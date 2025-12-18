Срещу едностранния тормоз на Тръмп! Китай все пак подкрепи Николас Мадуро, но само на думи

Китай се обяви против това, което определи като "едностранен тормоз", след като Съединените щати разпоредиха блокада на танкери, влизащи и излизащи от водите на богатата на петрол Венецуела. Пекин обаче не уточни по какъв начин би могъл да окаже подкрепа на южноамериканската държава или дали би предложил убежище на нейния президент Николас Мадуро, предава "Ройтерс".

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, които се опитват да напуснат или да влязат във венецуелски води, като Вашингтон съсредоточи военни сили и бойни кораби в региона. Според американската администрация мярката цели да ограничи финансирането на тероризъм, наркотрафик и трафик на хора. Миналата седмица американската брегова охрана задържа петролен танкер край бреговете на Венецуела.

Китайският външен министър Ван И заяви в телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, че Пекин се противопоставя на всички форми на "едностранен тормоз" и подкрепя държавите в защитата на техния суверенитет и национално достойнство. В официалното съобщение за разговора не бяха споменати директно Съединените щати или президентът Тръмп, нито бяха дадени конкретни подробности за формата или мащаба на евентуалната китайска подкрепа за Каракас.

Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който представлява около 4% от китайския внос на суровина. По оценки на анализатори доставките през декември се очаква да достигнат средно над 600 000 барела дневно. В продължение на години Пекин е предоставял кредитни линии на Венецуела в рамките на схеми "заеми срещу петрол". По-рано тази година, по време на среща с китайския президент Си Цзинпин в Москва, Мадуро заяви, че страната му очаква разширяване на сътрудничеството с Китай в търговията и енергетиката.

В същото време Китай полага усилия да поддържа стабилни отношения със САЩ - своя най-важен търговски партньор. След месеци на остри спорове около търговията и митата, през октомври Тръмп и Си постигнаха консенсус за начина на управление на чувствителните търговски въпроси.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ, че се стремят към контрол над петролните ресурси на страната и че военната активност има за цел да го свали от власт. В интервю за Politico Доналд Тръмп заяви, че дните на Мадуро са "преброени".

Международната общност призова за деескалация. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш настоя САЩ и Венецуела да спазват задълженията си по международното право и Устава на ООН, за да бъде запазен мирът в региона. Президентите на Мексико и Бразилия също призоваха за сдържаност и диалог. Руският президент Владимир Путин, в телефонен разговор с Мадуро миналата седмица, е потвърдил подкрепата си за политиката на венецуелското правителство за защита на националния суверенитет на фона на нарастващия външен натиск.