Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран съобщи за екзекутирането на мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел. Активисти оспорват обвиненията и твърдят, че той е бил измъчван, за да направи фалшиви самопризнания, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Съдебната информационна агенция "Мизан" съобщи, че екзекутираният мъж е Бабак Шахбази, за когото твърди, че е събирал и продавал поверителна информация за ирански центрове за данни и инсталации за сигурност на Израел.

Активисти обаче твърдят, че Шахбази е бил задържан за това, че е написал писмо до украинския президент Володимир Зеленски, в което предлага помощта си. АП припомня, че Иран доставя на Русия безпилотни самолети, които Москва използва за нападения срещу Украйна. Групата "Ирански права на човека" предупреди, че Шахбази може да бъде екзекутиран.

"Съобщението на Бабак до президента Зеленски, в което той предлага да помогне във войната срещу Русия, е използвано като свидетелство за шпионаж в полза на Израел, който според тях е научил Бабак да използва програмата "Майкрософт уърд", заяви групата. Иран не потвърждава това твърдение.

Активистите бяха описват Шахбази като човек, предложил да се бие за Украйна. Иран не уточнява как е бил екзекутиран Шахбази, въпреки че осъдените на смърт затворници обикновено биват обесвани. След 12-дневната война с Израел в Иран бяха обесени осем души, обвинени в шпионаж, което предизвика опасенията на активисти от вълна от екзекуции.