Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не стихва
  Тема: Кризата с бежанците

Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не стихва

22 Декември, 2025 11:33 627 20

Сред откритите днес 60 мигранти е имало и малки деца, те са били откарани в Палеохора

Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не стихва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не отслабва, като тази сутрин край островчето Гавдос са намерени около 60 мигранти, съобщава гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА.

Те се прибавят към още 108, които бяха открити край селището Палеохора на южния бряг на Крит.

Сред откритите днес 60 мигранти е имало и малки деца. Те са били откарани в Палеохора, а по-късно днес се очаква да бъдат прехвърлени н Ханя, един от големите градове на острова.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    12 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:34 22.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    11 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:34 22.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    10 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #6, #7

    11:34 22.12.2025

  • 4 а,бе ,

    10 11 Отговор
    Тия навлеци не си намериха място . Плъзнали са като хлебарки по Света , а никой никъде не ги иска .

    Коментиран от #5

    11:36 22.12.2025

  • 5 Ха,ха

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "а,бе ,":

    Навлеците ги бомбата демократичните и цивилизованите. Сега идват да ти подобрят гена. Нищо ненаказано няма в този свят.

    Коментиран от #12

    11:47 22.12.2025

  • 6 Навлеци

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Нещо много си активиран!? Мутрофанова май е развързала кесето!

    Коментиран от #8, #10

    11:48 22.12.2025

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #9, #11

    11:49 22.12.2025

  • 8 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Навлеци":

    Пари трябват, децата гладни. И един друг също гладен, иска да си играе с набора. Ха ха

    11:50 22.12.2025

  • 9 селски ,

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти глава имаш ли , че питаш за другите ? Как пазиш равновесие ми е въпросът !

    11:51 22.12.2025

  • 10 На Миндич ли?

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Навлеци":

    Питай Израел. Там е извършен атентата срещу него. Той там си мислеше, че е в безопасност:))

    11:51 22.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намериха, колкото намериха на стотиците демилитаризирани укрунаццциссстткккии офицери

    11:52 22.12.2025

  • 12 а,бе ,

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ха,ха":

    При теб ,,подобрението ,, е явно !

    Коментиран от #13

    11:53 22.12.2025

  • 13 А при теб

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "а,бе ,":

    подобрението е спряло още преди векове. Тази е разликата между нас. Личи си нали?
    Благодаря за комплимента.😁

    Коментиран от #14, #15

    11:57 22.12.2025

  • 14 прошляк ,

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "А при теб":

    Медицината понякога е безсилна .......Те така е и при теб ....

    12:04 22.12.2025

  • 15 а,бе ,

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "А при теб":

    Роденият да пълзи никога не полита ! За такива като теб е най-достоверно твърдението !

    Коментиран от #16

    12:06 22.12.2025

  • 16 А бре,

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "а,бе ,":

    Не съди за другите по себе си.

    Коментиран от #17, #18, #19

    12:07 22.12.2025

  • 17 а,бе ,

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "А бре,":

    Гледай си стадото и не драскай по сайтовете , че и малките в махалата вече ти се смеят !

    Коментиран от #20

    12:09 22.12.2025

  • 18 гръмовержецът

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "А бре,":

    Някой преди време беше писал , че сайта не е за умни ....С такива писачи като теб няма как да е иначе !

    12:10 22.12.2025

  • 19 а,бе ,

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "А бре,":

    Аз отлитам ! Пълзи си колкото щеш !

    12:12 22.12.2025

  • 20 Демократичните и цивилизовани

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "а,бе ,":

    ми избиха стадото. Сега ще ядеш ГМО стока, замразено 40 годишно месо от дълбокия резерв на господаря. Минава му срока и го пробутват на теб, Ганчо. 😂🤣😂. Още ли не си схванал. Подобрението ти вярно е спряло още преди векове.

    12:14 22.12.2025

