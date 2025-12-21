Новини
Свят »
Великобритания »
Над 41 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки от началото на годината
  Тема: Кризата с бежанците

Над 41 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки от началото на годината

21 Декември, 2025 18:53 416 8

  • мигранти-
  • бежанци-
  • франция-
  • великобритания

Само вчера 803 души са тръгнали по опасния маршрут от Северна Франция до Великобритания с 13 надуваеми лодки

Над 41 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 41 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки от началото на годината, предадоха ДПА и Пи Ей мидия, като се позоваха на най-новите данни от тази статистика, съобщи БТА.

Само вчера 803 души са тръгнали по опасния маршрут от Северна Франция до Великобритания с 13 надуваеми лодки, сочат данните, публикувани на уебсайта на британското правителство.

Общият брой на хората, прекосили Ламанша през 2025 г., вече възлиза на 41 455.

Вчера е регистриран най-големият брой прекосили Ламанша мигранти от 8 октомври насам, когато това рисковано пътуване са предприели 1075 души. Това е и рекорд за брой преминавания за един ден за месец декември от 2018 г. насам.

Въпреки това този декември не е месецът с най-много отчетени мигранти в сравнение с предишни години. Обикновено декември е един от най-спокойните месеци заради ниските температури, лошата видимост, по-краткия ден и бурното време. Най-много пристигания през декември са регистрирани през 2024 г. – 3254 души. През декември тази година досега са пристигнали 2163 души.

Вчера сутринта кораб на британската гранична служба е превозил до Дувър хора, за които се смята, че са мигранти, след инцидент в Ламанша.

Междувременно британското правителство продължава усилията си да се справи с т. нар. първопричини на миграционната криза, включително чрез сътрудничество със съседни държави.

Тази седмица Германия прие нов закон, който предвижда до 10 години затвор за трафиканти, опитващи се да превеждат мигранти към Великобритания. Законът ще влезе в сила преди края на годината и цели да даде повече правомощия на полицията и прокуратурата, както и да засили обмена на информация между Великобритания и Германия.

Франция от своя страна наскоро посочи, че планира да спира малките лодки още в морето, преди да качат хора, отправящи се към Великобритания.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Балъци

    4 0 Отговор
    бягат от най богатото място за живеене - ЕССР! Те и Британците нали са балъци и Те първи напуснаха европейският титаник...

    Коментиран от #5, #7

    18:59 21.12.2025

  • 2 12340

    1 1 Отговор
    тоЪ, дето е аранжирал снимката, е имитирал "Салът на Медуза" от Т. Жерико, ама не му се е получило!

    19:03 21.12.2025

  • 3 Гошо

    2 1 Отговор
    Тия ги праща Путин,нали,за това в Англия все от Русия се пазят , като Македония от България, щото ние пък шиптъри въдим там

    19:04 21.12.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Паразитите завземат ново жизнено пространство.

    19:05 21.12.2025

  • 5 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Балъци":

    Съгласен съм с коментара ти..... Хареса ми хрумката за европейския титаник, оригинално и вярно........

    19:08 21.12.2025

  • 6 Торпедно

    1 0 Отговор
    Като Тръмп,потапяне на лодките.И ще спрат.

    19:08 21.12.2025

  • 7 Курд Околянов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Балъци":

    Колонизаторите ограбиха колониите и станаха багати, а сега цветнокожите от колониите идват за своето.

    19:08 21.12.2025

  • 8 Има ли клепари 😂

    0 0 Отговор
    Да плават към Рашата 🤣

    19:12 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания