настоящето си ръководство да се забие във Виетнам 2, въпреки,че много кръгове в САЩ искат да набутат Тръмп преди изборите във Виетнам 2!

    13:16 18.12.2025

  • 3 бай Кольо

    25 8 Отговор
    Само дето ние евроотварягите не играем вече с мечката и за нас няма да има йофтени суровини.

    Коментиран от #7

    13:17 18.12.2025

  • 4 Българин

    9 36 Отговор
    Абе какъв е тоя "венецуелски народ" бе??? Те език нямат, народ имат! Как си го представяте това? И що не ревахте, като избивахте индианците? Айде трайте и си натискайте парцалите, инак всички ще бъдете унищожени! Само заради благородството и търпението на Тръмп сте още живи, ама това не е вечно!

    Коментиран от #6, #8, #10, #18

    13:20 18.12.2025

  • 5 Един друг

    14 28 Отговор
    Кой ли се интересува от мнението на русия? И какво ще направи русия, ако тръмп ескалира нещата. Той просто си иска нефта им. Русия е бита карта с това ръководство.

    Коментиран от #11

    13:22 18.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    4 23 Отговор

    До коментар #3 от "бай Кольо":

    Еми за вас няма евтини суровини, ама тука в България, цените на дизела, бензина и тока не са мръднали за последните 10 години. На приородния газ е спаднала, ама незначително.
    Така става в държава, която води разумна политика!

    Коментиран от #16

    13:23 18.12.2025

  • 8 Я пък тоя

    32 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Че те и САЩ нямат език, пък имат народ.

    13:25 18.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Макето

    2 24 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Ми то и вие, бугарете, се немате свой език и произход. Ограбвате ни нашта история и култура. Изкуствено сте създадени от Русия през руско-турските войни. Имате ли баре йедин бугарски цар преди озмисленото ви "Усвобождение"

    13:26 18.12.2025

  • 11 Я пък тоя

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един друг":

    Ако не знаете какво може да направи, по-добре е да не научавате.

    13:27 18.12.2025

  • 12 хихи

    19 3 Отговор
    Чичо Дончо не с рогата!
    Във Венецуела има зелени човечета, а чувам че има и жълти...

    13:29 18.12.2025

  • 13 феодал

    0 14 Отговор
    Путин остави Америка за Тръмп, за да получи разорената европа и разрушените остатъци от окраина. А за Тръмп са най големите петролни запаси в света, и всички природни богатства. И 300 млрд готови пари, лично за него си.
    Не е трудно да се види, кой е Царя на сделката!Съвсем заслужено Тръмп ще бъде преизбран с невиждано болшинство!

    Коментиран от #28

    13:30 18.12.2025

  • 14 Едни чаршафи

    10 2 Отговор
    разглабяха американците на части, едни виетнамчета ги пореха като прасета, а едни афганистанчета им режеша главите като пилета. Венецуелците, а вследствие цяла Мезоамерика ще пече англосакски на шиш, тъй както на Рокфелер сина. Мезоамериканските индианци не са ози команчи от резервата.

    13:31 18.12.2025

  • 15 Възраждане

    13 2 Отговор
    Ами да, наигра се Тръмп. Време е да видим кой е шефа

    13:31 18.12.2025

  • 16 Боруна Лом

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    ДА НЕ БИ ДА ТИ Е ПАДНАЛА ТУХЛА НА ГЛАВАТА?

    13:35 18.12.2025

  • 17 Предупредили!!!

    6 5 Отговор
    Боже,та вас кой ви бръсне за слива?

    13:39 18.12.2025

  • 18 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Тояга за тебе, чалгаджийска овцо.

    13:42 18.12.2025

  • 19 Факти

    5 9 Отговор
    "Всяка нация има право сама да избира своите управници и останалите държави трябва да уважават този избор." - Точно така. Всяка нация има право и да ги сваля, когато лъжат народа. Защо тогава Путин влезе в Украйна когато украинците свалиха лъжеца Янукович? Защо Путин наруши Будапещенския меморандум и потъпка суверенитета на Украйна? Защо окупира Крим? Защо въоръжи и финансира сепаратистите? Защо нападна Украйна? Защо, защо, защо? Защото Путин е лъжец, крадец и убиец. Цял живот е бил такъв и никога няма да се промени. Колкото по-скоро си отиде, толкова по-добре за всички и най-вече за руснаците.

    13:44 18.12.2025

  • 20 да бе

    7 4 Отговор
    еми сащ правят каквото и московците - нападат по-малка държава. вместо да заплашват сащ, по-добре да кажат на мадуро да се предаде, защото е малък и няма шансове

    13:45 18.12.2025

  • 21 Спиро

    3 2 Отговор
    Само да не станем и ние приятелска държава на Русия..

    13:48 18.12.2025

  • 22 Чичо Дончо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия предупреди Тръмп":

    Ако дадат нефта ще им дадем демокрация.

    13:49 18.12.2025

  • 23 Клоуна пусин 🤡💩

    2 3 Отговор
    Московските ypoди стават все по смешни и по смешни. 🤣🤣🤣

    13:50 18.12.2025

  • 24 Факти

    2 2 Отговор
    Бункерният плъх какво ще направи? САЩ разбомбиха партньора му Иран и той се направи на разсеян. Целият БРИКС, барабар със сателитите му, е един голям фейк. На никой не му дреме за другия. Украйна я нападнаха и веднага получи реална помощ. Ако не беше Запада щеше наистина да падне за три дня. Вече четвърта година Путин е затънал на 100 км от границата. Ето това е партньорство, а не празните приказки на Русия и Китай.

    13:51 18.12.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    2 4 Отговор
    За Венецуела важи суверенитета,но за Украйна не важи...мизерно руско племе...

    Коментиран от #26

    13:56 18.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Опааа":

    руска ти е сбърканата глава...израстък...

    13:58 18.12.2025

  • 28 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "феодал":

    Има донякъде логика в коментара ти ..Всеки да си гледа "задният двор"! Русия има от всичко по много..Не й трябва петрол ..Макар,че за мен главната причина за Венецуела е геостратегическа а петрола е бонус ,второстепенна .И е насочена срещу Китай! Бонуса (петрол) ще помогне за реиндустриализацията на САЩ а Европа -пазар ,макар и нищожен на който САЩ да продават! Разорена Европа може да се възстанови бързо с руските ресурси за да бъде и платежоспособна за американските стоки !Колкото до 300 млрд .Това са смешни пари ..Едва ли и са коментирали такива смешни пари .
    По скоро в офшорки седели едни 15 трилиона а кодовете са в САЩ и на които Тръмп искал да сложи ръка .

    13:59 18.12.2025

  • 29 Защо

    0 0 Отговор
    какво, ще направиш?

    14:02 18.12.2025

