В Иран екзекутираха публично мъж, убил четирима души от едно семейство

В Южен Иран днес екзекутираха публично мъж, признат за виновен за убийството на четирима души от едно семейство, предаде новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирана от БТА.
"Един от извършителите на бруталното убийство на четирима членове на едно семейство в Бейрам, провинция Фарс, бе екзекутиран днес публично", съобщи Мизан.
Осъденият, заедно със съпругата си, е убил майка и трите ѝ деца през октомври миналата година, уточнява новинарската агенция на иранското правосъдие.
Двамата бяха осъдени на смърт през февруари, като присъдата бе потвърдена от иранския Върховен съд през април, според ирански медии. Мизан уточнява, че съпругата, която е в затвора, също ще бъде екзекутирана, но не се съобщава кога.
В Иран за убийства и изнасилвания се налага смъртно наказание.
1 Гост
10:56 19.08.2025
2 Прасоразвъдна система 🐷
Коментиран от #5
10:57 19.08.2025
3 Трол
10:58 19.08.2025
4 Сталин
11:00 19.08.2025
5 Сталин
До коментар #2 от "Прасоразвъдна система 🐷":В България,криминала еврей,адвоката еврей,съдията еврей ,какво да очаквате
Коментиран от #9, #11
11:01 19.08.2025
6 123456
11:02 19.08.2025
7 Пич
11:03 19.08.2025
8 дядото
11:11 19.08.2025
9 Името ти е на фашага
До коментар #5 от "Сталин":Това изобщо не е вярно. Но много са обвързани със социал-комунистическите среди, цели престъпници родове и фамилии гравитиращи около държавните институции и съдийските, адвокатските среди. Че и мастити олигарси и бизнесмени с хотели. Те отдавна са загубили връзки с човешката природа, с морала и с правото. Живеят в свой измислен свят на извратената корупция.
11:20 19.08.2025
10 Знаменосец
Коментиран от #12
11:24 19.08.2025
11 Таварищ
До коментар #5 от "Сталин":У нас всьо по рускаму ,нал тъй
11:31 19.08.2025
12 Не бе
До коментар #10 от "Знаменосец":Само на вас престъпниците, какво толкова?
11:34 19.08.2025