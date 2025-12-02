Рубио отмени визите на легални мигранти, "представляващи опасност за страната"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и неговият Държавен департамент отмениха визите за някои легални мигранти, които според правителството на САЩ представляват опасност за страната, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Той е използвал правомощията си, за да отмени визите на множество лица, които са дошли тук легално, но представляват риск за нашата страна и на които изобщо не е трябвало да бъде разрешено влизане“, каза тя в интервю за Fox News.

Според Ливит, Държавният департамент на САЩ значително е затегнал изискванията и процедурите за проверка на кандидатите за американска виза.

По-рано Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) временно спря обработката на молбите за убежище на чуждестранни граждани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че администрацията му планира да депортира търсещите убежище, които пристигат в страната, и ще спре за неопределено време приема и преселването на хора от страни от третия свят. Рубио от своя страна обяви, че американските власти спират визите за граждани на Афганистан. Този ход бе резултат от стрелбата близо до Белия дом миналата седмица, при която заподозреният се оказа мъж от афганистански произход.

На 26 ноември той откри огън по войници от Националната гвардия близо до парк „Адмирал Дейвид Фарагът“ в центъра на Вашингтон. Мястото на инцидента бе на около 300 метра от Белия дом. Нападателят и двама войници от Националната гвардия бяха ранени и хоспитализирани. Един от войниците по-късно почина. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че заподозреният е пристигнал в Съединените щати от Афганистан през 2021 г. като част от Програмата за прием на съюзниците след изтеглянето на американските войски от страната.