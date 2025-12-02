Мъж бе екзекутиран публично в Иран

Мъж беше екзекутиран в иранския град Семнан за умишлено задушаване на съпругата си, предаде ДПА, съобщи БТА.
Новинарската агенция Мизан, която е свързана със съдебната система в страната, днес съобщи, че инцидентът се е случил в Семнан през 2020 г., а екзекуцията беше изпълнена, след като присъдата беше потвърдена от Върховния съд.
Разследващите по-късно разкриха, че съпругът се е опитал да направи така, че смъртта на жената да изглежда като естествена. Властите съобщиха, че опитите му са се провалили. Публичните екзекуции се изпълняват рядко в Иран. Обикновено те се изпълняват чрез обесване.
Широкото прилагане на смъртна присъда в Иран от години е критикувано от правозащитници, които обвиняват иранските правосъдни власти в използването на екзекуциите за заглушаване на критичните гласове.
В края на септември „Амнести интернешънъл“ обяви, че през тази година в страната са извършени над 1000 екзекуции – повече от всяка друга страна през последните 15 години.
1 мда
12:07 02.12.2025
2 екзекутиран публично
12:08 02.12.2025
3 Справедливото
12:11 02.12.2025
4 Възмутен
Че тя смъртната присъда съществува и в САЩ ама "правозащитниците" нещо имат капаци от долари и там не ги виждат - капаците позволяват само на изток да се гледа.
Иначе такива изверги не трябва да се оставят живи.
12:11 02.12.2025
5 Механик
Ми браво!
За това амуджите ще ви колят по коледните базари и ще оправят демократските жени.
Коментиран от #8, #10
12:13 02.12.2025
6 Няма лошо
И какво да го оставят жив ли и да го държат на топло и да го хранят с данъците на хората ли? Дали тези от „Амнести интернешънъл“ ще са на същото мнение ако този убие някой от тях.
12:16 02.12.2025
7 Ивелин Михайлов
12:16 02.12.2025
8 Българин
До коментар #5 от "Механик":Е как такива доказани главорези като тези от Ал Кайда и ИДИЛ които свалиха Асад в Сирия са първи приятели на "демократичния запад" и трябва да се пазят. Може да се наложи някъде другаде да свалят някой "диктатор" който стои върху "американския" петрол или пък някакви други богатства. Те си ги кътат такива.
12:21 02.12.2025
9 Задушил една жена
12:26 02.12.2025
10 Кочо
До коментар #5 от "Механик":Такива неща те чакат.
12:26 02.12.2025