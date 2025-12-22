Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не стихва

Потокът от мигранти към гръцкия остров Крит не отслабва, като тази сутрин край островчето Гавдос са намерени около 60 мигранти, съобщава гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА.

Те се прибавят към още 108, които бяха открити край селището Палеохора на южния бряг на Крит.

Сред откритите днес 60 мигранти е имало и малки деца. Те са били откарани в Палеохора, а по-късно днес се очаква да бъдат прехвърлени н Ханя, един от големите градове на острова.