Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не стихва

Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не отслабва, като тази сутрин край островчето Гавдос са намерени около 60 мигранти, съобщава гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА.
Те се прибавят към още 108, които бяха открити край селището Палеохора на южния бряг на Крит.
Сред откритите днес 60 мигранти е имало и малки деца. Те са били откарани в Палеохора, а по-късно днес се очаква да бъдат прехвърлени н Ханя, един от големите градове на острова.
1 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:34 22.12.2025
2 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
11:34 22.12.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Коментиран от #6, #7
11:34 22.12.2025
4 а,бе ,
Коментиран от #5
11:36 22.12.2025
5 Ха,ха
До коментар #4 от "а,бе ,":Навлеците ги бомбата демократичните и цивилизованите. Сега идват да ти подобрят гена. Нищо ненаказано няма в този свят.
Коментиран от #12
11:47 22.12.2025
6 Навлеци
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Нещо много си активиран!? Мутрофанова май е развързала кесето!
Коментиран от #8, #10
11:48 22.12.2025
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Намериха ли главата на генерала?
Коментиран от #9, #11
11:49 22.12.2025
8 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #6 от "Навлеци":Пари трябват, децата гладни. И един друг също гладен, иска да си играе с набора. Ха ха
11:50 22.12.2025
9 селски ,
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти глава имаш ли , че питаш за другите ? Как пазиш равновесие ми е въпросът !
11:51 22.12.2025
10 На Миндич ли?
До коментар #6 от "Навлеци":Питай Израел. Там е извършен атентата срещу него. Той там си мислеше, че е в безопасност:))
11:51 22.12.2025
11 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Намериха, колкото намериха на стотиците демилитаризирани укрунаццциссстткккии офицери
11:52 22.12.2025
12 а,бе ,
До коментар #5 от "Ха,ха":При теб ,,подобрението ,, е явно !
Коментиран от #13
11:53 22.12.2025
13 А при теб
До коментар #12 от "а,бе ,":подобрението е спряло още преди векове. Тази е разликата между нас. Личи си нали?
Благодаря за комплимента.😁
Коментиран от #14, #15
11:57 22.12.2025
14 прошляк ,
До коментар #13 от "А при теб":Медицината понякога е безсилна .......Те така е и при теб ....
12:04 22.12.2025
15 а,бе ,
До коментар #13 от "А при теб":Роденият да пълзи никога не полита ! За такива като теб е най-достоверно твърдението !
Коментиран от #16
12:06 22.12.2025
16 А бре,
До коментар #15 от "а,бе ,":Не съди за другите по себе си.
Коментиран от #17, #18, #19
12:07 22.12.2025
17 а,бе ,
До коментар #16 от "А бре,":Гледай си стадото и не драскай по сайтовете , че и малките в махалата вече ти се смеят !
Коментиран от #20
12:09 22.12.2025
18 гръмовержецът
До коментар #16 от "А бре,":Някой преди време беше писал , че сайта не е за умни ....С такива писачи като теб няма как да е иначе !
12:10 22.12.2025
19 а,бе ,
До коментар #16 от "А бре,":Аз отлитам ! Пълзи си колкото щеш !
12:12 22.12.2025
20 Демократичните и цивилизовани
До коментар #17 от "а,бе ,":ми избиха стадото. Сега ще ядеш ГМО стока, замразено 40 годишно месо от дълбокия резерв на господаря. Минава му срока и го пробутват на теб, Ганчо. 😂🤣😂. Още ли не си схванал. Подобрението ти вярно е спряло още преди векове.
12:14 22.12.2025