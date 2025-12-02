Новини
Мадуро обещава „абсолютна лоялност“ на венецуелския народ

2 Декември, 2025 11:19, обновена 2 Декември, 2025 11:22 649 6

Президентът засилва позицията си на фона на напрежението със САЩ

Мадуро обещава „абсолютна лоялност“ на венецуелския народ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Венецуела Николас Мадуро се закле във „вярност до край“ пред венецуелския народ, съобщава агенция „Ройтерс“. Това се случва в момент на засилено напрежение между Каракас и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предава News.bg.

Мадуро направи изявлението пред тълпа пред президентския дворец, обграден от висши държавни служители, по време на марш в чест на полагането на клетва на нови местни лидери на управляващата социалистическа партия.

Напрежението между САЩ и Венецуела се е засилило през последните месеци заради удари на американските сили срещу предполагаеми контрабандни лодки в Карибите, многократни заплахи на Тръмп за разширяване на военните операции на сушата и обявяването на групата „Картел де лос Солес“, която, според Вашингтон, включва Мадуро - за чуждестранна терористична организация. Мадуро отрича каквито и да било незаконни дейности.

„Бъдете сигурни, че точно както се заклех пред тялото на нашия командир Чавес, така се заклевам и пред вас в абсолютна лоялност, дори с цената на собствения си живот, докато не преживеем тази красива и героична история“, заяви Мадуро, имайки предвид своя предшественик Уго Чавес. „Никога няма да ви разочаровам“, увери той.

Президентът бе придружен от съпругата си Силия Флорес и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабело, който носеше червена бейзболна шапка с надпис „Съмнението е предателство“, както и други висши представители на властта.

Междувременно венецуелското национално събрание прекрати извънредно заседание за обсъждане на създаването на комисия за разследване на нападенията срещу лодки, като заседанието е пренасрочено за редовния ден за дебати. От септември насам американските войски са извършили най-малко 21 удара по предполагаеми контрабандни плавателни съдове в Карибите и Тихия океан, при които са загинали най-малко 83 души.

Председателят на събранието Хорхе Родригес обясни, че извънредното заседание е насрочено заради срещи с близките на загиналите и с цел защита на семействата им.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
  • 1 Атина Палада

    3 11 Отговор
    и тоя ще ходи в Русия

    Коментиран от #2

    11:21 02.12.2025

  • 3 Ангелогласний

    10 2 Отговор
    Венсеремос!
    Света е с вас народе на Венецуела.

    11:25 02.12.2025

  • 4 Николас Вапцаров

    5 2 Отговор
    Борбата е безмилостно жестока. Борбата както казват е епична. Но в бурята ще бъдем пак с теб народе мой, защото те обичаме!

    11:26 02.12.2025

  • 5 Истината

    8 1 Отговор
    Случая с епруведките в Ирак на нов Глас от Фашинктон

    Коментиран от #6

    11:27 02.12.2025

  • 6 мхм

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    сега във Венецуела ще с прахчета

    11:31 02.12.2025