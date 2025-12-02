Новини
Мъж бе екзекутиран публично в Иран

2 Декември, 2025 12:05 704 10

  • екзекуция-
  • иран-
  • убийство-
  • семнан

През тази година в страната са извършени над 1000 екзекуции – повече от всяка друга страна през последните 15 години

Мъж бе екзекутиран публично в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж беше екзекутиран в иранския град Семнан за умишлено задушаване на съпругата си, предаде ДПА, съобщи БТА.

Новинарската агенция Мизан, която е свързана със съдебната система в страната, днес съобщи, че инцидентът се е случил в Семнан през 2020 г., а екзекуцията беше изпълнена, след като присъдата беше потвърдена от Върховния съд.

Разследващите по-късно разкриха, че съпругът се е опитал да направи така, че смъртта на жената да изглежда като естествена. Властите съобщиха, че опитите му са се провалили. Публичните екзекуции се изпълняват рядко в Иран. Обикновено те се изпълняват чрез обесване.

Широкото прилагане на смъртна присъда в Иран от години е критикувано от правозащитници, които обвиняват иранските правосъдни власти в използването на екзекуциите за заглушаване на критичните гласове.

В края на септември „Амнести интернешънъл“ обяви, че през тази година в страната са извършени над 1000 екзекуции – повече от всяка друга страна през последните 15 години.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    13 0 Отговор
    В нашия Парламент има много за вкзекуции.

    12:07 02.12.2025

  • 2 екзекутиран публично

    5 0 Отговор
    Ама не е публично !

    12:08 02.12.2025

  • 3 Справедливото

    14 0 Отговор
    наказание за умишлено причинена смърт е смъртното наказание . Няма друго по справедливо от това . Чрез смъртната присъда се запазват много животи ,защото има възпиращ ефект върху много престъпници .

    12:11 02.12.2025

  • 4 Възмутен

    14 1 Отговор
    "Широкото прилагане на смъртна присъда в Иран от години е критикувано от правозащитници"

    Че тя смъртната присъда съществува и в САЩ ама "правозащитниците" нещо имат капаци от долари и там не ги виждат - капаците позволяват само на изток да се гледа.

    Иначе такива изверги не трябва да се оставят живи.

    12:11 02.12.2025

  • 5 Механик

    6 0 Отговор
    Tоест, ние, демократите сме против това, от обществото да се премахват хора, които за целия си живот са доказвали, че освен да убивати грабят, друго не могат?
    Ми браво!
    За това амуджите ще ви колят по коледните базари и ще оправят демократските жени.

    Коментиран от #8, #10

    12:13 02.12.2025

  • 6 Няма лошо

    3 0 Отговор
    "В края на септември „Амнести интернешънъл“ обяви"

    И какво да го оставят жив ли и да го държат на топло и да го хранят с данъците на хората ли? Дали тези от „Амнести интернешънъл“ ще са на същото мнение ако този убие някой от тях.

    12:16 02.12.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Скоро бойко българоубиеца и пеевски

    12:16 02.12.2025

  • 8 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Е как такива доказани главорези като тези от Ал Кайда и ИДИЛ които свалиха Асад в Сирия са първи приятели на "демократичния запад" и трябва да се пазят. Може да се наложи някъде другаде да свалят някой "диктатор" който стои върху "американския" петрол или пък някакви други богатства. Те си ги кътат такива.

    12:21 02.12.2025

  • 9 Задушил една жена

    1 0 Отговор
    А тези тук дето задушават народа какво заслужават?

    12:26 02.12.2025

  • 10 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Такива неща те чакат.

    12:26 02.12.2025

