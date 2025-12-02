Мадуро обещава „абсолютна лоялност“ на венецуелския народ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро се закле във „вярност до край“ пред венецуелския народ, съобщава агенция „Ройтерс“. Това се случва в момент на засилено напрежение между Каракас и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предава News.bg.

Мадуро направи изявлението пред тълпа пред президентския дворец, обграден от висши държавни служители, по време на марш в чест на полагането на клетва на нови местни лидери на управляващата социалистическа партия.

Напрежението между САЩ и Венецуела се е засилило през последните месеци заради удари на американските сили срещу предполагаеми контрабандни лодки в Карибите, многократни заплахи на Тръмп за разширяване на военните операции на сушата и обявяването на групата „Картел де лос Солес“, която, според Вашингтон, включва Мадуро - за чуждестранна терористична организация. Мадуро отрича каквито и да било незаконни дейности.

„Бъдете сигурни, че точно както се заклех пред тялото на нашия командир Чавес, така се заклевам и пред вас в абсолютна лоялност, дори с цената на собствения си живот, докато не преживеем тази красива и героична история“, заяви Мадуро, имайки предвид своя предшественик Уго Чавес. „Никога няма да ви разочаровам“, увери той.

Президентът бе придружен от съпругата си Силия Флорес и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабело, който носеше червена бейзболна шапка с надпис „Съмнението е предателство“, както и други висши представители на властта.

Междувременно венецуелското национално събрание прекрати извънредно заседание за обсъждане на създаването на комисия за разследване на нападенията срещу лодки, като заседанието е пренасрочено за редовния ден за дебати. От септември насам американските войски са извършили най-малко 21 удара по предполагаеми контрабандни плавателни съдове в Карибите и Тихия океан, при които са загинали най-малко 83 души.

Председателят на събранието Хорхе Родригес обясни, че извънредното заседание е насрочено заради срещи с близките на загиналите и с цел защита на семействата им.