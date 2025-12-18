Новини
Свят »
Китай »
Срещу едностранния тормоз на Тръмп! Китай все пак подкрепи Николас Мадуро, но само на думи

Срещу едностранния тормоз на Тръмп! Китай все пак подкрепи Николас Мадуро, но само на думи

18 Декември, 2025 11:39 906 18

  • китай-
  • венецуела-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро-
  • петрол-
  • наркотици

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ, че се стремят към контрол над петролните ресурси на страната и че военната активност има за цел да го свали от власт

Срещу едностранния тормоз на Тръмп! Китай все пак подкрепи Николас Мадуро, но само на думи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Китай се обяви против това, което определи като "едностранен тормоз", след като Съединените щати разпоредиха блокада на танкери, влизащи и излизащи от водите на богатата на петрол Венецуела. Пекин обаче не уточни по какъв начин би могъл да окаже подкрепа на южноамериканската държава или дали би предложил убежище на нейния президент Николас Мадуро, предава "Ройтерс".

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, които се опитват да напуснат или да влязат във венецуелски води, като Вашингтон съсредоточи военни сили и бойни кораби в региона. Според американската администрация мярката цели да ограничи финансирането на тероризъм, наркотрафик и трафик на хора. Миналата седмица американската брегова охрана задържа петролен танкер край бреговете на Венецуела.

Китайският външен министър Ван И заяви в телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, че Пекин се противопоставя на всички форми на "едностранен тормоз" и подкрепя държавите в защитата на техния суверенитет и национално достойнство. В официалното съобщение за разговора не бяха споменати директно Съединените щати или президентът Тръмп, нито бяха дадени конкретни подробности за формата или мащаба на евентуалната китайска подкрепа за Каракас.

Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който представлява около 4% от китайския внос на суровина. По оценки на анализатори доставките през декември се очаква да достигнат средно над 600 000 барела дневно. В продължение на години Пекин е предоставял кредитни линии на Венецуела в рамките на схеми "заеми срещу петрол". По-рано тази година, по време на среща с китайския президент Си Цзинпин в Москва, Мадуро заяви, че страната му очаква разширяване на сътрудничеството с Китай в търговията и енергетиката.

В същото време Китай полага усилия да поддържа стабилни отношения със САЩ - своя най-важен търговски партньор. След месеци на остри спорове около търговията и митата, през октомври Тръмп и Си постигнаха консенсус за начина на управление на чувствителните търговски въпроси.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ, че се стремят към контрол над петролните ресурси на страната и че военната активност има за цел да го свали от власт. В интервю за Politico Доналд Тръмп заяви, че дните на Мадуро са "преброени".

Международната общност призова за деескалация. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш настоя САЩ и Венецуела да спазват задълженията си по международното право и Устава на ООН, за да бъде запазен мирът в региона. Президентите на Мексико и Бразилия също призоваха за сдържаност и диалог. Руският президент Владимир Путин, в телефонен разговор с Мадуро миналата седмица, е потвърдил подкрепата си за политиката на венецуелското правителство за защита на националния суверенитет на фона на нарастващия външен натиск.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    8 16 Отговор
    Всичко е само на думи. Мадуро скоро ще избяга в Москва, а от там и цяла Латинска Америка ще бъде зона свободна от БРИКС.

    Коментиран от #4, #16

    11:40 18.12.2025

  • 2 Мъдуро

    6 2 Отговор
    Путинеее, памаги!
    Ще станем като Куба!

    Коментиран от #3

    11:41 18.12.2025

  • 3 матю хари

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдуро":

    След Венецуела ще паднат Куба и Никарагуа, после и Бразилия. Това е края на руско-китайското влияние в Южна Америка.

    Коментиран от #7

    11:43 18.12.2025

  • 4 един стар лаф

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Американците нещо се "назлъндисват", нещо се колебаят, нещо умуват. Сигурно чакат Мадро сам да си тръгне.
    Венецуела е сложна хапка. Народът е беден, няма какво да губи. Американците може би разчитат да започне гражданска война. Поредната трудна демокрация се очертава.

    11:51 18.12.2025

  • 5 Аман

    5 1 Отговор
    от измислици в последните седмици! Лъжите Ви край нямат! Да не стане като с лъжливото овчарче да дойде вълкът и да Ви изхруска.

    11:55 18.12.2025

  • 6 И кой го казва това

    12 2 Отговор
    (Китай все пак подкрепи Николас Мадуро, но само на думи) ? А как трябва? Китай на терористичната пиратска държава САЩ, война ли да обяви?

    11:57 18.12.2025

  • 7 Тя и Лисана

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "матю хари":

    ходила след коча и чакала, ама не дочакала...

    11:57 18.12.2025

  • 8 Чиба кучета атлантически

    8 0 Отговор
    Американският империализъм отново е на военна пътека; този път той заплашва Венецуела като част от систематична кампания за подчиняване на цяла Латинска Америка. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Politico миналата седмица, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро са „преброени“ и обяви в петък, че сухопътните атаки ще започнат „много скоро“. Редакционната колегия на „Уолстрийт Джърнъл“ определи действията му като обещание за смяна на режима и написа, че Тръмп сега е „задължен да спази“ обещанието си да свали Мадуро.
    Заплахите на Тръмп бяха подкрепени от най-голямото разполагане на американски военни сили в Карибския басейн след Кубинската ракетна криза от 1962 г. Пентагонът разположи над 15 000 войници, дузина военни кораби, включително самолетоносача USS Gerald R. Ford, и множество самолети в обсега на удара на Венецуела. От септември насам американските сили са извършили над 22 удара с дронове и ракети срещу кораби в южната част на Карибите и източната част на Тихия океан, което е довело до най-малко 87 жертви.Твърдението на Белия дом, че тези операции са насочени към борба с трафика на наркотици, е явна измама. Истинските цели на американската интервенция във Венецуела бяха разкрити миналата сряда, когато правителството конфискува венецуелски петролен танкер, превозващ 1,1 милиона барела суров петрол на стойност приблизително 78 милиона долара.
    На следващия ден, попитан за съдбата на конфискувания петрол, Тръмп отговори с гангст

    12:00 18.12.2025

  • 9 САЩ са пирати, САЩ са крадци

    6 0 Отговор
    Твърдението на Белия дом, че тези операции са насочени към борба с трафика на наркотици, е явна измама. Истинските цели на американската интервенция във Венецуела бяха разкрити миналата сряда, когато правителството конфискува венецуелски петролен танкер, превозващ 1,1 милиона барела суров петрол на стойност приблизително 78 милиона долара. На следващия ден, попитан за съдбата на конфискувания петрол, Тръмп отговори с гангстерски език: „Ами, предполагам, че ще го задържим.“ Танкерът вече е пристигнал под американски военен ескорт в Галвестън, Тексас, основен център на американската петролна индустрия.

    12:03 18.12.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Китай подкрепил Мадуро ама само на думи. Вие какво искате да обяви веднага война на САЩ ли? Боже, къде ви намират такива анализатори.

    12:03 18.12.2025

  • 11 Русия

    0 5 Отговор
    също подкрепи Иран на думи след като 2 седмици Израел летя над Техеран и бомбардира всичко необезпокояван. През тези 2 седмици аятолахът се кри в мазетата а телефонът на Путин даваше заето. Но след това Русия "подкрепи" Иран с приятелско потупване по рамото. Както сега подкрепят Венецуела :)

    12:03 18.12.2025

  • 12 ФИНАНСОВ БУДИТЕЛ

    3 0 Отговор
    Тайван е подарило 600 милиарда долара на САЩ, като държи вечно американски облигации в резервът си. България е вложила 100 милиарда по този начин, валутният резерв и банковите резерви и депозити и бизнесът. А резервът на САЩ в долари - банкноти и други валути е за 250 милиарда долара. А може би САЩ нямат резерв, а то е на частните банки, както златният им резерв. Държавата САЩ не печати банкноти, правят го частните банки там, и банките имат интерес да няма инфлация - нали са дали заеми - не искат да се обезценят. ...................... 60% от резервите в светът са американски облигации, и само 15% в злато като изключим САЩ.

    12:06 18.12.2025

  • 13 Невероятни боклуци

    2 0 Отговор
    са САЩ. Злото на планетата. Империята на злото, вирус...паразит ...

    12:15 18.12.2025

  • 14 Чиба кучета атлантически

    1 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник вечерта, че нарежда „пълна и пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела“. Това е военен акт, насочен към унищожаване на венецуелската икономика и сваляне на правителството на президента Николас Мадуро.Блокадата на Тръмп и поредицата от убийства, извършени от американския империализъм в открито море край бреговете на Венецуела, са част от кампания за поробване на Венецуела и цяла Латинска Америка в колониално робство с цел завземане на техните енергийни и минерални ресурси. В изявлението си в Truth Social, Тръмп заяви: „Венецуела е напълно обкръжена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става все по-голяма, а шокът, който ще им нанесе, ще бъде безпрецедентен.“ Тръмп поиска Венецуела „да върне на Съединените американски щати целия петрол, земя и друга собственост, която преди това е откраднала от нас“. Той написа, че е определил венецуелското правителство като „чуждестранна терористична организация“. Изявлението на Тръмп подкопава предполагаемата му първоначална цел, че американската военна кампания е била насочена към борба с трафика на наркотици. Тръмп открито настоява Венецуела да отстъпи петрола и „земите“ си на Съединените щати в акт на колониален грабеж.Съединените щати нямат права върху територията или ресурсите на Венецуела. Твърдението на Тръмп, че Венецуела е „откраднала“ американски активи, е лъжа: страната не е от

    12:18 18.12.2025

  • 15 Чиба кучета атлантически, псета крадливи

    1 0 Отговор
    Съединените щати нямат права върху територията или ресурсите на Венецуела. Твърдението на Тръмп, че Венецуела е „откраднала“ американски активи, е лъжа: страната не е откраднала нищо от Съединените щати. Тръмп се държи като гангстер, ръководещ рекет, но говори от името на престъпна олигархия, която вярва, че може да открадне всичко със сила. Администрацията също така обяви във вторник, че Тръмп ще се обърне към нацията в сряда вечерта, без да дава никакви указания за точното съдържание на думите си. В интервю за Vanity Fair , публикувано във вторник, началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс ясно заяви, че атаките на администрацията на Тръмп срещу лодки край бреговете на Венецуела, далеч не са опит за прекратяване на трафика на наркотици, а целят улесняване на смяната на режима. „Той иска да продължи да взривява лодки, докато Мадуро не го помоли да спре“, каза Уайлс. „И хора, много по-умни от мен по този въпрос, казват, че ще успее.“ Политическите съюзници на Тръмп открито призовават за смяна на режима. Републиканският сенатор Линдзи Греъм от Южна Каролина заяви във вторник: „Ако той все още е на власт в края на това, това ще бъде фатална и голяма грешка за нашата позиция в света. Пентагонът е разположил в региона над 15 000 войници, дузина военни кораби, включително самолетоносача USS Gerald R. Ford, изтребители F-35 стелт и самолети за електронна борба EA-18G Growler, което е най-голямото разполагане на американски военни сили в Карибите след Кубинс

    12:22 18.12.2025

  • 16 Хе-хе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    По скоро в Минск! Лукашенко го покани! Относно термина ,,само на думи", ами, подкрепете го и вие само на думи! Ако на танкера се вее китайско знаме, не е прилично да го таксуват като наркоманска лодка!

    12:26 18.12.2025

  • 17 Атлантическата ни родна сган

    2 0 Отговор
    Да не пропусне само пълна безусловна подкрепа на престъпленията на САЩ да даде! Може и едно договорче за закупуване на краден петрол да подпише....моля дЖилезку, бъди атлантически боклук до последно ....

    12:29 18.12.2025

  • 18 Това е брутален пример

    1 0 Отговор
    За същноста на "Западните ценности" и морал

    12:32 18.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания