В Иран екзекутираха публично мъж, убил четирима души от едно семейство

19 Август, 2025 10:53 1 189 12

В Иран за убийства и изнасилвания се налага смъртно наказание

В Иран екзекутираха публично мъж, убил четирима души от едно семейство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Южен Иран днес екзекутираха публично мъж, признат за виновен за убийството на четирима души от едно семейство, предаде новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан, цитирана от БТА.

"Един от извършителите на бруталното убийство на четирима членове на едно семейство в Бейрам, провинция Фарс, бе екзекутиран днес публично", съобщи Мизан.

Осъденият, заедно със съпругата си, е убил майка и трите ѝ деца през октомври миналата година, уточнява новинарската агенция на иранското правосъдие.

Двамата бяха осъдени на смърт през февруари, като присъдата бе потвърдена от иранския Върховен съд през април, според ирански медии. Мизан уточнява, че съпругата, която е в затвора, също ще бъде екзекутирана, но не се съобщава кога.

В Иран за убийства и изнасилвания се налага смъртно наказание.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 29 Отговор
    Нас какво ни интересуват тези чaлмари.

    10:56 19.08.2025

  • 2 Прасоразвъдна система 🐷

    42 2 Отговор
    Иран има все пак и хубави закони. В България убийци и изнасилвачи се награждават и пазят.

    Коментиран от #5

    10:57 19.08.2025

  • 3 Трол

    22 0 Отговор
    Вестник ли да му четат?

    10:58 19.08.2025

  • 4 Сталин

    31 0 Отговор
    Кога и в България ще видим бесилки , матриал много

    11:00 19.08.2025

  • 5 Сталин

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Прасоразвъдна система 🐷":

    В България,криминала еврей,адвоката еврей,съдията еврей ,какво да очаквате

    Коментиран от #9, #11

    11:01 19.08.2025

  • 6 123456

    25 0 Отговор
    Само така - хич да не ги бавят такива! И тия дето летят с кола и се врязват в рейс - и те са за такова !

    11:02 19.08.2025

  • 7 Пич

    28 2 Отговор
    Кои са диваците...???!!! Иран , където има справедливо правосъдие , или ЕС , където няма никакво правосъдие !!!

    11:03 19.08.2025

  • 8 дядото

    15 0 Отговор
    за да спрем нарастващата лавина от тежки престъпления,трябва и у нас същото.

    11:11 19.08.2025

  • 9 Името ти е на фашага

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Това изобщо не е вярно. Но много са обвързани със социал-комунистическите среди, цели престъпници родове и фамилии гравитиращи около държавните институции и съдийските, адвокатските среди. Че и мастити олигарси и бизнесмени с хотели. Те отдавна са загубили връзки с човешката природа, с морала и с правото. Живеят в свой измислен свят на извратената корупция.

    11:20 19.08.2025

  • 10 Знаменосец

    0 9 Отговор
    Мокрият сън на плебея. Да има публични екзекуции на централни площади. Е, докато не започнат да го мъкнат овързан към централен площад.

    Коментиран от #12

    11:24 19.08.2025

  • 11 Таварищ

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    У нас всьо по рускаму ,нал тъй

    11:31 19.08.2025

  • 12 Не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Знаменосец":

    Само на вас престъпниците, какво толкова?

    11:34 19.08.2025

