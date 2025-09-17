Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

17 Септември, 2025 12:49 723 12

  • иран-
  • шпионаж-
  • екзекуция-
  • израел-
  • бабак шахбази

След 12-дневната война с Израел в Иран бяха обесени осем души, обвинени в шпионаж

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран съобщи за екзекутирането на мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел. Активисти оспорват обвиненията и твърдят, че той е бил измъчван, за да направи фалшиви самопризнания, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Съдебната информационна агенция "Мизан" съобщи, че екзекутираният мъж е Бабак Шахбази, за когото твърди, че е събирал и продавал поверителна информация за ирански центрове за данни и инсталации за сигурност на Израел.

Активисти обаче твърдят, че Шахбази е бил задържан за това, че е написал писмо до украинския президент Володимир Зеленски, в което предлага помощта си. АП припомня, че Иран доставя на Русия безпилотни самолети, които Москва използва за нападения срещу Украйна. Групата "Ирански права на човека" предупреди, че Шахбази може да бъде екзекутиран.

"Съобщението на Бабак до президента Зеленски, в което той предлага да помогне във войната срещу Русия, е използвано като свидетелство за шпионаж в полза на Израел, който според тях е научил Бабак да използва програмата "Майкрософт уърд", заяви групата. Иран не потвърждава това твърдение.

Активистите бяха описват Шахбази като човек, предложил да се бие за Украйна. Иран не уточнява как е бил екзекутиран Шахбази, въпреки че осъдените на смърт затворници обикновено биват обесвани. След 12-дневната война с Израел в Иран бяха обесени осем души, обвинени в шпионаж, което предизвика опасенията на активисти от вълна от екзекуции.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 E сега вече

    3 5 Отговор
    я втасаха!

    12:52 17.09.2025

  • 2 Камиларска държава

    5 13 Отговор
    Това нормална държава ли е ?

    Коментиран от #8, #10, #11

    12:52 17.09.2025

  • 3 На всякъде по света

    15 1 Отговор
    Трябва за шпионаж в полза на нацистката държава Израел да се носи съдебна отговорност. И в България включително

    12:57 17.09.2025

  • 4 Герги

    4 3 Отговор
    Да не те набележат...Оня с най голямата брада да не каже...Този е....и до там....5 кубика камъни и е сготвен...

    12:57 17.09.2025

  • 5 Аааа, ами така е

    10 3 Отговор
    Съд за всеки човек, предложил се, да се бие за Украйна.

    12:59 17.09.2025

  • 6 На всеки "български" гражданин

    13 1 Отговор
    Служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително. Това не са българи

    13:04 17.09.2025

  • 7 Относно Александър Оскар

    7 0 Отговор
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    Коментиран от #12

    13:09 17.09.2025

  • 8 То ако Иран е "Камиларска държава"

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Камиларска държава":

    България тогава каква е?

    13:11 17.09.2025

  • 9 Само

    5 0 Отговор
    осем души, обвинени в шпионаж са обесени. Странно е

    13:14 17.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Камиларска държава":

    И ТУК ТАКА С ЕВРО.....ГЕЙЗЕР....ИТЕ ГНУ.....СНИ

    13:22 17.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания